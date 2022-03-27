Вышеград: аудиоэкскурсия по сокровищам и легендам старой крепости

Вышеград

Индивидуальная
Вышеград: аудиоэкскурсия по сокровищам и легендам старой крепости
Вышеград: аудиоэкскурсия по сокровищам и легендам старой крепости
Вышеград: аудиоэкскурсия по сокровищам и легендам старой крепости
Вышеград: аудиоэкскурсия по сокровищам и легендам старой крепости
Вышеград: аудиоэкскурсия по сокровищам и легендам старой крепости
Вышеград: аудиоэкскурсия по сокровищам и легендам старой крепости
Вышеград: аудиоэкскурсия по сокровищам и легендам старой крепости

Что вы можете увидеть 🤩

  • Вышеград
  • Базилика св. Петра и Павла
  • Старинные здания капитула
  • Руины церкви Х века н. э
  • «Спрятанный костёл»
  • Чёртовы камни
  • Вышеградское кладбище
  • Мавзолей Славин
  • Дом сказочницы
  • Ротонда святого Мартина
  • Портал в стиле барокко
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Добро пожаловать на Вышеград! Вас ждут невероятные приключения и увлекательные открытия. Вы окунётесь в мир таинственных историй и легенд величественной и загадочной крепости. Местные жители говорят, что там обитают привидения и зарыты несметные сокровища княжны Либуше. Легко поверить, ведь Вышеграду больше 1000 лет!
Мы превратили экскурсию в захватывающий квест. Многоголосный профессиональный аудиогид поможет проникнуться особой атмосферой этого места и узнать его секреты. Обязательно возьмите наушники.
Подача понравится и свободным путешественникам, и небольшим группам. Уникальный мультфильм, который рассказывает о самой популярной легенде Вышеграда есть только в нашей экскурсии!
Скачивайте экскурсию и достигайте цели. Мы верим в вас, дорогие путешественники!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Билеты в музеи по маршруту — вы можете посетить их самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: V Pevnosti, Praha 2-Vyšehrad (Таборские ворота)
Завершение: V Pevnosti 5B, Praha 2-Vyšehrad
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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