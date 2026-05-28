Чтобы прикоснуться к тайнам тысячелетий, увидеть пирамиды и Сфинкса, приглашаем в Каир.
Вы окажетесь рядом с грандиозными усыпальницами Хеопса, Хефрена и Микерина и посетите музей с более чем 7000 экспонатами. Мы поговорим о загадках и легендах Египта. По желанию остановимся на обед в ресторане с местной или европейской кухней.
Описание экскурсии
Пирамиды Гизы
Величайшие архитектурные памятники Древнего Египта, среди которых есть одно из семи чудес света — пирамида Хеопса. По желанию вы сможете зайти внутрь. Мы расскажем, кто построил первую гробницу фараонов и какие легенды связаны с этими сооружениями.
Большой Египетский музей
В главном зале — статуи великих царей Египта, в том числе Рамзеса II возрастом более 3200 лет. На главной лестнице — саркофаги, колонны и стелы. На третьем этаже — 7000 артефактов, которых нет больше нигде в мире. Вы увидите полную коллекцию сокровищ Тутанхамона, а ещё знаменитую солнечную ладью Хеопса, найденную у подножия великой пирамиды, и услышите её историю.
Ориентировочный тайминг
1:00 — выезд из Хургады
9:00 — прибытие в Каир
9:00–13:00 — осмотр пирамид
13:00–15:00 — Новый Египетский музей
15:00 — выезд в Хургаду
Организационные детали
- Едем на комфортабельном легковом автомобиле. Для большего количества человек предоставляем микроавтобус Toyota (доплата — $45)
- Отдельно оплачиваются: входные билеты в пирамиды ($14 — взрослые, $8 — дети 6–12 лет) и обед (по желанию)
- По запросу можем скорректировать маршрут
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ахмед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я историк и лицензированный гид. Учил русский язык в университете и в российском культурном центре в Каире. Провожу экскурсии с 2016 года. Хорошо знаю историю и культуру Древнего Египта. Наша команда с удовольствием станет вашим проводником в этот удивительный мир: к памятникам в Каире, Гизе, Александрии, Дахшуре и Мемфисе. До встречи!
