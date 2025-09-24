Добро пожаловать в путешествие во времени! Мы отправимся на прогулку по Старому городу и Еврейскому кварталу, погрузимся в атмосферу прошлого и откроем для себя историю города с новой стороны. С помощью очков виртуальной реальности мы посмотрим, как Прага менялась на протяжении веков, — и сравним облик города — старый и настоящий.

за 1–2 человек или €39 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Мы поговорим о том, как выглядела Староместская площадь во времена Карла IV, какие здания находились здесь в тот период, как формировался архитектурный ансамбль. И поймём, какие изменения произошли с тех пор.

Перенесёмся в те времена, когда Карлов мост ещё не существовал. Выясним, как выглядел Пражский Град, поговорим о важности бурной реки Влтавы и истории создания и строительства моста.

В Еврейском квартале мы… окажемся в 16 веке — и удивимся, как сильно изменился этот район. Обсудим, как выглядел монстр Голем и, возможно, даже встретим его.

Маршрут прогулки

Староместская площадь — сердце города с величественной и драматичной историей

Марианская площадь — целый комплекс исторических достопримечательностей

Алешова набережная, которая обрадует одним из самых лучших видов на Карлов мост и Пражский Град

Староновая синагога — это уникальное строение 13 века, самая старая синагога в Европе

Организационные детали