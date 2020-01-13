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Сказка пражского Рождества

Совершить путешествие по нарядному городу, увидеть самое главное и узнать о праздничных традициях

5
1 отзыв
Татьяна
Татьяна – Гид из Праги
К Рождеству Прага становится похожа на сказку: украшенная огоньками и новогодними игрушками, припорошенная пушистым снегом, окутанная ароматами трдельников, пряников и свежих ёлок.

Мы пройдем по знаковым местам города, заглянем на рождественские ярмарки, согреемся глинтвейном и поговорим о том, как чехи справляют зимние праздники.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €130 за экскурсию

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Сказка пражского Рождества
Сказка пражского Рождества

Что вас ожидает

Обзорная прогулка 👣 по зимнему городу
Мы начнем с главной новогодней ёлки страны на Староместской площади. Осмотрим Старый город 🏙️, пройдем по Карлову мосту, посетим Пражский град. На острове 🏝️ Кампа полюбуемся водяной мельничкой и речкой Чертовкой. И, конечно, заглянем на рождественские ярмарки с сувенирами и соблазнительными угощениями: попробуйте знаменитый трдельник, а также горячий глинтвейн, шоколад или сладкую медовуху!

Праздник по-чешски
Обязательно поговорим и о рождественских и новогодних традициях чехов. Вы узнаете, как выбирают елку и что дарят друг другу, чем отличается в Чехии празднование Рождества и Нового года. Я расскажу, как появился трдельник и почему он так называется, зачем чехам в кошельке чешуйка рыбы, о других приметах и необычных угощениях. А в конце экскурсии 🧭 каждого будет ждать приятный сюрприз :-)
Я также поделюсь с вами лучшими местами для отдыха и посоветую ресторанчики и пивоварни Праги, где можно отведать чешское пиво и блюда местной кухни 🥧. Подскажу, что лучше привезти из Праги и какие сувенирные и прочие магазинчики стоит посетить.

Организационные детали

  • Угощения и сувениры 🎁 оплачиваются отдельно
  • Мы договоримся о месте встречи: в холле вашего отеля или в другом удобном для вас месте
Сказка пражского Рождества
Сказка пражского Рождества
Сказка пражского Рождества
Сказка пражского Рождества
Сказка пражского Рождества
Сказка пражского Рождества
Сказка пражского Рождества
Сказка пражского Рождества
Сказка пражского Рождества
Сказка пражского Рождества
Сказка пражского Рождества
Сказка пражского Рождества
Сказка пражского Рождества
Сказка пражского Рождества
Сказка пражского Рождества
Сказка пражского Рождества

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Дорогие путешественники, приветствую вас! Меня зовут Татьяна, я профессиональный лицензированный гид по Праге и Чехии. Живу и работаю в Праге с 1999 года, разузнала все секреты, накопила много знаний, познакомилась со всеми тайнами, легендами и самыми интересными уголками Праги и Чехии, и мне не терпится поделиться всем этим с вами :-) Приглашаю вас на свои креативные экскурсии, которые провожу позитивно, интересно и профессионально. Увлекательно будет и взрослым, и детям :-)
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1 отзыв оставили туристы

Татьяна
13 января 2020
Прекрасная экскурсия - у нас в компании были люди, которые первый раз были в Праге, и те, которые там живут - и тем и другим было интересно. Подача материала замечательная, а потом нам еще порекомендовали дивный маленький ресторанчик в рождественским карпом, так что даже после экскурсии рождественское настроение сохранилось и праздник продолжился

Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

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