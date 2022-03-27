Что вы можете увидеть 🤩

Добро пожаловать на Вышеград! Вас ждут невероятные приключения и увлекательные открытия. Вы окунётесь в мир таинственных историй и легенд величественной и загадочной крепости. Местные жители говорят, что там обитают привидения и зарыты несметные сокровища княжны Либуше. Легко поверить, ведь Вышеграду больше 1000 лет!

Мы превратили экскурсию в захватывающий квест. Многоголосный профессиональный аудиогид поможет проникнуться особой атмосферой этого места и узнать его секреты. Обязательно возьмите наушники.

Подача понравится и свободным путешественникам, и небольшим группам. Уникальный мультфильм, который рассказывает о самой популярной легенде Вышеграда есть только в нашей экскурсии!

Скачивайте экскурсию и достигайте цели. Мы верим в вас, дорогие путешественники!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).