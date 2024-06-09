Ищете интересный способ провести день в Хургаде? Аквапарк — идеальное место для веселого дня на солнце! Самые маленькие посетители могут плескаться в мелком бассейне, пожилые люди — отдохнуть на «ленивой»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45
Описание экскурсии
Что вас ждет Проведите веселый день в одном из крупнейших аквапарков Египта! У вас не будет необходимости стоять в очереди. Эта поездка включает в себя трансфер из отеля Хургады до аквапарка и обратно на личном автомобиле. А после водных развлечений мы зайдем в ресторан и отведаем вкусной еды. В конце дня вас отвезут обратно в ваш отель. «Water World Макади» «Водный мир Макади» — самый известный аквапарк Хургады. Здесь имеется более пятидесяти различных горок: 25 горок для взрослых и еще 25 горок для детей, включая турбо туннель, детские горки «мини радуга» и «слоник», бассейн с искусственной волной, сплав по реке и другие. Аквапарк расположен в заливе Макади к югу от Хургады. «Jungle Aqua Park Hurghada» В аквапарке «Джунгли» у вас будет доступ к 35 горкам, 14 бассейнам и разнообразным развлечениям, подходящим для всех возрастов. Вы можете провести время, пробуя различные горки или плавая в одном из бассейнов или озер. Гости также могут заняться другими видами активного отдыха, такими как волейбол или баскетбол на одном из кортов.
Воскресенье, среда в 08:45 из отеля, обратно в 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый с 12 лет
|от $55
|Детский с 5 лет до 12 лет
|от $28
|Детский до 5 лет
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда и обратно в отель на автомобиле с кондиционером.
- Вход в парк.
- Обед
- Безалкогольные напитки.
- Все налоги и сборы за обслуживание.
Что не входит в цену
- Трансфер из Макади, Ахия за дополнительную плату в размере 5$ с человека.
- Трансфер из Сахль-хашиш, Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за дополнительную плату в размере 10$ с человека или 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны.
- Личные расходы
- Чаевые
Место начала и завершения?
В холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, среда в 08:45 из отеля, обратно в 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Благодарю за бронирование у нас
- Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
- +20 102 394 7790
- Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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