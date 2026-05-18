Индивидуальная
до 6 чел.
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
12 июл в 08:30
13 июл в 08:30
от $648 за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Покататься на багги, квадроциклах и верблюдах, посетить деревню бедуинов и оценить восточные танцы
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июл в 12:00
$27 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
Разгадать тайны пирамид, посетить Большой Египетский музей и прокатиться по Нилу
Начало: По месту вашего проживания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 01:00 и 22:00
Завтра в 22:00
10 июл в 01:00
$320 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Хургада глазами зимовщицы
Адаптироваться к жизни за рубежом и почувствовать душу колоритного города на пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 15:00
от $80 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Хургада глазами русской жены египтянина
Нестандартные локации, гастрохиты, сюрпризы для ваших детей
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от $100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Душа пустыни: этнопутешествие в аутентичный Египет
Вдохновиться пейзажами, познакомиться с традициями бедуинов и научиться «звёздной навигации»
Завтра в 15:30
10 июл в 15:30
от $280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 15 мая 2026
Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а потом сопровождала на экскурсии.
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Добрый день/вечер/ночь, уважаемые путешественники)
Экскурсия понравилась уже тем, что ты уехал далеко от шума города/отеля - это в наших реалиях дорого
Экскурсия понравилась уже тем, что ты уехал далеко от шума города/отеля - это в наших реалиях дорого
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К
Замечательная экскурсия! Очень душевно, ярко, насыщенно, невероятной красоты закат и ночное звездное небо пустыни, вкуснейший кофе и позитивная, приятнейшая Ирина!
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А
все было очень хорошо!
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Е
Ездили с Ириной на вечернюю прогулку по пустыне на верблюдах, нам всё очень понравилось.
Ирина очень внимательная, заранее уточняет пожелания и
Ирина очень внимательная, заранее уточняет пожелания и
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Не передать словами как я рада, что нашла Ирину и побывала на прогулке на верблюдах по пустыне, именно на прогулке,
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Н
Поездкой осталась очень довольна. Несмотря на личные обстоятельства, пришлось ехать одной, было интересно и познавательно. Ирина сразу же расположила к
+6
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А
Огромная благодарность Ирине за прекрасную прогулку! Были вчетвером, все остались очень довольны, сын 8 лет сразу подружился с верблюдом и
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В этой экскурсии было незабываемо все! Ферма спасенных и выращенных добрым сердцем Ирины ручных животных, очень приятно видеть с какой
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Очень понравилась прогулка с Ириной. Очень радушная,домашняя атмосфера,верблюды спокойные,никаких неудобств не почувствовала находясь на них. Всю дорогу уточняли все ли
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Всего 24 отзыва в Хургаде в категории "Почувствовать себя местным"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Почувствовать себя местным»
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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 648. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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