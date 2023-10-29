Из Праги - в скальный город Адршпах

Прогуляться по каменному лабиринту среди гигантских башен и нерукотворных «скульптур»

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Ответы на вопросы
Адршпах — один из крупнейших и самых живописных скальных городов в Центральной Европе.

Сотни башен разной формы, изумрудное озеро и водопад — сказочно красиво! Во время прогулки по кольцевому маршруту длиной 3,5 км вы увидите все главные достопримечательности: готические ворота, скальную расщелину и водопад. А если повезёт, то услышите семикратное эхо.
Из Праги - в скальный город Адршпах
Из Праги - в скальный город Адршпах
Из Праги - в скальный город Адршпах
Из Праги - в скальный город Адршпах
Из Праги - в скальный город Адршпах
Из Праги - в скальный город Адршпах
Из Праги - в скальный город Адршпах
Из Праги - в скальный город Адршпах
Из Праги - в скальный город Адршпах
Из Праги - в скальный город Адршпах
Из Праги - в скальный город Адршпах
Из Праги - в скальный город Адршпах
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Готовы отправиться в одно из самых самых загадочных и красивых мест Чехии? Вас ждёт активный и познавательный тур в северо-восточную часть страны, недалеко от границы с Польшей. Здесь, в природоохранной зоне, находится скалистый город Адршпах — этот таинственный и неприступный уголок известен как укрытие военных лет и место съёмок фильма «Хроники Нарнии». Путешествие практически не потребует физических усилий: за 4 часа мы пройдём пешком примерно 4 км. С вами в пути будет активный гид-географ, который расскажет о происхождении скалистого города.

Маршрут экскурсии

  • Переезд из Праги до посёлка Адршпах
  • Вход в Скалистое предместье и затем в Скалистый город
  • Осмотр Готических ворот, пеший переход на площадь Слонов и к озеру на месте затопленного карьера
  • Летом (апрель—ноябрь): спуск к лодкам для катания по скалистому озеру
  • Зимой: посещение смотровой площадки Староста у скалы «Влюблённые»
  • Свободное время, обед в зоне отдыха на парковке
  • Возвращение в Прагу

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Дополнительные расходы: вход в скалистый город (≈6 евро зимой, ≈8 евро летом), катание на лодке (≈3 евро/чел.), обед (от 10 евро/чел., можно взять еду и напитки с собой)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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