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Город-музей и древняя черногорская столица

Начинаем в 8-9 утра с подъёма в горы над Будвой. В самом обзорном месте делаем фотопаузу на 10-15 минут. Через час пути приезжаем в столицу Цетинье и дальше идем по городу пешком. Первое место, которое мы посетим — Цетинский монастырь, где находится правая рука Иоанна Крестителя — всемирно известная мировая святыня. Монастырь имеет и важное историческое значение, ведь именно отсюда долгое время правили Черногорией митрополиты Негоши. Затем мы прогуляемся по главной улице столицы и посетим все самые важные исторические памятники: «Бильярда» — резиденция правителя Петра второго. Внутри обнаружим рельеф Черногории в масштабе 1:10 000, горы, озера сделаны точь в точь как в жизни. Дворец Краля Николы — последнего монарха независимой Черногории. Все убранство дворца сохранилось неизменным со времен его правления.

Еще один бывший дворец короля Николы — ныне резиденция президента Черногории. Иногда президент проходит мимо нас с одним охранником, в Монтенегро всё просто. Прогуляемся по центральным улицам Цетинья, познакомимся с местным веселым кузнецом Богданом. Вы узнаете, почему на главной улице расположены эти флаги. После прогулки по столице выезжаем на гору Ловчен — священное место для каждого черногорца. Это самая высокая точка на побережье страны, отсюда открывается вид на 2/3 территории страны и «каменное море». На Ловчене вы посетите мавзолей Петра Второго и узнаете какую важную роль сыграл этот человек в истории страны.

Вкусная остановка в деревне Негуши и грандиозный панорамный вид

Следующее наше место остановки деревня Негуши — родное село правящей династии. Тут мы отправимся на дегустацию Негушского пршута и сыра и вы сможете купить эти специалитеты. Зайдём в «сушары» и посмотрим как солят и сушат «Пршут». Далее, остановка в местном ресторане, где сможете попробовать блюда национальной черногорской кухни: «Ягнятина из по сача», «мешано месо», «сатараш» и другие.

В заключении изюминка нашей поездки — лучший и самый грандиозный вид Черногории. На все четыре залива бухты Которский, Рисанский, Тиватский, Топланский и открытое море. На одной из остановок будет тарзанка на которой можно перелететь на другую часть обрыва. Спускаемся вниз по двадцати пяти серпантинам, делая фотопаузы в самых красивых местах. На тринадцатом серпантине пересечем старую границу Черногории и Австро-Венгрии, тут сохранилось старое здание таможни. Проезжаем мимо Котора и возвращаемся назад в Будву.

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