За одну поездку вы посетите три черногорских монастыря - три святыни, каждая со своей легендой, но все занимающие неизменно высокое значение для православных и не только. Например, в Острог, считающийся третьей в мире по значимости святыней, в крестный ход идут и представители других конфессий и вероисповеданий - это дань уважения и истории 📖, и отдельным личностям.

Авто-экскурсия с посещением трех монастырей

Вы посетите монастырь Острог, расположенный в скале на вершине горы ⛰️, путь к которому лежит по живописным панорамным местам. Здесь можете приложиться к мощам Василия Острожского, поставить свечи, набрать освященной воды. В сувенирной лавке можно приобрести иконы, четки, литературу, сувениры 🎁, а также монастырские вина, ликеры, ракии, целительные мази, крема, масла, изготавливаемые исключительно на натуральном сырье (травы, мед, фрукты) во всех монастырях Черногории.

Вы также посетите культурную столицу Черногории - город 🏙️ Цетинье и Цетинский монастырь, где находятся такие святыни как частица креста Христова, десница Иоанна Предтечи и мощи св. Петра Цетиньского.

Вы заглянете в пещеры древнего монастыря Дайбабе, расположенного на Дайбабской горе у Подгорицы. По дороге мы сможем также сделать остановку в столице и заглянуть в самый большой и новый православный храм Черногории.

Эта экскурсия ⛳ - не паломнический тур, но вы сможете сами прочувствовать эти места силы.