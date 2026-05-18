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Незабываемые впечатления. Поездка была подарком мужу на его День рождение. Никогда ранее не только не катались, но и не общались с верблюдами. Какие же они классные! Большие, но такие трогательные. Мой верблюд при почесывании за ушками стал мурлыкать как кошка. Ирина сделала отличные фото. После поездки были фрукты, чай на костре, разговоры и еще много всего приятного. Посмотрели ферму. У Ирины там много разных животных, практически все спасенные, сейчас живут в любви и заботе. Очень трогательно. Ну и отдельное спасибо Ирине за помощь в наших личных проблемах. Ирина, вы прелесть. Обязательно будем советовать экскурсию всем друзьям и знакомым, и сами бы хотели еще раз вернуться в этот Эдем для животных