Продолжительность экскурсии 🧭 с 8-9 утра до 19-20 вечера.
Выехав утром с побережья, первую фотопаузу делаем в красивом месте, где открывается вид на всю Будванскую ривьеру.
Продолжаем путь вглубь страны мимо столицы ⭐️ Цетинье и Скадарского озера, которое вы увидите вдалеке. Затем проезжаем главный город 🏙️ Подгорицу – самый большой и развитый в стране, где находится все органы власти Черногории.
После Подгорицы начинаются более дикие, природные пейзажи каньона реки Морача, они не оставят Вас равнодушными, сделаем несколько пауз в самых видовых местах.
Следующая наша остановка – монастырь Морача. Заложенный в 1256 году он неоднократно разрушался турками, но всякий раз восстанавливался местным населением. Здесь самая красивая и ухоженная территория по сравнению с другими монастырями Черногории – цветущие розы, зелень, ульи.
Далее проезжаем городки Колашин и Мойковац в окружении высоких гор ⛰️. С правой стороны от нас появится каньон реки Тара – начинается, как не глубокий овраг и превращается по ходу движения во второй по глубине в мире каньон. Сделаем несколько пауз и тут.
Одно из самых красивых 🤩 мест нашей поездки – мост Джурджевича через каньон Тары. Прогуляемся по мосту, осмотрев каньон сверху. Вы узнаете все о истории 📖 моста.
Через 22 километра от моста на пути городок Жабляк со своими горнолыжными курортами, соснами и деревянными домиками в стиле швейцарских шале. Тут мы обедаем знаменитой черногорской ягнятиной «Из под Сача» – тушеное мясо в углях просто тает во рту.
После обеда пеший поход на Черное озеро по красивой лесной дорожке около 500 метров. Вы удивитесь, как отличается растительность и климат приморья и севера Черногории, где все вокруг похоже на Карельские леса. Гуляем у озера и покатаемся на лодке ⚓, если хотите.
Наша обратная дорога на побережье будет проходить через города Шавник, Никшич, Даниловград, о которых я тоже расскажу много интересного.
Спускаемся к Будве уже вечером
Что входит
Транспорт
топливо
гид
оплата парковок и тоннелей.
Что не входит
Билет в Нац парк 3 евро
обед около 9-12 евро.
Начало и место завершения
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.