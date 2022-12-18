Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме

Автобусная, пешеходная, с переправой на пароме, автобусная

Автобусная, пешеходная, с переправой на пароме, автобусная.

Необходимо взять с собой: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор и солнцезащитные очки, свои завтрак и ужин (закажите заранее на рецепции вашего отеля), деньги на личные расходы, воду, фотоаппарат, по необходимости - подушку для поездки в автобусе.
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме

Что вас ожидает 🤩

  • Иордания
  • Петра
  • Каньон Сик
  • Эль-Хазне
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии. Билеты на паром НЕ возвращаются!

Описание

Рано утром наш экскурсовод заберет вас прямо от ворот отеля и на комфортабельном автобусе с кондиционером подвезет к основной группе.

До порта Таба, где расположена граница, около 3-х часов езды. По пути гид заранее расскажет подробности прохождения пограничного контроля. На судне мы отплывем в Акабу, а затем отправимся на север в пустыню.

Древний город Петра был основан набатейцами более 2-х тысяч лет назад. Архитектура Петры поражает воображение любого путешественника. Разноцветные песчаные скалы, из которых высечены сооружения, меняют свой оттенок в течение суток, становясь то нежно-розовыми, то темно-красными. Петра удивляет ученых и археологов своими каналами, бассейнами и плотинами.

Чтобы попасть в легендарный город, мы пройдем более километра по узкому ущелью - каньону Сик.

В конце пути нас ждет захватывающее зрелище - знаменитая Сокровищница фараона, фасад которой можно увидеть в известном фильме “В поисках Грааля” об Индиане Джонсе. Также мы осмотрим Дворец дочери фараона, царские гробницы, римский театр, улицы, здание суда и другие достопримечательности, благодаря которым Петра заслуженно носит звание восьмого чуда света.

В завершении программы мы пообедаем в ресторане и вернемся в Акабу, где будет немного свободного времени в порту. Затем в 19:30 на пароме мы отплывем в Табу, где пересядем в автобус, чтобы отправиться в Шарм-эль-Шейх.

Внимание! Данная экскурсия связана с длительным переездом. Дорога занимает примерно 8 часов в одну сторону. Возможны задержки в пути, связанные с трафиком. Рекомендуем брать с собой в дорогу воду и сухой паек. Несмотря на наличие в автобусе кондиционера не рекомендуется лицам с повышенной чувствительностью к длительным переездам и пешим переходам в условиях жаркой погоды. Рассадка на рейсовом пароме на переправе свободная, по наличию свободных мест.

Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по WhatsApp или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.

Программа

  • Трансфер от отеля на автобусе до Табы.
  • Переправа на пароме до Акабы.
  • Прохождение границы Египет - Иордания.
  • Трансфер до Петры на автобусе.
  • Пеший маршрут около 3,5 км. через горный каньон. Ущелье Сик, Эль-Хазне, колоннада, амфитеатр.
  • Обед.
  • Возвращение в отель приблизительно к 21:00-22:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Таможенные расходы. Входные билеты по программе. Обед
Что не входит
  • Экскурсия через горный каньон на ослике
  • Верблюде или в карете (по желанию). Напитки во время обеда
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Суббота в 01:00
Экскурсия длится около 20 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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