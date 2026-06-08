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сама экскурсия с Валерием у нас не особо задалась. Прежде всего важно, что это НЕ индивидуальная экскурсия, а экскурсия в мини-группе — к вам могут присоединиться другие туристы, что и произошло с нами. Это, конечно, приводит к совершенно иному опыту, чем мы ожидали, и сильно подпортило первоначальное впечатление.

Как рассказчик Валерий не очень подкован: речь спотыкающаяся, с ошибками и плохо структурирована.



Из плюсов отмечу, что Валерий пошёл нам на встречу из-за несовпадения ожидаемого формата с действительным и предложил скидку. Также по расписанию экскурсия спланирована с умом: есть и остановки по пути, и свободное время в парке на погулять, и время на обед. Ну, и сам Ардшпах, конечно, очень красив, и мало что может это испортить.