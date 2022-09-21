Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Откройте для себя все достопримечательности и вкусы первого ряда самого известного аквапарка Хургады — «Water World Макади». Здесь имеется множество различных водных горках, включая турбо туннель, детские горки «мини радуга» и «слоник», бассейн с искусственной волной, сплав по реке и другие. Аквапарк «Водный мир Макади», расположенный в заливе Макади к югу от Хургады, является одним из крупнейших аквапарков Египта.
Он включает в себя более пятидесяти различных горок, 25 горок для взрослых и еще 25 горок для детей. Проведите день в водном мире Макади без необходимости стоять в очереди. Эта поездка включает в себя трансфер в Макади и обратно на личном автомобиле; трансфер из Сафаге или Эль-Гуны может быть организован за небольшую плату.
Воскресенье, среда в 08:45 из отеля, обратно в 17:00
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер туда и обратно из отеля на автомобиле с кондиционером
Вход в парк
Обед
Безалкогольные напитки
Все налоги и сборы за обслуживание
Что не входит
Трансфер из Сахль-хашиш, Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за
Дополнительную плату в размере 10$ с человека или 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны.
Личные расходы
Чаевые
Место начала и завершения?
в холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, среда в 08:45 из отеля, обратно в 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Благодарю за бронирование у нас!
Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
+20 102 394 7790
Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады