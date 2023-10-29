Адршпах — один из крупнейших и самых живописных скальных городов в Центральной Европе. Сотни башен разной формы, изумрудное озеро и водопад — сказочно красиво! Во время прогулки по кольцевому маршруту длиной 3,5 км вы увидите все главные достопримечательности: готические ворота, скальную расщелину и водопад. А если повезёт, то услышите семикратное эхо.

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Описание

Что вас ожидает

Готовы отправиться в одно из самых самых загадочных и красивых мест Чехии? Вас ждёт активный и познавательный тур в северо-восточную часть страны, недалеко от границы с Польшей. Здесь, в природоохранной зоне, находится скалистый город Адршпах — этот таинственный и неприступный уголок известен как укрытие военных лет и место съёмок фильма «Хроники Нарнии». Путешествие практически не потребует физических усилий: за 4 часа мы пройдём пешком примерно 4 км. С вами в пути будет активный гид-географ, который расскажет о происхождении скалистого города.

Маршрут экскурсии

Переезд из Праги до посёлка Адршпах

Вход в Скалистое предместье и затем в Скалистый город

Осмотр Готических ворот, пеший переход на площадь Слонов и к озеру на месте затопленного карьера

Летом (апрель—ноябрь): спуск к лодкам для катания по скалистому озеру

Зимой: посещение смотровой площадки Староста у скалы «Влюблённые»

Свободное время, обед в зоне отдыха на парковке

Возвращение в Прагу

Организационные детали