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Мини Монтенегро тур

5
2 отзыва
Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
Вы увидите величайшие святыни Православия: нетленную руку Святого Иоанна Крестителя и частицы Животворящего Креста Господня.

Посетите художественную галерею, где находится Филермская икона Божьей Матери, написанная святым Лукой.

Далее состоится поездка к национальному природному парку Ловчен — шедевр природы, который Черногорцы считают своим Олимпом.

На вершине Езерной горы ⛰️ находится мавзолей Негоша — владыки и правителя Черногории XIX века, поэта и философа.

Далее вы спуститесь в Боку Которскую по серпантинной дороге и сможете взять брейк для фото-паузы в самом красивом месте, откуда открывается вид на Тиватский, Которский заливы и Старый Котор с высоты 1100 метров.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €156 за экскурсию

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Мини Монтенегро тур
Мини Монтенегро тур

Что вы увидите

  • Котор
  • Негуши
  • Цетинье
  • Боку Которскую
Вы посетите город 🏙️ Цетинье – древнюю столицу Черногории. В Цетинском монастыре Вы увидите величайшие святыни Православия: нетленную руку Святого Иоанна Крестителя и частицы Животворящего Креста Господня. Посетим художественную галерею, где находится Филермская икона Божьей Матери (написанная святым Лукой). Далее поездка к национальному природному парку Ловчен – это горный массив необычной конфигурации, шедевр природы, который Черногорцы считают своим Олимпом. На вершине Езерной горы ⛰️ находится мавзолей Негоша – владыки и правителя Черногории XIX века, поэта и философа. Далее спуск в Боку Которскую, по серпантинной дороге, остановка и фото-пауза в самом красивом месте, откуда открывается вид на Тиватский, Которский заливы и Старый Котор с высоты 1100 метров. После Ловчена по желанию можно посетить местечко Негуши – это родное село черногорской династии Петровичей–Негошей – где по желанию можно продегустировать и приобрести негушский сыр и пршут (окорок, нарезанный или куском). Далее экскурсия ⛳ по Котору с осмотром достопримечательностей 🏛️
Что входит
  • услуги гида и транспорт
Что не входит
  • билеты в национальный парк 2е с человека
  • билеты в мавзолей Негуша 5е с человека
  • билеты в собор Св. Трифона 2, 5е с человека
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Мини Монтенегро тур
Мини Монтенегро тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Б.
Олег Б.
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2 отзыва оставили туристы

Олег Б. проводит ещё 5 экскурсий

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