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нам при этом ничего не сказал, он просто вышел из машины

В принципе это перетерпеть можно, 2 звезды я сняла не по этому

Когда вы приезжаете, вас ведут на яхту. Спускаться по трапу на яхту как нормальные люди, вы не будете, вы будете прыгать, люди приезжают с детьми, и бедным женщинам приходится прыгать с детьми в руках на эту яхту. Когда уже тронулись, вдруг мы опять начали парковаться к пирсу, оказалось, что забыли двух людей) По этому минус одна звезда!

Дальше, первая остановка, дельфины.

На первой остановке увидели одного дельфина, уже приготовились все нырнуть, чтобы с ним поплавать, но вдруг кричат, что отбой, дельфин уплыл (здесь кому как повезет) дельфины не ручные, а дикие)

Поплыли дальше

Вторая остановка, плавание с маской

Сноркелинг там никакой, песок и рыбки которые вы можете увидеть на пляже за бесплатно

Пока вы плаваете, к вам подплывает фотограф, который прикармливает рыб, и начинает тыкать в вас камерой. По счастливой случайности увидела ската, немо и Дори, больше ничего интересного. Минус еще одна звезда

Обед

Обед был простой, но на удивление вкусный + балл

Еще + балл к тому, что при первой попытки не удалось так сказать поймать дельфина, организаторы на этом не остановились и продолжили «охоту на дельфинов» в итоге увидели 5 дельфинов, но поплавать с ними нам тоже не удалось!