Мы отправляемся из Будвы в сторону материковой части Черногории. Проезжаем Подгорицу. Затем едем вдоль каньона реки Морача. Затем мы посещаем монастырь Морача (XIII век). Монастырь с храмом Успения Богородицы, где хранится рука святого священномученика Харалампия. Дальше мы направляемся в каньон реки Тара. (протяженность 80 км, глубина — около 1300 м., это самый глубокий каньон в Европе, посетим уникальный мост Джурджевича на Таре (фото пауза). Следующая остановка Жабляк и Черное озеро.