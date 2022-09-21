Аквапарк «Water World Макади» на весь день

Makadi Water World один из самых популярных аквапарков в Египте

Makadi Water World один из самых популярных аквапарков в Египте! Водный мир Макади — идеальное место для веселого дня на солнце.

Самые маленькие плещутся в мелком бассейне, пожилые люди отдыхают на «ленивой» реке, а молодежь испытывает свои нервы на прочность, спускаясь с экстремальных горок таких как «Черная дыра», «Свободное падение» или «Камикадзе».
Аквапарк «Water World Макади» на весь день
Аквапарк «Water World Макади» на весь день
Аквапарк «Water World Макади» на весь день
Аквапарк «Water World Макади» на весь день
Аквапарк «Water World Макади» на весь день
Аквапарк «Water World Макади» на весь день
Аквапарк «Water World Макади» на весь день
Ближайшие даты:
25
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28
сен
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9
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Описание

Что вас ждет:

  • Откройте для себя все достопримечательности и вкусы первого ряда самого известного аквапарка Хургады — «Water World Макади». Здесь имеется множество различных водных горках, включая турбо туннель, детские горки «мини радуга» и «слоник», бассейн с искусственной волной, сплав по реке и другие. Аквапарк «Водный мир Макади», расположенный в заливе Макади к югу от Хургады, является одним из крупнейших аквапарков Египта.
  • Он включает в себя более пятидесяти различных горок, 25 горок для взрослых и еще 25 горок для детей. Проведите день в водном мире Макади без необходимости стоять в очереди. Эта поездка включает в себя трансфер в Макади и обратно на личном автомобиле; трансфер из Сафаге или Эль-Гуны может быть организован за небольшую плату.

Воскресенье, среда в 08:45 из отеля, обратно в 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда и обратно из отеля на автомобиле с кондиционером
  • Вход в парк
  • Обед
  • Безалкогольные напитки
  • Все налоги и сборы за обслуживание
Что не входит
  • Трансфер из Сахль-хашиш, Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за
  • Дополнительную плату в размере 10$ с человека или 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны.
  • Личные расходы
  • Чаевые
Место начала и завершения?
в холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, среда в 08:45 из отеля, обратно в 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Благодарю за бронирование у нас!
  • Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
  • +20 102 394 7790
  • Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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