Луксор — настоящая жемчужина Египта.
Он непременно впечатлит вас: ведь красотой этого древнего города восхищались ещё за тысячу лет до нашей эры! Вы посетите Луксорский и Карнакский храмы, побываете в Долине фараонов, загадаете желание жуку-скарабею, а на следующий день на рассвете подниметесь в небо на большом воздушном шаре и насладитесь видами на Луксор с высоты.
Он непременно впечатлит вас: ведь красотой этого древнего города восхищались ещё за тысячу лет до нашей эры! Вы посетите Луксорский и Карнакский храмы, побываете в Долине фараонов, загадаете желание жуку-скарабею, а на следующий день на рассвете подниметесь в небо на большом воздушном шаре и насладитесь видами на Луксор с высоты.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
День 1
- Первым делом посетим «Город живых», где находятся всемирно известные Луксорский и Карнакский храмы, некогда объединённые Аллеей сфинксов в единый ансамбль. Вы побываете в колонном зале фараона Сети I со 134 колоннами высотой по 16 метров, снизу доверху расписанными цветными барельефами.
- С южной стороны к храму примыкает небольшое озеро, на берегу которого стоит огромный гранитный жук-скарабей, считавшийся в Египте священным. Обязательно подойдём к нему. Если верить преданию, он исполняет желания.
- Затем на лодке отправимся на другой берег Нила — в «Город мёртвых», где располагается знаменитая Долина фараонов (всего около 40 гробниц). Именно здесь была обнаружена усыпальница Тутанхамона.
- Посетим храм царицы Хатшепсут и заглянем на фабрику каменных изделий. По желанию можете взять экскурсию на кораблике к Банановому острову. После чего вас ждёт сытный обед в ресторане (шведский стол) и заселение в отель.
День 2
На следующий день в 4 утра вас заберут из отеля в Луксоре и доставят на Западный берег. Затем — инструктаж (к сожалению, только на английском, французском или арабском), захватывающий процесс надувания шара и, наконец, разрешение от капитана занять места в корзине. Далее — старт и 50-минутный полёт над достопримечательностями Луксора, всеми его храмами и гробницами, а также над небольшими селениями в его окрестностях.
Чтобы впечатлить участников, подъём в небо обычно подстраивают под восход солнца, так что незабываемые эмоции вам гарантированы! После полёта вы получите сертификат воздухоплавателя. Затем мы заедем на завтрак в отель и отправимся обратно в Хургаду.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes, русскоговорящий гид, обед (без напитков), все входные билеты, проживание в двухместном номере в гостинице 3* и полёт на воздушном шаре
- Отдельно (по желанию) оплачиваются напитки в ресторане, экскурсия на Банановый остров, фото- и видеосъёмка во время полёта на воздушном шаре
- Собираясь на экскурсию, не забудьте про одежду с длинными рукавами, головной убор и бутылку воды. Солнце здесь палит нещадно, а спрятаться почти негде. Рекомендуем также взять с собой мелкие купюры египетских фунтов, кофту или лёгкую куртку, очки и крем от солнца, а также завтрак из отеля.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€175
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 43 туристов
Наша компания уже более 15 лет известна на туристическом рынке, мы лидеры продаж экскурсий в Северо-Восточной Африке и на Ближнем Востоке. В компании работают более 100 русскоговорящих высококвалифицированных менеджеров иЗадать вопрос
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