Начнём с прогулки-аперитива старым улочкам Будвы, которые хранят воспоминания об античных пирах. Затем я познакомлю вас с «битвой терруаров» на двух семейных винодельнях. После мы насладимся медитативным путешествием на лодке по Скадарскому озеру. А завершим день плотным обедом в лучших черногорских традициях по принципу slow food.
Описание экскурсии
Старая Будва и вкус истории
Вы узнаете, что ели иллирийцы 2500 лет назад, кто привёз в Будву культуру кофе и какие ритуалы с вином существовали в Античности.
Две семейные винодельни — «битва терруаров»
- Первое хозяйство — столетние традиции, аутентичный каменный погреб, вино, которое вызревает так же, как и век назад
- Второе — современная винодельня-бутик с новым взглядом на черногорские автохтоны: Вранац, Крстач, Кратошия. Вы поймёте, как почва и характер хозяина меняют вкус одного и того же сорта
Скадарское озеро и визуальное пиршество
Маршрут построим по настроению. Будем разглядывать цапель и кувшинки, пеликанов и бакланов, острова-монастыри вдали.
Обед в национальном стиле
В ресторане с панорамным видом на прибрежные горы вас ждёт черногорский сач — мясо, которое томится под чугунным куполом в углях несколько часов. Или озёрный карп, или мясо на роштиле. А также молодые и зрелые сыры, оливки в масле, десерты и разговор о slow food на Адриатике.
Ориентировочный тайминг экскурсии
- Старая Будва — 1,5 часа
- Переезд в Скадарский регион — 45 минут
- Две винодельни — 2,5 часа
- Прогулка по озеру — 1 час
- Обед — 2 часа
- Возвращение — 45 минут
Организационные детали
- Трансфер из Херцег-Нови, Котора или Тивата на автомобиле Alfa Romeo включён, из других городов — по договорённости
- Дополнительные расходы: обед — ~€20 с чел., дегустация на каждой винодельне — по €15 на двоих, прогулка на лодке — от €25 за компанию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Будве
Провела экскурсии для 44 туристов
Ваше путешествие заслуживает глубины, которой нет в путеводителях. За годы в туризме я создала сотни маршрутов для тысяч гостей. Мне доверяют профессионалы: я сопровождала в экспедициях фотографа Ханса-Юргена Буркарда, писательницу
от €280 за экскурсию