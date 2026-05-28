Чтобы прикоснуться к тайнам тысячелетий, увидеть пирамиды и Сфинкса, приглашаем в Каир. Вы окажетесь рядом с грандиозными усыпальницами Хеопса, Хефрена и Микерина и посетите музей с более чем 7000 экспонатами. Мы поговорим о загадках и легендах Египта. По желанию остановимся на обед в ресторане с местной или европейской кухней.

Описание экскурсии

Пирамиды Гизы

Величайшие архитектурные памятники Древнего Египта, среди которых есть одно из семи чудес света — пирамида Хеопса. По желанию вы сможете зайти внутрь. Мы расскажем, кто построил первую гробницу фараонов и какие легенды связаны с этими сооружениями.

Большой Египетский музей

В главном зале — статуи великих царей Египта, в том числе Рамзеса II возрастом более 3200 лет. На главной лестнице — саркофаги, колонны и стелы. На третьем этаже — 7000 артефактов, которых нет больше нигде в мире. Вы увидите полную коллекцию сокровищ Тутанхамона, а ещё знаменитую солнечную ладью Хеопса, найденную у подножия великой пирамиды, и услышите её историю.

Ориентировочный тайминг

1:00 — выезд из Хургады

9:00 — прибытие в Каир

9:00–13:00 — осмотр пирамид

13:00–15:00 — Новый Египетский музей

15:00 — выезд в Хургаду

Организационные детали