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Почувствовать себя местным – экскурсии в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Хургаде, цены от $27. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
На яхте
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
12 июл в 08:30
13 июл в 08:30
от $648 за всё до 6 чел.
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
На квадроциклах
На верблюдах
На багги
7 часов
19 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Покататься на багги, квадроциклах и верблюдах, посетить деревню бедуинов и оценить восточные танцы
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июл в 12:00
$27 за человека
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
13 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
Разгадать тайны пирамид, посетить Большой Египетский музей и прокатиться по Нилу
Начало: По месту вашего проживания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 01:00 и 22:00
Завтра в 22:00
10 июл в 01:00
$320 за человека
Хургада глазами зимовщицы
На машине
3.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Хургада глазами зимовщицы
Адаптироваться к жизни за рубежом и почувствовать душу колоритного города на пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 15:00
от $80 за всё до 3 чел.
Хургада глазами русской жены египтянина
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Хургада глазами русской жены египтянина
Нестандартные локации, гастрохиты, сюрпризы для ваших детей
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от $100 за всё до 5 чел.
Душа пустыни: этнопутешествие в аутентичный Египет
На машине
На верблюдах
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Душа пустыни: этнопутешествие в аутентичный Египет
Вдохновиться пейзажами, познакомиться с традициями бедуинов и научиться «звёздной навигации»
Завтра в 15:30
10 июл в 15:30
от $280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
Дата посещения: 15 мая 2026
Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а потом сопровождала на экскурсии.
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Незабываемые впечатления. Поездка была подарком мужу на его День рождение. Никогда ранее не только не катались, но и не общались с верблюдами. Какие же они классные! Большие, но такие трогательные. Мой верблюд при почесывании за ушками стал мурлыкать как кошка. Ирина сделала отличные фото. После поездки были фрукты, чай на костре, разговоры и еще много всего приятного. Посмотрели ферму. У Ирины там много разных животных, практически все спасенные, сейчас живут в любви и заботе. Очень трогательно. Ну и отдельное спасибо Ирине за помощь в наших личных проблемах. Ирина, вы прелесть. Обязательно будем советовать экскурсию всем друзьям и знакомым, и сами бы хотели еще раз вернуться в этот Эдем для животных

Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а
Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а
Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а
Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а
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Полина
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
Добрый день/вечер/ночь, уважаемые путешественники)
Экскурсия понравилась уже тем, что ты уехал далеко от шума города/отеля - это в наших реалиях дорого
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стоит)
Ирина со своей дочерью встретила у отеля, в недолгом пути поведала разные интересные факты. Потом прибытие на место - ферму, там масса животных, от кроликов, черепах и до верблюда, и, конечно же, лошадки)Все животные ухоженные и очень милые)
Сама прогулка на верблюде - отдельное событие, меня катал мистер Алибаба, очень вежливый и спокойный товарищ)) Правда, страшно высокий, но через некоторое время привыкаешь и чувствуешь себя амазонкой)))
Сопровождала меня и верблюда дочка Ирина Ая, по дороге мы беседовали обо всём) Потом пофоткались, а в конце нашего путешествия я полакомилась разнообразием фруктов и чаем)
Вобщем в отель вернулась абсолютно довольная)

Добрый день/вечер/ночь, уважаемые путешественники)
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К
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
Замечательная экскурсия! Очень душевно, ярко, насыщенно, невероятной красоты закат и ночное звездное небо пустыни, вкуснейший кофе и позитивная, приятнейшая Ирина!
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Верблюды ухоженные, бонусом еще посмотрели ферму, каких только зверушек там нет)) ребенку и нам взрослым экскурсия понравилась на все 100. Еще Ирина делает потрясающие снимки на память и даже смонтировала нам видео с прогулки в подарок, огромное спасибо!

Замечательная экскурсия! Очень душевно, ярко, насыщенно, невероятной красоты закат и ночное звездное небо пустыни, вкуснейший кофе
Замечательная экскурсия! Очень душевно, ярко, насыщенно, невероятной красоты закат и ночное звездное небо пустыни, вкуснейший кофе
Замечательная экскурсия! Очень душевно, ярко, насыщенно, невероятной красоты закат и ночное звездное небо пустыни, вкуснейший кофе
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А
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
все было очень хорошо!
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Е
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
Ездили с Ириной на вечернюю прогулку по пустыне на верблюдах, нам всё очень понравилось.
Ирина очень внимательная, заранее уточняет пожелания и
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старается сделать прогулку максимально комфортной. Видно, что к гостям относятся с заботой.
Перед прогулкой нас провели по ферме, мы смогли посмотреть и погладить животных. Все животные ухоженные, спокойные, сразу видно, что их любят и хорошо о них заботятся.
Верблюды тоже были ухоженные, спокойные и послушные, поэтому прогулка получилась очень приятной и безопасной.
Отдельное спасибо дочке Ирины. Она сделала нам классные фотографии, помогала, отвечала на все наши вопросы.
Всё было отлично, остались только приятные впечатления. Смело рекомендуем!

Ездили с Ириной на вечернюю прогулку по пустыне на верблюдах, нам всё очень понравилось.
Ездили с Ириной на вечернюю прогулку по пустыне на верблюдах, нам всё очень понравилось.
Ездили с Ириной на вечернюю прогулку по пустыне на верблюдах, нам всё очень понравилось.
Ездили с Ириной на вечернюю прогулку по пустыне на верблюдах, нам всё очень понравилось.
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Елена
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
Не передать словами как я рада, что нашла Ирину и побывала на прогулке на верблюдах по пустыне, именно на прогулке,
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такой лёгкой, непринуждённой, с потрясающими животными с самой Ириной и её верной командой профессионалов. После прогулки было потрясающее угощение из различных фруктов, нас угостили кофе и чаем приготовленными на костре, познакомили с тибетской чашей и рассказали много интересного! Ирина человек с большой буквы, большим добрым сердцем и потрясающей энергетикой! Я обязательно вернусь ещё в Египет и обязательно ещё раз запланирую посещение экскурсии с Ириной и её подопечными! Это любовь с первого взгляда! Кто ещё не был у Ирины - настоятельно рекомендую посетить, вы не пожалеете ни на секунду и зарядитесь энергией и добротой! А как она профессионально фотографирует и кстати после прогулки бонусом в подарок идёт много чудесных фотографий и видео🎞️

Не передать словами как я рада, что нашла Ирину и побывала на прогулке на верблюдах по
Не передать словами как я рада, что нашла Ирину и побывала на прогулке на верблюдах по
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Н
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
Поездкой осталась очень довольна. Несмотря на личные обстоятельства, пришлось ехать одной, было интересно и познавательно. Ирина сразу же расположила к
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себе, рассказала много интересного, показала ферму с милейшими животными. Сама поездка на верблюдах прошла замечательно. Это потрясающие животные со своей харизмой. Дочь Иры Ая много фотографировала и снимала видео, спасибо ей отдельное!
Закат был красивейший, звезды на тёмном небе завораживающие. Ну и приятным бонусом вкусные фрукты, ароматный кофе и интересные беседы! Тибетская чаша моё личное открытие, непередаваемые ощущения.
Эта поездка из разряда тех мгновений, которые потом надолго запоминаются своей неповторимой атмосферой.
Процветания Ирине, её ферме и здоровья животным!

Поездкой осталась очень довольна. Несмотря на личные обстоятельства, пришлось ехать одной, было интересно и познавательно. Ирина
Поездкой осталась очень довольна. Несмотря на личные обстоятельства, пришлось ехать одной, было интересно и познавательно. Ирина
Поездкой осталась очень довольна. Несмотря на личные обстоятельства, пришлось ехать одной, было интересно и познавательно. Ирина
Поездкой осталась очень довольна. Несмотря на личные обстоятельства, пришлось ехать одной, было интересно и познавательно. Ирина+6
Поездкой осталась очень довольна. Несмотря на личные обстоятельства, пришлось ехать одной, было интересно и познавательно. Ирина
Поездкой осталась очень довольна. Несмотря на личные обстоятельства, пришлось ехать одной, было интересно и познавательно. Ирина
Поездкой осталась очень довольна. Несмотря на личные обстоятельства, пришлось ехать одной, было интересно и познавательно. Ирина
Поездкой осталась очень довольна. Несмотря на личные обстоятельства, пришлось ехать одной, было интересно и познавательно. Ирина
Поездкой осталась очень довольна. Несмотря на личные обстоятельства, пришлось ехать одной, было интересно и познавательно. Ирина
Поездкой осталась очень довольна. Несмотря на личные обстоятельства, пришлось ехать одной, было интересно и познавательно. Ирина
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А
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
Огромная благодарность Ирине за прекрасную прогулку! Были вчетвером, все остались очень довольны, сын 8 лет сразу подружился с верблюдом и
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нисколечко не боялся ехать самостоятельно. Верблюды замечательные, очень ухоженные, добрые, классно позируют на камеру. Фотографии тоже вышли великолепные, спасибо большое Айе, у неё талант!

Огромная благодарность Ирине за прекрасную прогулку! Были вчетвером, все остались очень довольны, сын 8 лет сразу
Огромная благодарность Ирине за прекрасную прогулку! Были вчетвером, все остались очень довольны, сын 8 лет сразу
Огромная благодарность Ирине за прекрасную прогулку! Были вчетвером, все остались очень довольны, сын 8 лет сразу
Огромная благодарность Ирине за прекрасную прогулку! Были вчетвером, все остались очень довольны, сын 8 лет сразу
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Анастасия
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
В этой экскурсии было незабываемо все! Ферма спасенных и выращенных добрым сердцем Ирины ручных животных, очень приятно видеть с какой
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заботой тут относятся к зверятам и птичкам, все делается с душой) В походе на верблюдах нас сопровождала дочка Ирины - Ая, очень интересная девушка, она владеет многими языками, к тому же умелый фотограф, рассказала интересные факты про Хургаду, мастхэв для новичков-туристов. С нами были также двое мужчин, контролирующих безопасность, нам было очень комфортно и совсем нестрашно кататься на верблюдах!) Увидеть ярко-красный закат на фоне гор в пустыне, послушать мелодию поющей чаши, поесть необычных фруктов, смотреть на звёздное небо в такой приятной компании и прочесть предсказания ангелов - это то, что мы с мужем советуем каждому ощутить на себе!) Когда приедем в следующих раз, обязательно посетим ещё раз^^

В этой экскурсии было незабываемо все! Ферма спасенных и выращенных добрым сердцем Ирины ручных животных, очень
В этой экскурсии было незабываемо все! Ферма спасенных и выращенных добрым сердцем Ирины ручных животных, очень
В этой экскурсии было незабываемо все! Ферма спасенных и выращенных добрым сердцем Ирины ручных животных, очень
В этой экскурсии было незабываемо все! Ферма спасенных и выращенных добрым сердцем Ирины ручных животных, очень
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Баранова
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
Очень понравилась прогулка с Ириной. Очень радушная,домашняя атмосфера,верблюды спокойные,никаких неудобств не почувствовала находясь на них. Всю дорогу уточняли все ли
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хорошо,все ли комфортно. По приезду накрыли приятный стол с кучей фруктов и чаем. Посмотрели на звезды и помедитировали под тибетскую чашу. Сделали много разнообразных чудесных фото и видео с верблюдами. Полный восторг. Спасибо большое Ирине и её дочке Айе!

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Всего 24 отзыва в Хургаде в категории "Почувствовать себя местным"

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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются;
  2. Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне;
  3. Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе;
  4. Хургада глазами зимовщицы;
  5. Хургада глазами русской жены египтянина.
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Луксор;
  2. Долина Царей;
  3. Пирамиды Гизы;
  4. Эль-Гуна;
  5. Город мертвых;
  6. Набережная;
  7. Гиза;
  8. Рыбный Рынок;
  9. Аквариум;
  10. Остров Гифтун.
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 648. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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