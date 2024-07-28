Как только вы войдёте в заповедник, вы окажетесь в совершенно другом мире — монументальном и будоражащим фантазию. Обнаружите аллею шириной всего 50 сантиметров и живописное озеро с кристально чистой водой. Полюбуетесь 81-метровой каменной башней и бурным водопадом. Познакомитесь с Сахарной головой, Старостой и его супругой. Откроете для себя красоту природы, которая очарует вас с первого взгляда!

Описание экскурсии

Скальный городок Адршпах очаровал создателей многих фильмов волшебной атмосферой и сыграл главные роли в таких картинах, как «Хроники Нарнии», «Однажды в раю», «Третий принц». Здесь хрустальной чистоты воздух, живописные луга и древние каменные массивы, которые имеют свои названия. Вас встретят Староста и его супруга, Влюблённые, Зуб, Кувшин, Площадь слонов, Сахарная голова.

Также вас ждут водопады и прозрачные озёра, по одному из которых мы прокатимся на лодочке. Во время экскурсии вы услышите историю Адршпахских скал, которым уже более 89 миллионов лет. А также узнаете, какие растения и животные сохранились в этих краях с Ледникового периода до наших дней, что делал здесь Гёте и как развивался туризм в этом необычном месте.

Организационные детали