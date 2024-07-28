Как только вы войдёте в заповедник, вы окажетесь в совершенно другом мире — монументальном и будоражащим фантазию. Обнаружите аллею шириной всего 50 сантиметров и живописное озеро с кристально чистой водой. Полюбуетесь 81-метровой каменной башней и бурным водопадом. Познакомитесь с Сахарной головой, Старостой и его супругой. Откроете для себя красоту природы, которая очарует вас с первого взгляда!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Скальный городок Адршпах очаровал создателей многих фильмов волшебной атмосферой и сыграл главные роли в таких картинах, как «Хроники Нарнии», «Однажды в раю», «Третий принц». Здесь хрустальной чистоты воздух, живописные луга и древние каменные массивы, которые имеют свои названия. Вас встретят Староста и его супруга, Влюблённые, Зуб, Кувшин, Площадь слонов, Сахарная голова.
Также вас ждут водопады и прозрачные озёра, по одному из которых мы прокатимся на лодочке. Во время экскурсии вы услышите историю Адршпахских скал, которым уже более 89 миллионов лет. А также узнаете, какие растения и животные сохранились в этих краях с Ледникового периода до наших дней, что делал здесь Гёте и как развивался туризм в этом необычном месте.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт участникам любого возраста. По физической подготовке ограничений нет
- Поедем на микроавтобусе Renault Trafic (около 2,5 ч). По природному заповеднику будем гулять пешком (3,5 км)
- Дополнительно оплачивается вход в Скальный комплекс — 180 крон/чел., катание на лодке — 100 крон/чел и обед — по желанию
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в воскресенье в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Праге
Провела экскурсии для 1761 туриста
Меня зовут Ксения. Я живу в Праге больше 15 лет и безумно влюблена в этот город. Моя команда профессиональных гидов с большим удовольствием открет Прагу с самых интересных, ярких и необычных ракурсов, расскажет о чешской истории, культуре и традициях.Задать вопрос
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