Вы посетите город 🏙️ Цетинье – древнюю столицу Черногории. В Цетинском монастыре Вы увидите величайшие святыни Православия: нетленную руку Святого Иоанна Крестителя и частицы Животворящего Креста Господня. Посетим художественную галерею, где находится Филермская икона Божьей Матери (написанная святым Лукой). Далее поездка к национальному природному парку Ловчен – это горный массив необычной конфигурации, шедевр природы, который Черногорцы считают своим Олимпом. На вершине Езерной горы ⛰️ находится мавзолей Негоша – владыки и правителя Черногории XIX века, поэта и философа. Далее спуск в Боку Которскую, по серпантинной дороге, остановка и фото-пауза в самом красивом месте, откуда открывается вид на Тиватский, Которский заливы и Старый Котор с высоты 1100 метров. После Ловчена по желанию можно посетить местечко Негуши – это родное село черногорской династии Петровичей–Негошей – где по желанию можно продегустировать и приобрести негушский сыр и пршут (окорок, нарезанный или куском). Далее экскурсия ⛳ по Котору с осмотром достопримечательностей 🏛️