Рано утром наш экскурсовод заберет вас прямо от ворот отеля и на комфортабельном автобусе с кондиционером подвезет к основной группе.

До порта Таба, где расположена граница, около 3-х часов езды. По пути гид заранее расскажет подробности прохождения пограничного контроля. На судне мы отплывем в Акабу, а затем отправимся на север в пустыню.

Древний город Петра был основан набатейцами более 2-х тысяч лет назад. Архитектура Петры поражает воображение любого путешественника. Разноцветные песчаные скалы, из которых высечены сооружения, меняют свой оттенок в течение суток, становясь то нежно-розовыми, то темно-красными. Петра удивляет ученых и археологов своими каналами, бассейнами и плотинами.

Чтобы попасть в легендарный город, мы пройдем более километра по узкому ущелью - каньону Сик.

В конце пути нас ждет захватывающее зрелище - знаменитая Сокровищница фараона, фасад которой можно увидеть в известном фильме “В поисках Грааля” об Индиане Джонсе. Также мы осмотрим Дворец дочери фараона, царские гробницы, римский театр, улицы, здание суда и другие достопримечательности, благодаря которым Петра заслуженно носит звание восьмого чуда света.

В завершении программы мы пообедаем в ресторане и вернемся в Акабу, где будет немного свободного времени в порту. Затем в 19:30 на пароме мы отплывем в Табу, где пересядем в автобус, чтобы отправиться в Шарм-эль-Шейх.



Внимание! Данная экскурсия связана с длительным переездом. Дорога занимает примерно 8 часов в одну сторону. Возможны задержки в пути, связанные с трафиком. Рекомендуем брать с собой в дорогу воду и сухой паек. Несмотря на наличие в автобусе кондиционера не рекомендуется лицам с повышенной чувствительностью к длительным переездам и пешим переходам в условиях жаркой погоды. Рассадка на рейсовом пароме на переправе свободная, по наличию свободных мест.



Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по WhatsApp или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.