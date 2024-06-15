читать дальше

добавить новых впечатлений! Можно самим долго изучать и прокладывать маршрут, но мы решили обратиться к профессионалам.

С предложениями гида Ольги мы познакомились на её страничке в Tripster и решили поехать в Альпы на границе с Албанией.

Мы привыкли к своему любимому кольцу Боко-Которской бухты, которое любим бесконечно.

И вот она смена картинки! Такая своевременная! Смена ландшафта и эмоций, смена розовых мальв на синий шалфей!

Уверенно продвигается в горы наша машина под рассказы о Черногории.

И казалось знакомые маршруты набирают новые витки.

Тропы с земляникой приведут к гряде гор Проклетие.

И здесь мы помолчим.

Да, именно так, лучше гор могут быть только горы!

А потом вернёмся, вернёмся к звону колокольчиков пасущихся коров, цветущим лугам и к удивительному ресторану с хозяином Славко и его незабываемыми собаками, такими дипломатами, психологами и друзьями).

На память останутся фото, все мы знаем, что путешествие становится ярче с годами!

Мы очень рады встрече с Ольгой, нам было легко, интересно, комфортно!

Нам было так хорошо, что между первым путешествием с ней и вторым пройдут только пять дней и мы отправимся в новое: на острова в Хорватии!

Присоединяйтесь! Открывайте для себя страну с профессионалами!

Черногория это такая страна, что ещё не уехал, а уже хочется вернуться!