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Сказка пражского Рождества

Почувствуйте всю магию Рождества в Праге: украшенные улицы, ароматы трдельников и глинтвейна, знакомство с традициями
Представьте себе Прагу, окутанную атмосферой сказки в преддверии Рождества. Город, где каждый уголок исписан историями, а воздух наполнен ароматами рождественских угощений.

Эта экскурсия откроет вам Прагу с совершенно новой стороны: вы
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увидите знаменитые достопримечательности в праздничном убранстве, познакомитесь с уникальными рождественскими и новогодними традициями чехов, насладитесь вкусом горячего глинтвейна и знаменитого трдельника. Заглянем на рождественские ярмарки, где каждый сможет найти себе памятный сувенир или угощение. Подарите себе незабываемые впечатления от зимней Праги

5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎄 Погружение в рождественскую атмосферу Праги
  • 🎁 Уникальные сувениры и угощения на ярмарках
  • 🍷 Дегустация традиционного глинтвейна и трдельника
  • 🏰 Посещение знаковых достопримечательностей города
  • 📚 Интересные факты о чешских традициях и праздниках
  • 🎉 Приятный сюрприз в конце экскурсии
Сказка пражского Рождества
Сказка пражского Рождества
Сказка пражского Рождества

Что можно увидеть

  • Староместская площадь
  • Карлов мост
  • Пражский град
  • Остров Кампа
  • Речка Чертовка

Описание экскурсии

Обзорная прогулка по зимнему городу

Мы начнём с главной новогодней ёлки страны на Староместской площади. Осмотрим Старый город, пройдем по Карлову мосту, посетим Пражский град. На острове Кампа полюбуемся водяной мельничкой и речкой Чертовкой. И, конечно, заглянем на рождественские ярмарки с сувенирами и соблазнительными угощениями: попробуйте знаменитый трдельник, а также горячий глинтвейн, шоколад или сладкую медовуху!

Праздник по-чешски

Обязательно поговорим и о рождественских и новогодних традициях чехов. Вы узнаете, как выбирают елку и что дарят друг другу, чем отличается в Чехии празднование Рождества и Нового года. Я расскажу, как появился трдельник и почему он так называется, зачем чехам в кошельке чешуйка рыбы, о других приметах и необычных угощениях. А в конце экскурсии каждого будет ждать приятный сюрприз:-)
Я также поделюсь с вами лучшими местами для отдыха и посоветую ресторанчики и пивоварни Праги, где можно отведать чешское пиво и блюда местной кухни. Подскажу, что лучше привезти из Праги и какие сувенирные и прочие магазинчики стоит посетить.

Организационные детали

  • Угощения и сувениры оплачиваются отдельно
  • Мы договоримся о месте встречи: в холле вашего отеля или в другом удобном для вас месте
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1853 туристов
Дорогие путешественники, приветствуем вас! Мы, Татьяна и Андрей, — профессиональные, лицензированные гиды по Праге и Чехии. Мы живём и работаем в Праге с 1999 года, накопили много знаний, разузнали все
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секреты, познакомились со всеми тайнами, легендами и самыми интересными уголками Праги и Чехии и готовы поделиться всем этим с вами. Приглашаем вас на наши креативные экскурсии, на которых мы вам покажем самые примечательные локации, расскажем достоверную, любопытную информацию. Наши экскурсии проходят легко, позитивно и увлекательно. Интересно будет и взрослым и детям:-) Добро пожаловать в Прагу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Ирина
Отличная экскурсия по городу, было интересно и увлекательно, рекомендую погулять с Татьяной и узнать много нового о Праге
Отличная экскурсия по городу, было интересно и увлекательно, рекомендую погулять с Татьяной и узнать много нового о Праге
Отличная экскурсия по городу, было интересно и увлекательно, рекомендую погулять с Татьяной и узнать много нового о Праге
Отличная экскурсия по городу, было интересно и увлекательно, рекомендую погулять с Татьяной и узнать много нового о Праге
Отличная экскурсия по городу, было интересно и увлекательно, рекомендую погулять с Татьяной и узнать много нового о Праге
Отличная экскурсия по городу, было интересно и увлекательно, рекомендую погулять с Татьяной и узнать много нового о Праге
Отличная экскурсия по городу, было интересно и увлекательно, рекомендую погулять с Татьяной и узнать много нового о Праге
Отличная экскурсия по городу, было интересно и увлекательно, рекомендую погулять с Татьяной и узнать много нового о Праге
Отличная экскурсия по городу, было интересно и увлекательно, рекомендую погулять с Татьяной и узнать много нового о Праге+1
Отличная экскурсия по городу, было интересно и увлекательно, рекомендую погулять с Татьяной и узнать много нового о Праге
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Татьяна
Прекрасная экскурсия - у нас в компании были люди, которые первый раз были в Праге, и те, которые там живут - и тем и другим было интересно. Подача материала замечательная, а потом нам еще порекомендовали дивный маленький ресторанчик в рождественским карпом, так что даже после экскурсии рождественское настроение сохранилось и праздник продолжился
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O
Сказки было не очень много. Но в целом, нестандартный маршрут и много скрытой информации, не доступной в интернете
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л
Несмотря на замену гида, Георгий был отличным экскурсоводом единственное что нам мешало это дождь и холод!
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М
Экскурсия была очень познавательно сказочной. Больше спасибо Татьяне!
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