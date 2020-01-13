Что вас ожидает

Обзорная прогулка 👣 по зимнему городу

Мы начнем с главной новогодней ёлки страны на Староместской площади. Осмотрим Старый город 🏙️, пройдем по Карлову мосту, посетим Пражский град. На острове 🏝️ Кампа полюбуемся водяной мельничкой и речкой Чертовкой. И, конечно, заглянем на рождественские ярмарки с сувенирами и соблазнительными угощениями: попробуйте знаменитый трдельник, а также горячий глинтвейн, шоколад или сладкую медовуху!

Праздник по-чешски

Обязательно поговорим и о рождественских и новогодних традициях чехов. Вы узнаете, как выбирают елку и что дарят друг другу, чем отличается в Чехии празднование Рождества и Нового года. Я расскажу, как появился трдельник и почему он так называется, зачем чехам в кошельке чешуйка рыбы, о других приметах и необычных угощениях. А в конце экскурсии 🧭 каждого будет ждать приятный сюрприз :-)

Я также поделюсь с вами лучшими местами для отдыха и посоветую ресторанчики и пивоварни Праги, где можно отведать чешское пиво и блюда местной кухни 🥧. Подскажу, что лучше привезти из Праги и какие сувенирные и прочие магазинчики стоит посетить.

Организационные детали