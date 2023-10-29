Прогуляться по каменному лабиринту среди гигантских башен и нерукотворных «скульптур»
Адршпах — один из крупнейших и самых живописных скальных городов в Центральной Европе.
Сотни башен разной формы, изумрудное озеро и водопад — сказочно красиво! Во время прогулки по кольцевому маршруту длиной 3,5 км вы увидите все главные достопримечательности: готические ворота, скальную расщелину и водопад. А если повезёт, то услышите семикратное эхо.
Сотни башен разной формы, изумрудное озеро и водопад — сказочно красиво! Во время прогулки по кольцевому маршруту длиной 3,5 км вы увидите все главные достопримечательности: готические ворота, скальную расщелину и водопад. А если повезёт, то услышите семикратное эхо.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Готовы отправиться в одно из самых самых загадочных и красивых мест Чехии? Вас ждёт активный и познавательный тур в северо-восточную часть страны, недалеко от границы с Польшей. Здесь, в природоохранной зоне, находится скалистый город Адршпах — этот таинственный и неприступный уголок известен как укрытие военных лет и место съёмок фильма «Хроники Нарнии». Путешествие практически не потребует физических усилий: за 4 часа мы пройдём пешком примерно 4 км. С вами в пути будет активный гид-географ, который расскажет о происхождении скалистого города.
Маршрут экскурсии
- Переезд из Праги до посёлка Адршпах
- Вход в Скалистое предместье и затем в Скалистый город
- Осмотр Готических ворот, пеший переход на площадь Слонов и к озеру на месте затопленного карьера
- Летом (апрель—ноябрь): спуск к лодкам для катания по скалистому озеру
- Зимой: посещение смотровой площадки Староста у скалы «Влюблённые»
- Свободное время, обед в зоне отдыха на парковке
- Возвращение в Прагу
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
- Дополнительные расходы: вход в скалистый город (≈6 евро зимой, ≈8 евро летом), катание на лодке (≈3 евро/чел.), обед (от 10 евро/чел., можно взять еду и напитки с собой)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Вацлавской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Valery — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 1170 туристов
В сообществе профессиональных гидов провожу интересные групповые и индивидуальные экскурсии в Праге с 2009 года. За это время мы разработали десятки авторских экскурсионных программ, а участниками наших прогулок успели побывать Сергей Шнуров, Настя Ивлеева, Антон Птушкин, Сергей Михалок, команды передач «Непутевые заметки» и «Орел и Решка. Перезагрузка». Теперь ваша очередь открыть Прагу вместе с нами!
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