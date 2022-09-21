Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Ваш веселый день в аквапарке Jungle Aqua Park Hurghada начнется с встречи в вашем отеле, а затем поездки в парк. Как только вы приедете, у вас будет доступ к 35 горкам, 14 бассейнам и разнообразным развлечениям, подходящим для всех возрастов.
Вы можете провести время, пробуя различные горки или плавая в одном из бассейнов или озер. Гости также могут заняться другими видами активного отдыха, такими как волейбол или баскетбол на одном из кортов. После всего этого веселья мы зайдем в ресторан и отведаем вкусной еды! В конце дня вас вернут в ваш отель.
Суббота, вторник в 08:45 из отеля, обратно в 17:00
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер туда и обратно в отель на автомобиле с кондиционером
Вход в парк
Обед
Безалкогольные напитки
Все налоги и сборы за обслуживание
Что не входит
Трансфер из Макади, Сахль-хашеш, Ахия за дополнительную плату в размере 5$ с человека
Трансфер из Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за дополнительную плату в размере 10$ с человека или 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны
Личные расходы
Чаевые
Место начала и завершения?
в холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, вторник в 08:45 из отеля, обратно в 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Благодарю за бронирование у нас!
Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
+20 102 394 7790
Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации после бронирования. Сообщите нам номер вашего отеля и номера, который вы можете сообщить, когда вас заберут!, чтобы сообщить службе охраны отеля, и мы предоставим вам точное время встречи и другие рекомендации после бронирования. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады