Добро пожаловать в путешествие во времени! Мы отправимся на прогулку по Старому городу и Еврейскому кварталу, погрузимся в атмосферу прошлого и откроем для себя историю города с новой стороны.
С помощью очков виртуальной реальности мы посмотрим, как Прага менялась на протяжении веков, — и сравним облик города — старый и настоящий.
Описание экскурсии
Мы поговорим о том, как выглядела Староместская площадь во времена Карла IV, какие здания находились здесь в тот период, как формировался архитектурный ансамбль. И поймём, какие изменения произошли с тех пор.
Перенесёмся в те времена, когда Карлов мост ещё не существовал. Выясним, как выглядел Пражский Град, поговорим о важности бурной реки Влтавы и истории создания и строительства моста.
В Еврейском квартале мы… окажемся в 16 веке — и удивимся, как сильно изменился этот район. Обсудим, как выглядел монстр Голем и, возможно, даже встретим его.
Маршрут прогулки
- Староместская площадь — сердце города с величественной и драматичной историей
- Марианская площадь — целый комплекс исторических достопримечательностей
- Алешова набережная, которая обрадует одним из самых лучших видов на Карлов мост и Пражский Град
- Староновая синагога — это уникальное строение 13 века, самая старая синагога в Европе
Организационные детали
- Каждому участнику будет выдан рюкзак с очками виртуальной реальности. Во время передвижения вы будете нести очки в рюкзаке — и надевать их на остановках
- Экскурсия подойдёт взрослым путешественникам и детям старше 12 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Староместской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Праге
Лицензированный гид в Праге, хороший рассказчик с эмпатией к моим гостям. В профессии больше 10 лет, влюблена в своё дело.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Зарета
24 сен 2025
Были ли на экскурсии 18.10.25. хочется сказать большое спасибо Дарье за удивительное погружение в прошлое с помощью виртуальных очков. Эмоции сложно передать словами, на сколько удивительно многое изменилось, а что-то и осталось до сих пор на том же месте.
Отдельное спасибо за рекомендацию посетить алхимическую лабораторию. Невероятные ощущения
Очень рекомендую!
