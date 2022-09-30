Попробую осторожно предположить, что разработкой маршрутов в большинстве случаев, занимаются Жёны! Мужья ни секунды не сомневаются в том, что главные Туристы именно они. Но все-таки, главные Конструкторы — это жены драгоценных Туристов! Во имя них перелопачиваются тонны информации и планируются маршруты. Жёны всегда на страже мужниных интересов. При этом, разумеется, не забывая и про себя! И правильно.

Саккумулировав в себе массу житейской опытности и пару килограмм мудрости, я предлагаю маршрут, который гармонично и ненавязчиво порадует обе семейные стороны.

Почему?

Потому что Жёнам нужна красота! А Главным Туристам — впечатления!

К тому же, полагаю, по Праге вы уже походили, по замкам поездили, в Дрездене, вероятно, побывали тоже. В общем, настало время «лакирования» впечатлений. Если в своих предположениях я прав и вы со мной согласны, то переходим к делу.

Вопрос. Риторический.

Чем хорош Моравский Крас?

Ответ. Прямолинейный.

Впечатлениями, эстетизмом и семью сортами редкого пива.

Разберем по пунктам.

Впечатления.

Моравский Крас — самый большой карстовый пещерный комплекс в Европпах. Он растянут на 25 километров и включает в себя 1100 пещер. Благодаря очень грамотно организованному чешскими товарищами туристическому маршруту, у вас будет возможность осмотреть невиданные красоты высоко над землей, глубоко под землей, многократно испугаться, удивиться и порадоваться. Кстати. 25 километров пешком ходить не придется. Для обогащения впечатлениями вполне достаточно того маршрута, который есть.

Эстетика.

Все, впервые попавшие в Моравский Крас, заливают фотоаппаратными очередями все вокруг. Фотоаппараты нагреваются до неприличия, карты памяти лопаются от объема информации, а побелевший от напряжения палец продолжает судорожно нажимать на спусковой крючок. Все вокруг действительно очень красиво!

Теперь, вволю наволновавшись и нафантазировавшись, самое время отравиться за гастрономическими радостями.

Пивовар «Черная Гора» — один из старейших в Чехии.

Пиво здесь варят отменное, а кухня — «пальчики оближешь».

Думается, что проведенный таким образом туристический день однозначно можно будет бросить золотой монеткой в копилку классных отпускных впечатлений!