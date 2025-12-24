увидите знаменитые достопримечательности в праздничном убранстве, познакомитесь с уникальными рождественскими и новогодними традициями чехов, насладитесь вкусом горячего глинтвейна и знаменитого трдельника. Заглянем на рождественские ярмарки, где каждый сможет найти себе памятный сувенир или угощение. Подарите себе незабываемые впечатления от зимней Праги

Описание экскурсии

Обзорная прогулка по зимнему городу

Мы начнём с главной новогодней ёлки страны на Староместской площади. Осмотрим Старый город, пройдем по Карлову мосту, посетим Пражский град. На острове Кампа полюбуемся водяной мельничкой и речкой Чертовкой. И, конечно, заглянем на рождественские ярмарки с сувенирами и соблазнительными угощениями: попробуйте знаменитый трдельник, а также горячий глинтвейн, шоколад или сладкую медовуху!

Праздник по-чешски

Обязательно поговорим и о рождественских и новогодних традициях чехов. Вы узнаете, как выбирают елку и что дарят друг другу, чем отличается в Чехии празднование Рождества и Нового года. Я расскажу, как появился трдельник и почему он так называется, зачем чехам в кошельке чешуйка рыбы, о других приметах и необычных угощениях. А в конце экскурсии каждого будет ждать приятный сюрприз:-)

Я также поделюсь с вами лучшими местами для отдыха и посоветую ресторанчики и пивоварни Праги, где можно отведать чешское пиво и блюда местной кухни. Подскажу, что лучше привезти из Праги и какие сувенирные и прочие магазинчики стоит посетить.

Организационные детали