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Православный тур: Острог, Дайбабе и Цетинский монастыри

Юлия Ч.
Юлия Ч. – Гид из Будвы
За одну поездку вы посетите три черногорских монастыря — три святыни, каждая со своей историей 📖 и своими легендами.

Но все они занимают неизменно высокое значение для православных и не только.

Например, мы отправимся в Острог, считающийся третьей в мире по значимости святыней.

Эта экскурсия ⛳ — не паломнический тур, но вы сможете сами прочувствовать эти места силы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €198 за экскурсию

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Православный тур: Острог, Дайбабе и Цетинский монастыри
Православный тур: Острог, Дайбабе и Цетинский монастыри

Что вы увидите

  • Монастырь Острог
  • Город Цетинье
  • Цетинский монастырь
  • Монастырь Дайбабе
  • Подгорица
  • Новый православный храм Черногории
За одну поездку вы посетите три черногорских монастыря - три святыни, каждая со своей легендой, но все занимающие неизменно высокое значение для православных и не только. Например, в Острог, считающийся третьей в мире по значимости святыней, в крестный ход идут и представители других конфессий и вероисповеданий - это дань уважения и истории 📖, и отдельным личностям.
Авто-экскурсия с посещением трех монастырей
Вы посетите монастырь Острог, расположенный в скале на вершине горы ⛰️, путь к которому лежит по живописным панорамным местам. Здесь можете приложиться к мощам Василия Острожского, поставить свечи, набрать освященной воды. В сувенирной лавке можно приобрести иконы, четки, литературу, сувениры 🎁, а также монастырские вина, ликеры, ракии, целительные мази, крема, масла, изготавливаемые исключительно на натуральном сырье (травы, мед, фрукты) во всех монастырях Черногории.
Вы также посетите культурную столицу Черногории - город 🏙️ Цетинье и Цетинский монастырь, где находятся такие святыни как частица креста Христова, десница Иоанна Предтечи и мощи св. Петра Цетиньского.
Вы заглянете в пещеры древнего монастыря Дайбабе, расположенного на Дайбабской горе у Подгорицы. По дороге мы сможем также сделать остановку в столице и заглянуть в самый большой и новый православный храм Черногории.
Эта экскурсия ⛳ - не паломнический тур, но вы сможете сами прочувствовать эти места силы.
Что входит
  • Работа гида
  • Трансфер на авто
  • Платные парковки
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Мы забираем вас от крыльца вашего отеля
Место завершения
🏁 Мы привозим вас к крыльцу вашего отеля
Православный тур: Острог, Дайбабе и Цетинский монастыри
Православный тур: Острог, Дайбабе и Цетинский монастыри
Православный тур: Острог, Дайбабе и Цетинский монастыри
Православный тур: Острог, Дайбабе и Цетинский монастыри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия Ч.
Юлия Ч.
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Юлия Ч. проводит ещё 2 экскурсии

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