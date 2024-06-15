Мои заказы

Активности – экскурсии в Тивате

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Тивате на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
На машине
На катере
8 часов
15 отзывов
Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Тивату: озера, горы и традиционная кухня. Уникальные виды и насыщенная программа ждут вас
Начало: В Которе, Тивате или Будве
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Исследуйте Котор и Пераст, узнайте о венецианском наследии и османском влиянии. Полюбуйтесь архитектурой и узнайте историю этих удивительных мест
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €480 за всё до 6 чел.
Тиват - три лица приморского города
На машине
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тиват - три лица приморского города
Откройте для себя Тиват с трех сторон: роскошная набережная, уединенный остров Цветов и заброшенная горная деревня. Экскурсия для всех возрастов
Начало: Тиват
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сичкаренко
    15 июня 2024
    Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
    Гид, Ольга, очень интересный рассказчик. Хорошо организовала маршрут, не напряжно (мы с ребёнком были). Тем не менее все что запланировали увидели.
  • Т
    Татьяна
    11 августа 2023
    Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
    Ольга - отличный рассказчик, может ответить на любой вопрос, отлично знает и любит эти места. Мы провели замечательный день, увидели красивейшие места, вкусно поели, узнали много нового и полезного. От всей души рекомендую
  • I
    Igor
    20 сентября 2021
    Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
    Экскурсия была очень атмосферная. Ольга замечательный гид, показала потрясающие и рассказала об интересных исторических фактах. Ни разу на протяжении всей
    читать дальше

    экскурсии мне не было скучно! На каждом участке маршрута было что-то интересное. Кроме того Ольга показала нам проездом и Будву с Подгорицей. Спасибо огромное!!

  • К
    Ксения
    1 сентября 2021
    Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
    Ольга показала очень красивые виды на Проклетие. Экскурсия была интересной, насыщенной.
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2021
    Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
    Огромное спасибо Ольге за прекрасную живописную экскурсию которая очень удалась несмотря на ужасную жару! Ольга отличный рассказчик и веселая обаятельная
    читать дальше

    женщина. А ещё классный водитель на горных дорогах. Экскурсия стоит того чтобы вернуться и погулять по этим местам опять когда будет чуть прохладнее😉 спасибо однозначно рекомендую!

  • S
    Sergei
    22 июня 2021
    Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
    Экскурсию выбрали сами, без рекомендаций, это наша тема и то, что очень интересно именно для нас: красоты местной природы и
    читать дальше

    головокружительные горы! Ольга молодец, всю дорогу рассказывала о Черногории. Спасибо Ольге за интересное и содержательное сопровождение! Мы получили и увидели то, что хотели!
    Для тех, кто соберётся на эту экскурсию не забудьте взять кроссовки.

  • Ю
    Юлия
    29 сентября 2019
    Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
    Отличная экскурсия и прекрасный рассказчик Ольга. Чувствуется, что человек любит своё дело и эту страну. Десять из десяти и желание посетить другие экскурсии Ольги)
  • D
    Daria
    24 июля 2019
    Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
    Это было замечательно. Маршрут абсолютно не туристический, что означает отсутствие фотографий с локаций у ваших друзей/знакомых. Но от этого не
    читать дальше

    менее красивый и вдохновляющий. Все именно так, как заявлено в описании, может чуточку лучше. При этом Ольга полностью подстраивается под участников маршрутка и может поддержать беседу на любую тему, за это отдельное спасибо. Более того, она замечательный фотограф)
    Конкретно по поводу ущелья. Вряд ли можно найти что-то более живописное и вдохновляющее в Черногории без какой-либо специальной подготовки. А в сезон можно ещё о объестся земляники по дороге

  • Д
    Дмитрий
    25 июня 2019
    Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
    Очень понравилось, красивые места, колоритный хозяин бара на плато.
  • Н
    Наум
    25 июня 2019
    Горная гряда Проклетие - балканские Альпы
    Мы отдыхаем в Черногории каждый год, очень любим эту страну. Уже есть свои любимые места и маршруты.
    И вот мы решили
    читать дальше

    добавить новых впечатлений! Можно самим долго изучать и прокладывать маршрут, но мы решили обратиться к профессионалам.
    С предложениями гида Ольги мы познакомились на её страничке в Tripster и решили поехать в Альпы на границе с Албанией.
    Мы привыкли к своему любимому кольцу Боко-Которской бухты, которое любим бесконечно.
    И вот она смена картинки! Такая своевременная! Смена ландшафта и эмоций, смена розовых мальв на синий шалфей!
    Уверенно продвигается в горы наша машина под рассказы о Черногории.
    И казалось знакомые маршруты набирают новые витки.
    Тропы с земляникой приведут к гряде гор Проклетие.
    И здесь мы помолчим.
    Да, именно так, лучше гор могут быть только горы!
    А потом вернёмся, вернёмся к звону колокольчиков пасущихся коров, цветущим лугам и к удивительному ресторану с хозяином Славко и его незабываемыми собаками, такими дипломатами, психологами и друзьями).
    На память останутся фото, все мы знаем, что путешествие становится ярче с годами!
    Мы очень рады встрече с Ольгой, нам было легко, интересно, комфортно!
    Нам было так хорошо, что между первым путешествием с ней и вторым пройдут только пять дней и мы отправимся в новое: на острова в Хорватии!
    Присоединяйтесь! Открывайте для себя страну с профессионалами!
    Черногория это такая страна, что ещё не уехал, а уже хочется вернуться!

Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тивате
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
  2. Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
  3. Тиват - три лица приморского города
Какие места ещё посмотреть в Тивате
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Тивату в декабре 2025
Сейчас в Тивате в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 480. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Тивате (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 45 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль