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Каньоны, мост Джурджевича и Черное озеро

Савченко
Савченко – Гид из Будвы
Каньоны, мост Джурджевича и Черное озеро
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €190 за экскурсию

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Каньоны, мост Джурджевича и Черное озеро
Каньоны, мост Джурджевича и Черное озеро

Что вы увидите

  • Каньон реки Тара и Морача
  • Черное озеро
  • мост Джурджевича
Мы отправляемся из Будвы в сторону материковой части Черногории. Проезжаем Подгорицу. Затем едем вдоль каньона реки Морача. Затем мы посещаем монастырь Морача (XIII век). Монастырь с храмом Успения Богородицы, где хранится рука святого священномученика Харалампия. Дальше мы направляемся в каньон реки Тара. (протяженность 80 км, глубина — около 1300 м., это самый глубокий каньон в Европе, посетим уникальный мост Джурджевича на Таре (фото пауза). Следующая остановка Жабляк и Черное озеро.
Что входит
  • Услуги гида
  • проезд
Что не входит
  • Входные билеты в национальный парк
Начало и место завершения
🚩 По согласованию
Каньоны, мост Джурджевича и Черное озеро
Каньоны, мост Джурджевича и Черное озеро
Каньоны, мост Джурджевича и Черное озеро
Каньоны, мост Джурджевича и Черное озеро
Каньоны, мост Джурджевича и Черное озеро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Савченко
Савченко
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