Моравский Крас

Мы с вами пройдем сквозь пять пещер в сопровождении местного гида

Мы с вами пройдем сквозь пять пещер в сопровождении местного гида. Затем, загрузившись в лодку, проплывем по подземной реке. Над головами будут нависать сотни метров горных пород.

А глубина реки местами доходить до восьмидесяти метров… Все бы это могло бы нагнать жути, если бы не веселые прибаутки лодочников.

После путешествия под землей предстоит вознестись на фуникулере, чтобы сверху рассмотреть только что покинутую пещеру…
Моравский Крас
Моравский Крас
Моравский Крас

Что вас ожидает 🤩

  • Прагу
  • Моравский Крас
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Попробую осторожно предположить, что разработкой маршрутов в большинстве случаев, занимаются Жёны! Мужья ни секунды не сомневаются в том, что главные Туристы именно они. Но все-таки, главные Конструкторы — это жены драгоценных Туристов! Во имя них перелопачиваются тонны информации и планируются маршруты. Жёны всегда на страже мужниных интересов. При этом, разумеется, не забывая и про себя! И правильно.
Саккумулировав в себе массу житейской опытности и пару килограмм мудрости, я предлагаю маршрут, который гармонично и ненавязчиво порадует обе семейные стороны.
Почему?
Потому что Жёнам нужна красота! А Главным Туристам — впечатления!
К тому же, полагаю, по Праге вы уже походили, по замкам поездили, в Дрездене, вероятно, побывали тоже. В общем, настало время «лакирования» впечатлений. Если в своих предположениях я прав и вы со мной согласны, то переходим к делу.
Вопрос. Риторический.
  • Чем хорош Моравский Крас?
  • Ответ. Прямолинейный.
  • Впечатлениями, эстетизмом и семью сортами редкого пива.
  • Разберем по пунктам.
  • Впечатления.
  • Моравский Крас — самый большой карстовый пещерный комплекс в Европпах. Он растянут на 25 километров и включает в себя 1100 пещер. Благодаря очень грамотно организованному чешскими товарищами туристическому маршруту, у вас будет возможность осмотреть невиданные красоты высоко над землей, глубоко под землей, многократно испугаться, удивиться и порадоваться. Кстати. 25 километров пешком ходить не придется. Для обогащения впечатлениями вполне достаточно того маршрута, который есть.
  • Эстетика.
Все, впервые попавшие в Моравский Крас, заливают фотоаппаратными очередями все вокруг. Фотоаппараты нагреваются до неприличия, карты памяти лопаются от объема информации, а побелевший от напряжения палец продолжает судорожно нажимать на спусковой крючок. Все вокруг действительно очень красиво!
Теперь, вволю наволновавшись и нафантазировавшись, самое время отравиться за гастрономическими радостями.
Пивовар «Черная Гора» — один из старейших в Чехии.
Пиво здесь варят отменное, а кухня — «пальчики оближешь».
Думается, что проведенный таким образом туристический день однозначно можно будет бросить золотой монеткой в копилку классных отпускных впечатлений!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в замки, музеи и пещеры
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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