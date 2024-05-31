Ваша фантазия когда-нибудь отправляла вас на прогулку с дельфинами в теплых водах Красного моря? Позвольте нам воплотить эту мечту.
Поднимайтесь на палубу нашего современного судна и отправляйтесь в захватывающее плавание к сердцу морских глубин.
Здесь вас ожидает снорклинг среди красочных кораллов и встреча с общительными и дружелюбными дельфинами.
Поднимайтесь на палубу нашего современного судна и отправляйтесь в захватывающее плавание к сердцу морских глубин.
Здесь вас ожидает снорклинг среди красочных кораллов и встреча с общительными и дружелюбными дельфинами.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:00
Что вас ожидает:
- Дом дельфинов
- Коралловые рифы
Описание экскурсии
Что вас ждёт:Наше морское приключение начнется с удобного трансфера от вашего отеля прямиком к трапу яхты. Здесь вам проведут подробный инструктаж, а так же познакомят с нашей командой профессиональных гидов и фотографом, которые будут отвечать за интересное и комфортное путешествие. Первая остановка — заповедник «Дом дельфинов», где вы можете не только полюбоваться этими изящными созданиями в их естественной среде обитания, но и присоединиться к ним. Далее наш путь лежит к живописным коралловым рифам. Во время погружения вас ждут яркие впечатления, которые наши фотографы запечатлеют для ваших фотоальбомов и соцсетей. Заключительный аккорд нашего тура это развлечения на водных аттракционах — бананах и тюбингах. Между активностями вы всегда сможете подкрепиться свежими напитками и богатым выбором блюд со шведского стола прямо на борту нашей яхты. Вас ждёт не обычная экскурсия, а погружение в мир незабываемых впечатлений и радостных эмоций!
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 11+
|$18
|Детский от 4 до 10 лет
|$9
|Детский до 3 лет
|$0
|Взрослый 12+
|$16
|Детский от 3 до 11 лет
|$9
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом дельфинов
- Коралловые рифы
Что включено
- Трансфер
- Снаряжение для плавания
- Еда и напитки
Что не входит в цену
- Отдельно оплачивается трансфер из загородных районов Сахл-Хашиш Макади-Бэй и Сома-Бэй
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем из отеля
Завершение: Ваш отель в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Не забудьте полотенца и принадлежности для плавания (купальники, солнечные очки и пр.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
31 мая 2024
Начнем с транспорта, который нас забрал с отеля и обратно
1) Везли нас до пирса как будто мы мешки к картошкой, ловили все ямы на дороге
2) остановились по среди дороги, водитель
1) Везли нас до пирса как будто мы мешки к картошкой, ловили все ямы на дороге
2) остановились по среди дороги, водитель
R
Roman
29 мая 2024
Отличное сочетание цена-качество. Дельфинов увидели, снорклинг 2 остановки на красивых кораллах. На ватрушке покатали (банана не было). Обед простой, но достаточно адекватный - можно поесть, все было вкусно. Безлимит кола,
N
Na.tu.si
23 мая 2024
Thank you for the unforgettable trip, we swam with dolphins, near beautiful corals. Good servise and very nice team on the ship 🫶
Ю
Юрий
16 апр 2024
Все прошло супер! Увидели дельфинов, рыбок, покатались на таблетке, поели вкусный обед. Команда молодцы, веселые зажигательные ребята!
А
Алсу
15 апр 2024
З
ЗиминаАоександра
3 апр 2024
Отличная экскурсия, всё четко: забрали с отеля, разместились на яхте, 4 остановки (дельфины, 2 купания, катания). Хороший обед, позитивные и профессиональные сопровождающие! Всё просто супер! Ребенок 4 года и взрослые просто в восторге!
A
Androsenko
14 фев 2024
N
Nafisa
9 фев 2024
Это невероятная поездка! Первая остановка видела дельфинов плывущих рядом с яхтой, но спустились и они уже уплыли. Ребят, этот факт не зависящий от организаторов, НО! Ребята на яхте, устроили нам сноркинг по рифам, музыку и танцы, чтобы мы не огорчались, и следующая остановка - МЫ с Дельфинами! Это было не вероятно! Советую
Р
Роман
2 фев 2024
Были в конце января.
Большая глупость с нашей стороны была не взять теплых вещей на корабль(после купания замерзли) два дня пили парацетомол, порошки от простуды боролись с насморком и болями в
Большая глупость с нашей стороны была не взять теплых вещей на корабль(после купания замерзли) два дня пили парацетомол, порошки от простуды боролись с насморком и болями в
А
Анна
16 янв 2024
Отличный тур, позитивные, внимательные сопровождающие, хороший большой катер.
Дельфинов видели, была возможность и поплавать с ними, после этого снорклинг над рифом, обед, катание на банане.
Сочетание цена/качество просто идеально.
Совет: зимой берите с собой куртки и несколько полотенец, вода теплая, но на палубе ветер бывает сильный и холодный.
Дельфинов видели, была возможность и поплавать с ними, после этого снорклинг над рифом, обед, катание на банане.
Сочетание цена/качество просто идеально.
Совет: зимой берите с собой куртки и несколько полотенец, вода теплая, но на палубе ветер бывает сильный и холодный.
Д
Дарья
2 янв 2024
П
Панкова
19 дек 2023
Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Удалось поплавать с дельфинами, далее окунулись в подводный мир Красного моря, все очень захватывающе. Яхта белая, красивая, с удобными диванами. В общем, рекомендую!
А
Анна
13 дек 2023
Понравилось все!! Ездили с хорошо плавающей дочерью 9 лет в декабре. Рано утром ветренно, однозначно нужно брать с собой толстовки-ветровки и тп. Вода теплая.
Трансфер от отеля до яхты был вовремя,
Трансфер от отеля до яхты был вовремя,
Е
Екатерина
8 дек 2023
Экскурсия понравилась, видели дельфинов, была возможность снорклить на рифах, единственный минус, маски, которые выдают, протекают и поэтому мне не удалось удачно поснорклить, лучше берите свою маску. Группа интернациональная, был обед, ещё был приличный ветер. В целом, всё хорошо, кроме масок
T
Tsell287
2 дек 2023
Все очень понравилось, видели дельфинов очень много, все как обещали три остановки,кормили, купались, можно было прыгнуть с яхты. рекомендую!
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