Адршпах — один из крупнейших и самых живописных скальных городов в Центральной Европе.
Сотни башен разной формы, изумрудное озеро и водопад — сказочно красиво! Во время прогулки по кольцевому маршруту длиной 3,5 км вы увидите все главные достопримечательности: готические ворота, скальную расщелину и водопад. А если повезёт, то услышите семикратное эхо.
Сотни башен разной формы, изумрудное озеро и водопад — сказочно красиво! Во время прогулки по кольцевому маршруту длиной 3,5 км вы увидите все главные достопримечательности: готические ворота, скальную расщелину и водопад. А если повезёт, то услышите семикратное эхо.
Описание экскурсии
Готовы отправиться в одно из самых самых загадочных и красивых мест Чехии? Вас ждёт активный и познавательная поездка в северо-восточную часть страны, недалеко от границы с Польшей. Здесь, в природоохранной зоне, находится скалистый город Адршпах — этот таинственный и неприступный уголок известен как укрытие военных лет и место съёмок фильма «Хроники Нарнии». Путешествие практически не потребует физических усилий: за 4 часа мы пройдём пешком примерно 4 км. С вами в пути будет активный гид-географ, который расскажет о происхождении скалистого города.
Маршрут экскурсии
- Переезд из Праги до посёлка Адршпах
- Вход в Скалистое предместье и затем в Скалистый город
- Осмотр Готических ворот, пеший переход на площадь Слонов и к озеру на месте затопленного карьера
- Летом (апрель—ноябрь): спуск к лодкам для катания по скалистому озеру
- Зимой: посещение смотровой площадки Староста у скалы «Влюблённые»
- Свободное время, обед в зоне отдыха на парковке
- Возвращение в Прагу
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
- Дополнительные расходы: вход в скалистый город (≈€6 зимой, ≈€8 летом), катание на лодке (≈€3 за чел.), обед (от €10 за чел., можно взять еду и напитки с собой)
в воскресенье в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2112 туристов
В сообществе профессиональных гидов провожу интересные групповые и индивидуальные экскурсии в Праге с 2009 года. За это время мы разработали десятки авторских экскурсионных программ, а участниками наших прогулок успели побывать Сергей Шнуров, Настя Ивлеева, Антон Птушкин, Сергей Михалок, команды передач «Непутевые заметки» и «Орел и Решка. Перезагрузка». Теперь ваша очередь открыть Прагу вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Валерий очень приятный человек, очень понравилось экскурсия. Хочу отметить гибкость путешествия, по пути к Адршпагу поняли, что доезжаем быстрее чем планировали и вместо того чтобы ждать на месте- заехали в
Валерий
Ответ организатора:
Большое спасибо. Надеемся еще увидимся!
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П
Экскурсия в Адршпах - одно из самых сильных впечатлений нашего пребывания в Чехии. От Праги путь неблизкий, но поездка была комфортной, а сказочный ландшафт Адршпаха несомненно стоит того. Валерий - отличный, внимательный и знающий гид, его рассказ был интересен и для взрослых, и для детей. Рекомендуем этот тур всем, кто хочет побывать в настоящей сказке!
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С
Сначала стоит отметить, что в самом Ардшпахе, вероятно, не очень много истории, которую можно рассказывать — куда важнее там наслаждаться видами и природой, и это, конечно, получилось сполна.
Тем не менее
Тем не менее
Валерий
Ответ организатора:
Уважаемые Станислав,
Спасибо за отзыв. Мы планировали сделать Адршпах в формате "минигруппы", так как ситуация на рынке сложная: желающих на индивидуальную
Спасибо за отзыв. Мы планировали сделать Адршпах в формате "минигруппы", так как ситуация на рынке сложная: желающих на индивидуальную
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