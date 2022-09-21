Аквапарк Jungle на весь день

Ищете интересный способ провести день в Хургаде

Ищете интересный способ провести день в Хургаде? Аквапарк «Джунгли» — большой парк водных развлечений.

У вас будет доступ к 35 горкам, 14 бассейнам и разнообразным развлечениям, подходящим для всех возрастов. Идеальное место для отдыха с семьей и друзьями.
Аквапарк Jungle на весь день
Аквапарк Jungle на весь день
Аквапарк Jungle на весь день
Аквапарк Jungle на весь день
Аквапарк Jungle на весь день
Аквапарк Jungle на весь день
Аквапарк Jungle на весь день
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ждет:

  • Ваш веселый день в аквапарке Jungle Aqua Park Hurghada начнется с встречи в вашем отеле, а затем поездки в парк. Как только вы приедете, у вас будет доступ к 35 горкам, 14 бассейнам и разнообразным развлечениям, подходящим для всех возрастов.
  • Вы можете провести время, пробуя различные горки или плавая в одном из бассейнов или озер. Гости также могут заняться другими видами активного отдыха, такими как волейбол или баскетбол на одном из кортов. После всего этого веселья мы зайдем в ресторан и отведаем вкусной еды! В конце дня вас вернут в ваш отель.

Суббота, вторник в 08:45 из отеля, обратно в 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда и обратно в отель на автомобиле с кондиционером
  • Вход в парк
  • Обед
  • Безалкогольные напитки
  • Все налоги и сборы за обслуживание
Что не входит
  • Трансфер из Макади, Сахль-хашеш, Ахия за дополнительную плату в размере 5$ с человека
  • Трансфер из Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за дополнительную плату в размере 10$ с человека или 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны
  • Личные расходы
  • Чаевые
Место начала и завершения?
в холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, вторник в 08:45 из отеля, обратно в 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Благодарю за бронирование у нас!
  • Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
  • +20 102 394 7790
  • Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации после бронирования. Сообщите нам номер вашего отеля и номера, который вы можете сообщить, когда вас заберут!, чтобы сообщить службе охраны отеля, и мы предоставим вам точное время встречи и другие рекомендации после бронирования. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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