Описание экскурсии

Что вас ждет Проведите веселый день в одном из крупнейших аквапарков Египта! У вас не будет необходимости стоять в очереди. Эта поездка включает в себя трансфер из отеля Хургады до аквапарка и обратно на личном автомобиле. А после водных развлечений мы зайдем в ресторан и отведаем вкусной еды. В конце дня вас отвезут обратно в ваш отель. «Water World Макади» «Водный мир Макади» — самый известный аквапарк Хургады. Здесь имеется более пятидесяти различных горок: 25 горок для взрослых и еще 25 горок для детей, включая турбо туннель, детские горки «мини радуга» и «слоник», бассейн с искусственной волной, сплав по реке и другие. Аквапарк расположен в заливе Макади к югу от Хургады. «Jungle Aqua Park Hurghada» В аквапарке «Джунгли» у вас будет доступ к 35 горкам, 14 бассейнам и разнообразным развлечениям, подходящим для всех возрастов. Вы можете провести время, пробуя различные горки или плавая в одном из бассейнов или озер. Гости также могут заняться другими видами активного отдыха, такими как волейбол или баскетбол на одном из кортов.