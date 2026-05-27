Начнём с прогулки-аперитива старым улочкам Будвы, которые хранят воспоминания об античных пирах. Затем я познакомлю вас с «битвой терруаров» на двух семейных винодельнях. После мы насладимся медитативным путешествием на лодке по Скадарскому озеру. А завершим день плотным обедом в лучших черногорских традициях по принципу slow food.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старая Будва и вкус истории

Вы узнаете, что ели иллирийцы 2500 лет назад, кто привёз в Будву культуру кофе и какие ритуалы с вином существовали в Античности.

Две семейные винодельни — «битва терруаров»

Первое хозяйство — столетние традиции, аутентичный каменный погреб, вино, которое вызревает так же, как и век назад

Второе — современная винодельня-бутик с новым взглядом на черногорские автохтоны: Вранац, Крстач, Кратошия. Вы поймёте, как почва и характер хозяина меняют вкус одного и того же сорта

Скадарское озеро и визуальное пиршество

Маршрут построим по настроению. Будем разглядывать цапель и кувшинки, пеликанов и бакланов, острова-монастыри вдали.

Обед в национальном стиле

В ресторане с панорамным видом на прибрежные горы вас ждёт черногорский сач — мясо, которое томится под чугунным куполом в углях несколько часов. Или озёрный карп, или мясо на роштиле. А также молодые и зрелые сыры, оливки в масле, десерты и разговор о slow food на Адриатике.

Ориентировочный тайминг экскурсии

Старая Будва — 1,5 часа

Переезд в Скадарский регион — 45 минут

Две винодельни — 2,5 часа

Прогулка по озеру — 1 час

Обед — 2 часа

Возвращение — 45 минут

Организационные детали