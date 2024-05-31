Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской

Ваша фантазия когда-нибудь отправляла вас на прогулку с дельфинами в теплых водах Красного моря? Позвольте нам воплотить эту мечту.

Поднимайтесь на палубу нашего современного судна и отправляйтесь в захватывающее плавание к сердцу морских глубин.

Здесь вас ожидает снорклинг среди красочных кораллов и встреча с общительными и дружелюбными дельфинами.
4.78
27 отзывов
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:00

Что вас ожидает:

  • Дом дельфинов
  • Коралловые рифы

Описание экскурсии

Что вас ждёт:

Наше морское приключение начнется с удобного трансфера от вашего отеля прямиком к трапу яхты. Здесь вам проведут подробный инструктаж, а так же познакомят с нашей командой профессиональных гидов и фотографом, которые будут отвечать за интересное и комфортное путешествие. Первая остановка — заповедник «Дом дельфинов», где вы можете не только полюбоваться этими изящными созданиями в их естественной среде обитания, но и присоединиться к ним. Далее наш путь лежит к живописным коралловым рифам. Во время погружения вас ждут яркие впечатления, которые наши фотографы запечатлеют для ваших фотоальбомов и соцсетей. Заключительный аккорд нашего тура это развлечения на водных аттракционах — бананах и тюбингах. Между активностями вы всегда сможете подкрепиться свежими напитками и богатым выбором блюд со шведского стола прямо на борту нашей яхты. Вас ждёт не обычная экскурсия, а погружение в мир незабываемых впечатлений и радостных эмоций!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 11+$18
Детский от 4 до 10 лет$9
Детский до 3 лет$0
Взрослый 12+$16
Детский от 3 до 11 лет$9
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом дельфинов
  • Коралловые рифы
Что включено
  • Трансфер
  • Снаряжение для плавания
  • Еда и напитки
Что не входит в цену
  • Отдельно оплачивается трансфер из загородных районов Сахл-Хашиш Макади-Бэй и Сома-Бэй
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем из отеля
Завершение: Ваш отель в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Не забудьте полотенца и принадлежности для плавания (купальники, солнечные очки и пр.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
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4
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1
М
31 мая 2024
Начнем с транспорта, который нас забрал с отеля и обратно
1) Везли нас до пирса как будто мы мешки к картошкой, ловили все ямы на дороге
2) остановились по среди дороги, водитель
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нам при этом ничего не сказал, он просто вышел из машины
В принципе это перетерпеть можно, 2 звезды я сняла не по этому
Когда вы приезжаете, вас ведут на яхту. Спускаться по трапу на яхту как нормальные люди, вы не будете, вы будете прыгать, люди приезжают с детьми, и бедным женщинам приходится прыгать с детьми в руках на эту яхту. Когда уже тронулись, вдруг мы опять начали парковаться к пирсу, оказалось, что забыли двух людей) По этому минус одна звезда!
Дальше, первая остановка, дельфины.
На первой остановке увидели одного дельфина, уже приготовились все нырнуть, чтобы с ним поплавать, но вдруг кричат, что отбой, дельфин уплыл (здесь кому как повезет) дельфины не ручные, а дикие)
Поплыли дальше
Вторая остановка, плавание с маской
Сноркелинг там никакой, песок и рыбки которые вы можете увидеть на пляже за бесплатно
Пока вы плаваете, к вам подплывает фотограф, который прикармливает рыб, и начинает тыкать в вас камерой. По счастливой случайности увидела ската, немо и Дори, больше ничего интересного. Минус еще одна звезда
Обед
Обед был простой, но на удивление вкусный + балл
Еще + балл к тому, что при первой попытки не удалось так сказать поймать дельфина, организаторы на этом не остановились и продолжили «охоту на дельфинов» в итоге увидели 5 дельфинов, но поплавать с ними нам тоже не удалось!

R
29 мая 2024
Отличное сочетание цена-качество. Дельфинов увидели, снорклинг 2 остановки на красивых кораллах. На ватрушке покатали (банана не было). Обед простой, но достаточно адекватный - можно поесть, все было вкусно. Безлимит кола,
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фанта, спрайт, чай и кофе.
Однако было намного больше 30 человек на яхте (в описании было указано до 30), а также следить за перемещениями нужно самим - никто не организовывает, не пересчитывает людей (лодка уплывет без вас - ваши проблемы, но мы вроде никого не забыли).

N
23 мая 2024
Thank you for the unforgettable trip, we swam with dolphins, near beautiful corals. Good servise and very nice team on the ship 🫶
Ю
16 апр 2024
Все прошло супер! Увидели дельфинов, рыбок, покатались на таблетке, поели вкусный обед. Команда молодцы, веселые зажигательные ребята!
А
15 апр 2024
З
3 апр 2024
Отличная экскурсия, всё четко: забрали с отеля, разместились на яхте, 4 остановки (дельфины, 2 купания, катания). Хороший обед, позитивные и профессиональные сопровождающие! Всё просто супер! Ребенок 4 года и взрослые просто в восторге!
A
14 фев 2024
N
9 фев 2024
Это невероятная поездка! Первая остановка видела дельфинов плывущих рядом с яхтой, но спустились и они уже уплыли. Ребят, этот факт не зависящий от организаторов, НО! Ребята на яхте, устроили нам сноркинг по рифам, музыку и танцы, чтобы мы не огорчались, и следующая остановка - МЫ с Дельфинами! Это было не вероятно! Советую
Р
2 фев 2024
Были в конце января.
Большая глупость с нашей стороны была не взять теплых вещей на корабль(после купания замерзли) два дня пили парацетомол, порошки от простуды боролись с насморком и болями в
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горле. Учитывайте это.
Далее пожалел, что не взял с собой свою маску на корабль. Трубку постоянно сверху заливало водой. И три маски мною опробованных протекали.
В остальном классный тур рекомендую. Дельфинов посмотрели, но с ними не плавали, может и к лучшему…
Всем мира и добра.

А
16 янв 2024
Отличный тур, позитивные, внимательные сопровождающие, хороший большой катер.
Дельфинов видели, была возможность и поплавать с ними, после этого снорклинг над рифом, обед, катание на банане.
Сочетание цена/качество просто идеально.
Совет: зимой берите с собой куртки и несколько полотенец, вода теплая, но на палубе ветер бывает сильный и холодный.
Д
2 янв 2024
П
19 дек 2023
Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Удалось поплавать с дельфинами, далее окунулись в подводный мир Красного моря, все очень захватывающе. Яхта белая, красивая, с удобными диванами. В общем, рекомендую!
А
13 дек 2023
Понравилось все!! Ездили с хорошо плавающей дочерью 9 лет в декабре. Рано утром ветренно, однозначно нужно брать с собой толстовки-ветровки и тп. Вода теплая.
Трансфер от отеля до яхты был вовремя,
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яхта отправлялась от отеля Хилтон. На яхте мы были одни из России. Все остальные- европейцы, и за цену гораздо большую. Все общение на английском, но был паренек от организаторов немного понимающий по-русски. На маршруте 3 остановки. Очередность зависит от ситуации.
Лимонады без ограничений всю поездку, ласты и маски дали. Фотограф основное снимает. Очень классная подводная видеосьемка -общий смонтированный ролик оплачивается дополнительно.
Покормили вкусно. Ребята адекватные и внимательные. Все очень понравилось!!! Однозначно стоит того!!!

Е
8 дек 2023
Экскурсия понравилась, видели дельфинов, была возможность снорклить на рифах, единственный минус, маски, которые выдают, протекают и поэтому мне не удалось удачно поснорклить, лучше берите свою маску. Группа интернациональная, был обед, ещё был приличный ветер. В целом, всё хорошо, кроме масок
T
2 дек 2023
Все очень понравилось, видели дельфинов очень много, все как обещали три остановки,кормили, купались, можно было прыгнуть с яхты. рекомендую!

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