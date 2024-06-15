Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Тивату: озера, горы и традиционная кухня. Уникальные виды и насыщенная программа ждут вас
Начало: В Которе, Тивате или Будве
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Исследуйте Котор и Пераст, узнайте о венецианском наследии и османском влиянии. Полюбуйтесь архитектурой и узнайте историю этих удивительных мест
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тиват - три лица приморского города
Откройте для себя Тиват с трех сторон: роскошная набережная, уединенный остров Цветов и заброшенная горная деревня. Экскурсия для всех возрастов
Начало: Тиват
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССичкаренко15 июня 2024Горная гряда Проклетие - балканские АльпыГид, Ольга, очень интересный рассказчик. Хорошо организовала маршрут, не напряжно (мы с ребёнком были). Тем не менее все что запланировали увидели.
- ТТатьяна11 августа 2023Горная гряда Проклетие - балканские АльпыОльга - отличный рассказчик, может ответить на любой вопрос, отлично знает и любит эти места. Мы провели замечательный день, увидели красивейшие места, вкусно поели, узнали много нового и полезного. От всей души рекомендую
- IIgor20 сентября 2021Горная гряда Проклетие - балканские АльпыЭкскурсия была очень атмосферная. Ольга замечательный гид, показала потрясающие и рассказала об интересных исторических фактах.
- ККсения1 сентября 2021Горная гряда Проклетие - балканские АльпыОльга показала очень красивые виды на Проклетие. Экскурсия была интересной, насыщенной.
- ТТатьяна24 июня 2021Горная гряда Проклетие - балканские АльпыОгромное спасибо Ольге за прекрасную живописную экскурсию которая очень удалась несмотря на ужасную жару! Ольга отличный рассказчик и веселая обаятельная
- SSergei22 июня 2021Горная гряда Проклетие - балканские АльпыЭкскурсию выбрали сами, без рекомендаций, это наша тема и то, что очень интересно именно для нас: красоты местной природы
- ЮЮлия29 сентября 2019Горная гряда Проклетие - балканские АльпыОтличная экскурсия и прекрасный рассказчик Ольга. Чувствуется, что человек любит своё дело и эту страну. Десять из десяти и желание посетить другие экскурсии Ольги)
- DDaria24 июля 2019Горная гряда Проклетие - балканские АльпыЭто было замечательно. Маршрут абсолютно не туристический, что означает отсутствие фотографий с локаций у ваших друзей/знакомых.
- ДДмитрий25 июня 2019Горная гряда Проклетие - балканские АльпыОчень понравилось, красивые места, колоритный хозяин бара на плато.
- ННаум25 июня 2019Горная гряда Проклетие - балканские АльпыМы отдыхаем в Черногории каждый год, очень любим эту страну. Уже есть свои любимые места и маршруты.
И вот мы решили
