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Пять Каньонов и Ледниковые озера Черногории

5
1 отзыв
Алексей Н.
Алексей Н. – Гид из Будвы
За один день мы объедем всю Черногорию: прокатимся вдоль границы с Албанией, немного коснемся сербской границы, далее повернем налево к Боснии и вернемся другой дорогой к морю.

За время нашей экскурсии 🧭 вы увидите природные каньоны, монастыри, прогуляетесь 👣 по пешим лесным дорожками и узнаете все секреты Черногории, обойдя ее вдоль и поперек.

Мы увидим множество городов и поймем, почему черногорская природа так схожа с природой Северной Карелии.
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Пять Каньонов и Ледниковые озера Черногории
Пять Каньонов и Ледниковые озера Черногории

Что вы увидите

  • Подгорица
  • Колашин
  • Каньон Морача
  • Монастырь Морача
  • Мост Джурджевича
  • Жабляк
  • Черное озеро.

Что вас ожидает:

  • Продолжительность экскурсии 🧭 с 8-9 утра до 19-20 вечера.
  • Выехав утром с побережья, первую фотопаузу делаем в красивом месте, где открывается вид на всю Будванскую ривьеру.
  • Продолжаем путь вглубь страны мимо столицы ⭐️ Цетинье и Скадарского озера, которое вы увидите вдалеке. Затем проезжаем главный город 🏙️ Подгорицу – самый большой и развитый в стране, где находится все органы власти Черногории.
  • После Подгорицы начинаются более дикие, природные пейзажи каньона реки Морача, они не оставят Вас равнодушными, сделаем несколько пауз в самых видовых местах.
  • Следующая наша остановка – монастырь Морача. Заложенный в 1256 году он неоднократно разрушался турками, но всякий раз восстанавливался местным населением. Здесь самая красивая и ухоженная территория по сравнению с другими монастырями Черногории – цветущие розы, зелень, ульи.
  • Далее проезжаем городки Колашин и Мойковац в окружении высоких гор ⛰️. С правой стороны от нас появится каньон реки Тара – начинается, как не глубокий овраг и превращается по ходу движения во второй по глубине в мире каньон. Сделаем несколько пауз и тут.
  • Одно из самых красивых 🤩 мест нашей поездки – мост Джурджевича через каньон Тары. Прогуляемся по мосту, осмотрев каньон сверху. Вы узнаете все о истории 📖 моста.
  • Через 22 километра от моста на пути городок Жабляк со своими горнолыжными курортами, соснами и деревянными домиками в стиле швейцарских шале. Тут мы обедаем знаменитой черногорской ягнятиной «Из под Сача» – тушеное мясо в углях просто тает во рту.
  • После обеда пеший поход на Черное озеро по красивой лесной дорожке около 500 метров. Вы удивитесь, как отличается растительность и климат приморья и севера Черногории, где все вокруг похоже на Карельские леса. Гуляем у озера и покатаемся на лодке ⚓, если хотите.
  • Наша обратная дорога на побережье будет проходить через города Шавник, Никшич, Даниловград, о которых я тоже расскажу много интересного.
  • Спускаемся к Будве уже вечером
Что входит
  • Транспорт
  • топливо
  • гид
  • оплата парковок и тоннелей.
Что не входит
  • Билет в Нац парк 3 евро
  • обед около 9-12 евро.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Черногории
Пять Каньонов и Ледниковые озера Черногории
Пять Каньонов и Ледниковые озера Черногории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Н.
Алексей Н.
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