Обзорная экскурсия по Черногории

Представляем вашему вниманию самую главную экскурсию в Черногории - Мини-Монтенегро

Представляем вашему вниманию самую главную экскурсию в Черногории — Мини-Монтенегро.

Мы отправимся в столицу страны Цетинье, где расположился местный «кремль» — Цетинский монастырь, побываем у сердца Черногории — горы Ловчен, будем дегустировать пршут в деревне Негуши и в заключении вашему взору явится потрясающий вид на Боко Которскую Бухту, как если бы вы смотрели на неё с вертолета.
Обзорная экскурсия по Черногории
Обзорная экскурсия по Черногории
Обзорная экскурсия по Черногории
Обзорная экскурсия по Черногории
Обзорная экскурсия по Черногории
Обзорная экскурсия по Черногории

Что вы увидите 🤩

  • Цетинье
  • Цетинский монастырь
  • гора Ловчен
  • деревня Негуши
  • панорамный на вид на Боко Которскую Бухту

Что вас ожидает:

    Город-музей и древняя черногорская столица
    Начинаем в 8-9 утра с подъёма в горы над Будвой. В самом обзорном месте делаем фотопаузу на 10-15 минут. Через час пути приезжаем в столицу Цетинье и дальше идем по городу пешком. Первое место, которое мы посетим — Цетинский монастырь, где находится правая рука Иоанна Крестителя — всемирно известная мировая святыня. Монастырь имеет и важное историческое значение, ведь именно отсюда долгое время правили Черногорией митрополиты Негоши. Затем мы прогуляемся по главной улице столицы и посетим все самые важные исторические памятники: «Бильярда» — резиденция правителя Петра второго. Внутри обнаружим рельеф Черногории в масштабе 1:10 000, горы, озера сделаны точь в точь как в жизни. Дворец Краля Николы — последнего монарха независимой Черногории. Все убранство дворца сохранилось неизменным со времен его правления.
    Еще один бывший дворец короля Николы — ныне резиденция президента Черногории. Иногда президент проходит мимо нас с одним охранником, в Монтенегро всё просто. Прогуляемся по центральным улицам Цетинья, познакомимся с местным веселым кузнецом Богданом. Вы узнаете, почему на главной улице расположены эти флаги. После прогулки по столице выезжаем на гору Ловчен — священное место для каждого черногорца. Это самая высокая точка на побережье страны, отсюда открывается вид на 2/3 территории страны и «каменное море». На Ловчене вы посетите мавзолей Петра Второго и узнаете какую важную роль сыграл этот человек в истории страны.
    Вкусная остановка в деревне Негуши и грандиозный панорамный вид
    Следующее наше место остановки деревня Негуши — родное село правящей династии. Тут мы отправимся на дегустацию Негушского пршута и сыра и вы сможете купить эти специалитеты. Зайдём в «сушары» и посмотрим как солят и сушат «Пршут». Далее, остановка в местном ресторане, где сможете попробовать блюда национальной черногорской кухни: «Ягнятина из по сача», «мешано месо», «сатараш» и другие.
    В заключении изюминка нашей поездки — лучший и самый грандиозный вид Черногории. На все четыре залива бухты Которский, Рисанский, Тиватский, Топланский и открытое море. На одной из остановок будет тарзанка на которой можно перелететь на другую часть обрыва. Спускаемся вниз по двадцати пяти серпантинам, делая фотопаузы в самых красивых местах. На тринадцатом серпантине пересечем старую границу Черногории и Австро-Венгрии, тут сохранилось старое здание таможни. Проезжаем мимо Котора и возвращаемся назад в Будву.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-25 человек
    Стандартное предложение
    €25

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Вход в национальный парк Ловчен — 2 евро
    • Обед.
    Место начала и завершения
    По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 08:00
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно с 08:00

    Алексей Н.
    Алексей Н.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будвы

    👥Групповые🏡Выездные🍤Гастрономические#Развлечения и билеты🔭Обзорные

    Еще несколько похожих предложений в Будве

    Экскурсия в три храма (Цетинье, Острог, Дайбабе)
    Индивидуальная экскурсия
    200
    за 1-6 чел.
    Экскурсия в три храма (Цетинье, Острог, Дайбабе)
    Экскурсия «Три храма» познакомит вас с главными православными святынями Черногории
    По договоренности
    Макси Монтенегро
    Индивидуальная экскурсия
    5
    2
    168
    за 1-6 чел.
    Макси Монтенегро
    Экскурсия-путешествие по красотам Черногории
    Мини-Монтенегро тур
    Индивидуальный тур
    5
    10
    5ч 30м
    176
    за 1-6 чел.
    Мини-Монтенегро тур
    Цетинье, Ловчен, Которская бухта, Негуши и Старый Котор: история и красоты страны на авто-экскурсии
    Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
    Индивидуальная экскурсия
    115
    за 1-3 чел.
    Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
    По крупнейшей бухте Адриатики с заездом в Саввинский монастырь, Пераст, Котор и на остров Богородицы
    Мини Монтенегро тур
    Индивидуальный тур
    5
    2
    156
    за 1-6 чел.
    Мини Монтенегро тур
    Вы увидите величайшие святыни Православия: нетленную руку Святого Иоанна Крестителя и частицы Животворящего...
    ежедневно по запросу
    Каньоны Черногории
    Индивидуальная экскурсия
    5
    13
    12ч
    270
    за 1-6 чел.
    Каньоны Черногории
    На этой экскурсии Вы увидите практически всю среднюю и северную части Черногории
    ежедневно с 9-00
    Главные храмы Черногории: путешествие из Будвы
    Индивидуальная экскурсия
    210
    за 1-4 чел.
    Главные храмы Черногории: путешествие из Будвы
    Посетить три старинных монастыря и Кафедральный собор в Подгорице на автомобильной экскурсии
    Котор - Пераст
    Индивидуальная экскурсия
    80
    за 1-4 чел.
    Котор - Пераст
    Уникальная экскурсия, маршрут которой проходит по самым интересным местам Черногории
    Каждый день. Время отправления 09:00 +\- 1 час по желанию туристов
    Душа Черногории
    Индивидуальная экскурсия
    12ч
    240
    за 1-6 чел.
    Душа Черногории
    Посетить Цетинье и монастырь, пройти по уютным улочкам Котора и Пераста и подняться на гору Ловчен
    Монастырь Острог и Черногорская Ниагара
    Индивидуальная экскурсия
    80
    за 1-4 чел.
    Монастырь Острог и Черногорская Ниагара
    Экскурсия к одной из главных святынь Черногории, объекту массового паломничества верующих разных...
    Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов
    Основные святыни Черногории: Цетине, Острог и Ждребаоник
    Индивидуальная экскурсия
    180
    за 1-4 чел.
    Основные святыни Черногории: Цетине, Острог и Ждребаоник
    В Черногории много православных церквей и монастырей
    Ежедневно в 08:00 (можно по договоренности)
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    32
    190
    за 1-4 чел.
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Путешествие на автомобиле по главным святыням Черногории и обзорная прогулка по столице

    Алексей Н. проводит ещё 9 экскурсий

    Пять каньонов или вокруг Черногории за 1 день
    40
    за 1 чел.
    Пять каньонов или вокруг Черногории за 1 день
    Эта экскурсия входит в тройку самых интересных и понравится любителям природы, гор и национального...
    Ежедневно с 08:00
    Скадарское озеро, Винный погреб и Липская пещера
    28
    за 1 чел.
    Скадарское озеро, Винный погреб и Липская пещера
    Поездка на Скадарское озеро - самая неутомительная экскурсия, она подойдёт для семей с детьми,...
    Ежедневно с 08:00
    Албания с высоты птичьего полёта
    10ч
    38
    за 1 чел.
    Албания с высоты птичьего полёта
    Экскурсия занимает целый день
    Ежедневно в 07:00
    Пять каньонов или вокруг Черногории за 1 день (Индивидуальная)
    Индивидуальная экскурсия
    195
    за 1-11 чел.
    Пять каньонов или вокруг Черногории за 1 день (Индивидуальная)
    Эта экскурсия входит в тройку самых интересных и понравится любителям природы, гор и национального...
    По договоренности с 08:00
    Боко Которская Бухта на машине и лодке и устричная ферма
    Индивидуальная экскурсия
    120
    за 1-11 чел.
    Боко Которская Бухта на машине и лодке и устричная ферма
    Поездка вокруг Боко Которской Бухты - одна из самых красивых экскурсий в Черногории, обязательная к...
    По договоренности с 14:00
    Экскурсия в Дубровник и Цавтат
    Индивидуальная экскурсия
    10ч
    170
    за 1-11 чел.
    Экскурсия в Дубровник и Цавтат
    Интересный факт - посещать хорватский Дубровник из Черногории ближе и удобнее, чем из основных...
    По договоренности в 09:00 или 13:00
    Албания с высоты птичьего полёта (индивидуальная)
    Индивидуальная экскурсия
    10ч
    190
    за 1-11 чел.
    Албания с высоты птичьего полёта (индивидуальная)
    Экскурсия занимает целый день
    По договоренности в 07:00
    Обзорная экскурсия по Черногории (индивидуальная)
    Индивидуальная экскурсия
    135
    за 1-11 чел.
    Обзорная экскурсия по Черногории (индивидуальная)
    Представляем вашему вниманию самую главную экскурсию в Черногории - Мини-Монтенегро
    По договоренности с 08:00
    Пять Каньонов и Ледниковые озера Черногории
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    250
    за 1-6 чел.
    Пять Каньонов и Ледниковые озера Черногории
    За один день мы объедем всю Черногорию: прокатимся вдоль границы с Албанией, немного коснемся...
    Индивидуально по запросу.
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Будве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Будве
    🇲🇪