Старая Будва, семейные винодельни и прогулка по Скадарскому озеру

Гастропутешествие от побережья к сердцу черногорской культуры
Начнём с прогулки-аперитива старым улочкам Будвы, которые хранят воспоминания об античных пирах. Затем я познакомлю вас с «битвой терруаров» на двух семейных винодельнях. После мы насладимся медитативным путешествием на лодке по Скадарскому озеру. А завершим день плотным обедом в лучших черногорских традициях по принципу slow food.
Описание экскурсии

Старая Будва и вкус истории

Вы узнаете, что ели иллирийцы 2500 лет назад, кто привёз в Будву культуру кофе и какие ритуалы с вином существовали в Античности.

Две семейные винодельни — «битва терруаров»

  • Первое хозяйство — столетние традиции, аутентичный каменный погреб, вино, которое вызревает так же, как и век назад
  • Второе — современная винодельня-бутик с новым взглядом на черногорские автохтоны: Вранац, Крстач, Кратошия. Вы поймёте, как почва и характер хозяина меняют вкус одного и того же сорта

Скадарское озеро и визуальное пиршество

Маршрут построим по настроению. Будем разглядывать цапель и кувшинки, пеликанов и бакланов, острова-монастыри вдали.

Обед в национальном стиле

В ресторане с панорамным видом на прибрежные горы вас ждёт черногорский сач — мясо, которое томится под чугунным куполом в углях несколько часов. Или озёрный карп, или мясо на роштиле. А также молодые и зрелые сыры, оливки в масле, десерты и разговор о slow food на Адриатике.

Ориентировочный тайминг экскурсии

  • Старая Будва — 1,5 часа
  • Переезд в Скадарский регион — 45 минут
  • Две винодельни — 2,5 часа
  • Прогулка по озеру — 1 час
  • Обед — 2 часа
  • Возвращение — 45 минут

Организационные детали

  • Трансфер из Херцег-Нови, Котора или Тивата на автомобиле Alfa Romeo включён, из других городов — по договорённости
  • Дополнительные расходы: обед — ~€20 с чел., дегустация на каждой винодельне — по €15 на двоих, прогулка на лодке — от €25 за компанию

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 44 туристов
Ваше путешествие заслуживает глубины, которой нет в путеводителях. За годы в туризме я создала сотни маршрутов для тысяч гостей. Мне доверяют профессионалы: я сопровождала в экспедициях фотографа Ханса-Юргена Буркарда, писательницу
Нору Бернстад и других известных гостей. Если мастера смыслов и кадра выбрали меня, значит, ваш отдых в надёжных руках. Я знаю страну от тайных двориков Котора до укромных природных уголков и раскрываю её самобытный характер без поверхностных штампов. Беру на себя организационные заботы: помогу найти лучший ракурс для фото, забронирую столик в аутентичном ресторане, подберу частный катер или семейную винодельню. Тонко чувствую настроение гостей — могу быть вдохновителем ярких открытий или стать ненавязчивым проводником, если захочется тишины и созерцания. От спокойного отдыха до драйва и экстрима — маршрут выстраивается под ваш запрос. Давайте восхищаться Черногорией в вашем ритме!

от €280 за экскурсию