Алексей Н. – Гид из Будвы

За один день мы объедем всю Черногорию: прокатимся вдоль границы с Албанией, немного коснемся сербской границы, далее повернем налево к Боснии и вернемся другой дорогой к морю.



За время нашей экскурсии 🧭 вы увидите природные каньоны, монастыри, прогуляетесь 👣 по пешим лесным дорожками и узнаете все секреты Черногории, обойдя ее вдоль и поперек.



Мы увидим множество городов и поймем, почему черногорская природа так схожа с природой Северной Карелии.