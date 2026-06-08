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Из Праги - в скальный город Адршпах

Прогуляться по каменному лабиринту среди гигантских башен и нерукотворных «скульптур»
Адршпах — один из крупнейших и самых живописных скальных городов в Центральной Европе.

Сотни башен разной формы, изумрудное озеро и водопад — сказочно красиво! Во время прогулки по кольцевому маршруту длиной 3,5 км вы увидите все главные достопримечательности: готические ворота, скальную расщелину и водопад. А если повезёт, то услышите семикратное эхо.
4
3 отзыва
Из Праги - в скальный город Адршпах
Из Праги - в скальный город Адршпах
Из Праги - в скальный город Адршпах

Описание экскурсии

Готовы отправиться в одно из самых самых загадочных и красивых мест Чехии? Вас ждёт активный и познавательная поездка в северо-восточную часть страны, недалеко от границы с Польшей. Здесь, в природоохранной зоне, находится скалистый город Адршпах — этот таинственный и неприступный уголок известен как укрытие военных лет и место съёмок фильма «Хроники Нарнии». Путешествие практически не потребует физических усилий: за 4 часа мы пройдём пешком примерно 4 км. С вами в пути будет активный гид-географ, который расскажет о происхождении скалистого города.

Маршрут экскурсии

  • Переезд из Праги до посёлка Адршпах
  • Вход в Скалистое предместье и затем в Скалистый город
  • Осмотр Готических ворот, пеший переход на площадь Слонов и к озеру на месте затопленного карьера
  • Летом (апрель—ноябрь): спуск к лодкам для катания по скалистому озеру
  • Зимой: посещение смотровой площадки Староста у скалы «Влюблённые»
  • Свободное время, обед в зоне отдыха на парковке
  • Возвращение в Прагу

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Дополнительные расходы: вход в скалистый город (≈€6 зимой, ≈€8 летом), катание на лодке (≈€3 за чел.), обед (от €10 за чел., можно взять еду и напитки с собой)

в воскресенье в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€60
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваша команда гидов в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2112 туристов
В сообществе профессиональных гидов провожу интересные групповые и индивидуальные экскурсии в Праге с 2009 года. За это время мы разработали десятки авторских экскурсионных программ, а участниками наших прогулок успели побывать Сергей Шнуров, Настя Ивлеева, Антон Птушкин, Сергей Михалок, команды передач «Непутевые заметки» и «Орел и Решка. Перезагрузка». Теперь ваша очередь открыть Прагу вместе с нами!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
О
Валерий очень приятный человек, очень понравилось экскурсия. Хочу отметить гибкость путешествия, по пути к Адршпагу поняли, что доезжаем быстрее чем планировали и вместо того чтобы ждать на месте- заехали в
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красивую историческую памятку (hospital kuks). Это не было в нашем списке посещения, но мы очень рады что попали в такое красивое и спокойное место. Так же в самих скалах попросили больше свободного времени, чем планировали изначально, что помогло больше насладиться этим чудным местом. Не могу не отметить прогулку на лодочках, это точно стоит своих денег, а если вы не уверены в своем чешском - Валерий переводил все, что говорил капитан. Я однозначно рекомендую и уверена, что мы еще встретимся))

Валерий очень приятный человек, очень понравилось экскурсия. Хочу отметить гибкость путешествия, по пути к Адршпагу поняли,
Валерий очень приятный человек, очень понравилось экскурсия. Хочу отметить гибкость путешествия, по пути к Адршпагу поняли,
Валерий очень приятный человек, очень понравилось экскурсия. Хочу отметить гибкость путешествия, по пути к Адршпагу поняли,
Валерий очень приятный человек, очень понравилось экскурсия. Хочу отметить гибкость путешествия, по пути к Адршпагу поняли,
Валерий очень приятный человек, очень понравилось экскурсия. Хочу отметить гибкость путешествия, по пути к Адршпагу поняли,
Валерий очень приятный человек, очень понравилось экскурсия. Хочу отметить гибкость путешествия, по пути к Адршпагу поняли,
Валерий очень приятный человек, очень понравилось экскурсия. Хочу отметить гибкость путешествия, по пути к Адршпагу поняли,
Валерий очень приятный человек, очень понравилось экскурсия. Хочу отметить гибкость путешествия, по пути к Адршпагу поняли,
Валерий
Валерий
Ответ организатора:
Большое спасибо. Надеемся еще увидимся!
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П
Экскурсия в Адршпах - одно из самых сильных впечатлений нашего пребывания в Чехии. От Праги путь неблизкий, но поездка была комфортной, а сказочный ландшафт Адршпаха несомненно стоит того. Валерий - отличный, внимательный и знающий гид, его рассказ был интересен и для взрослых, и для детей. Рекомендуем этот тур всем, кто хочет побывать в настоящей сказке!
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С
Сначала стоит отметить, что в самом Ардшпахе, вероятно, не очень много истории, которую можно рассказывать — куда важнее там наслаждаться видами и природой, и это, конечно, получилось сполна.

Тем не менее
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сама экскурсия с Валерием у нас не особо задалась. Прежде всего важно, что это НЕ индивидуальная экскурсия, а экскурсия в мини-группе — к вам могут присоединиться другие туристы, что и произошло с нами. Это, конечно, приводит к совершенно иному опыту, чем мы ожидали, и сильно подпортило первоначальное впечатление.
Как рассказчик Валерий не очень подкован: речь спотыкающаяся, с ошибками и плохо структурирована.

Из плюсов отмечу, что Валерий пошёл нам на встречу из-за несовпадения ожидаемого формата с действительным и предложил скидку. Также по расписанию экскурсия спланирована с умом: есть и остановки по пути, и свободное время в парке на погулять, и время на обед. Ну, и сам Ардшпах, конечно, очень красив, и мало что может это испортить.

Валерий
Валерий
Ответ организатора:
Уважаемые Станислав,

Спасибо за отзыв. Мы планировали сделать Адршпах в формате "минигруппы", так как ситуация на рынке сложная: желающих на индивидуальную
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недостаточно, а группы не набираются. Подавляющее большинство путешественников при заказе экскурсии в Адршпах пишет в комментариях, что хотели бы присоединиться к группе, чтобы разделить расходы и таким образом снизить стоимость. В этот раз я "потерял" из виду, что от вас такой запрос не поступал. За неудобство была предложено на месте решение, которое должно было устроить обе стороны.

Из-за смены формата экскурсия не задалась. Возможно вам стало не интересно содержание экскурсии. Тем не менее, все путешественники прошли весь маршрут по скалистому городу Адршпах. Экскурсия была проведена по стандартам качества: с мини-группой отдельно работали гид и водитель.

Свою ошибку с объединением групп признаю. Со своей стороны буду стараться улучшать стандарт и менять формат проведения экскурсии.

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