Луксор — настоящая жемчужина Египта. Он непременно впечатлит вас: ведь красотой этого древнего города восхищались ещё за тысячу лет до нашей эры! Вы посетите Луксорский и Карнакский храмы, побываете в Долине фараонов, загадаете желание жуку-скарабею, а на следующий день на рассвете подниметесь в небо на большом воздушном шаре и насладитесь видами на Луксор с высоты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

День 1

Первым делом посетим «Город живых», где находятся всемирно известные Луксорский и Карнакский храмы, некогда объединённые Аллеей сфинксов в единый ансамбль. Вы побываете в колонном зале фараона Сети I со 134 колоннами высотой по 16 метров, снизу доверху расписанными цветными барельефами.

С южной стороны к храму примыкает небольшое озеро, на берегу которого стоит огромный гранитный жук-скарабей, считавшийся в Египте священным. Обязательно подойдём к нему. Если верить преданию, он исполняет желания.

Затем на лодке отправимся на другой берег Нила — в «Город мёртвых», где располагается знаменитая Долина фараонов (всего около 40 гробниц). Именно здесь была обнаружена усыпальница Тутанхамона.

Посетим храм царицы Хатшепсут и заглянем на фабрику каменных изделий. По желанию можете взять экскурсию на кораблике к Банановому острову. После чего вас ждёт сытный обед в ресторане (шведский стол) и заселение в отель.

День 2

На следующий день в 4 утра вас заберут из отеля в Луксоре и доставят на Западный берег. Затем — инструктаж (к сожалению, только на английском, французском или арабском), захватывающий процесс надувания шара и, наконец, разрешение от капитана занять места в корзине. Далее — старт и 50-минутный полёт над достопримечательностями Луксора, всеми его храмами и гробницами, а также над небольшими селениями в его окрестностях.

Чтобы впечатлить участников, подъём в небо обычно подстраивают под восход солнца, так что незабываемые эмоции вам гарантированы! После полёта вы получите сертификат воздухоплавателя. Затем мы заедем на завтрак в отель и отправимся обратно в Хургаду.

Организационные детали