Обзорная экскурсия по Черногории (индивидуальная)

Представляем вашему вниманию самую главную экскурсию в Черногории - Мини-Монтенегро

Представляем вашему вниманию самую главную экскурсию в Черногории — Мини-Монтенегро.

Мы отправимся в столицу страны Цетинье, где расположился местный «кремль» — Цетинский монастырь, побываем у сердца Черногории — горы Ловчен, будем дегустировать пршут в деревне Негуши и в заключении вашему взору явится потрясающий вид на Боко Которскую Бухту, как если бы вы смотрели на неё с вертолета.
Обзорная экскурсия по Черногории (индивидуальная)
Обзорная экскурсия по Черногории (индивидуальная)
Обзорная экскурсия по Черногории (индивидуальная)
Обзорная экскурсия по Черногории (индивидуальная)
Обзорная экскурсия по Черногории (индивидуальная)
Обзорная экскурсия по Черногории (индивидуальная)

Что вы увидите 🤩

  • Цетинье
  • Цетинский монастырь
  • гора Ловчен
  • деревня Негуши
  • панорамный на вид на Боко Которскую Бухту

Что вас ожидает:

    Город-музей и древняя черногорская столица
    Начинаем в 8-9 утра с подъёма в горы над Будвой. В самом обзорном месте делаем фотопаузу на 10-15 минут. Через час пути приезжаем в столицу Цетинье и дальше идем по городу пешком. Первое место, которое мы посетим — Цетинский монастырь, где находится правая рука Иоанна Крестителя — всемирно известная мировая святыня. Монастырь имеет и важное историческое значение, ведь именно отсюда долгое время правили Черногорией митрополиты Негоши. Затем мы прогуляемся по главной улице столицы и посетим все самые важные исторические памятники: «Бильярда» — резиденция правителя Петра второго. Внутри обнаружим рельеф Черногории в масштабе 1:10 000, горы, озера сделаны точь в точь как в жизни. Дворец Краля Николы — последнего монарха независимой Черногории. Все убранство дворца сохранилось неизменным со времен его правления.
    Еще один бывший дворец короля Николы — ныне резиденция президента Черногории. Иногда президент проходит мимо нас с одним охранником, в Монтенегро всё просто. Прогуляемся по центральным улицам Цетинья, познакомимся с местным веселым кузнецом Богданом. Вы узнаете, почему на главной улице расположены эти флаги. После прогулки по столице выезжаем на гору Ловчен — священное место для каждого черногорца. Это самая высокая точка на побережье страны, отсюда открывается вид на 2/3 территории страны и «каменное море». На Ловчене вы посетите мавзолей Петра Второго и узнаете какую важную роль сыграл этот человек в истории страны.
    Вкусная остановка в деревне Негуши и грандиозный панорамный вид
    Следующее наше место остановки деревня Негуши — родное село правящей династии. Тут мы отправимся на дегустацию Негушского пршута и сыра и вы сможете купить эти специалитеты. Зайдём в «сушары» и посмотрим как солят и сушат «Пршут». Далее, остановка в местном ресторане, где сможете попробовать блюда национальной черногорской кухни: «Ягнятина из по сача», «мешано месо», «сатараш» и другие.
    В заключении изюминка нашей поездки — лучший и самый грандиозный вид Черногории. На все четыре залива бухты Которский, Рисанский, Тиватский, Топланский и открытое море. На одной из остановок будет тарзанка на которой можно перелететь на другую часть обрыва. Спускаемся вниз по двадцати пяти серпантинам, делая фотопаузы в самых красивых местах. На тринадцатом серпантине пересечем старую границу Черногории и Австро-Венгрии, тут сохранилось старое здание таможни. Проезжаем мимо Котора и возвращаемся назад в Будву.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-6 человекДля группы 7-11 человек
    Зимний период с 01.11 по 15.04
    €135
    €195
    Летний период с 15.04 по 01.11
    €170
    €260

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Вход в национальный парк Ловчен — 2 евро
    • Обед.
    Место начала и завершения
    По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности с 08:00
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    По договоренности с 08:00

    Алексей Н.
    Алексей Н.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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