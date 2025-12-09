Это путешествие — отличная возможность увидеть главные жемчужины столицы за один раз. Вас ждут легендарные пирамиды, загадочный Сфинкс и богатые коллекции музея Гизы.
Вы раскроете секреты строительства монументальных сооружений, оцените статуи фараонов и древние свитки. А в перерыве — сытный обед в хорошем ресторане.
Вы раскроете секреты строительства монументальных сооружений, оцените статуи фараонов и древние свитки. А в перерыве — сытный обед в хорошем ресторане.
Описание экскурсии
Большой Египетский музей. В нём собраны тысячи артефактов, включая полное собрание сокровищ Тутанхамона и уникальные экспонаты, ранее недоступные для публики.
Символы Древнего Египта — пирамиды Гизы и Сфинкс. Вы прогуляетесь возле этих чудес света, оцените их масштаб и величие.
Примерный тайминг
1:00 или чуть позднее — выезд из отеля
2:00 — выезд из Хургады
6:00 — санитарная остановка и перекус (по желанию)
09:00 — Большой Египетский музей
12:00 — обед в ресторане по системе шведского стола (включён в стоимость)
12:45 — пирамиды Гизы и Большой Сфинкс (внешний осмотр)
15:45 — папирусная фабрика
16:00–21:30 — возвращение в Хургаду
Организационные детали
- Встретим вас у вашего отеля в Хургаде. Трансфер из загородных отелей Макади, Сахль-Хашиш и Сафага оплачивается дополнительно — детали уточняйте в переписке
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, входные билеты, обед в ресторане (без напитков)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник и четверг в 01:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$129
|Дети от 6 до 11 лет
|$110
|Дети до 5
|$67
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 01:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мажид — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 930 туристов
Живу в Хургаде, работаю гидом в Луксоре и Каире с командой коллег. В профессии более 15 лет. Будем рады помочь вам исследовать Египет!
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - к 9 пирамидам
Да, придётся пожертвовать сном, но как иначе увидеть легендарные Гизу, Саккару и Дахшур?
Сегодня в 05:00
Завтра в 02:00
$357
$420 за всё до 3 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 3 чел.
Пирамиды, Великий сфинкс и музей
Посетите пирамиды, сфинкса и Большой Египетский музей за один день. Откройте для себя величие древнего Египта и его сокровища
Начало: У вашего отеля
Завтра в 01:00
11 дек в 01:00
$326
$465 за всё до 3 чел.
-
14%
Мини-группа
до 9 чел.
Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
Посетить столицу Египта и увидеть пирамиды Гизы с профессиональным гидом
Начало: У входа в отель
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 01:30
Завтра в 01:30
12 дек в 01:30
$90
$105 за человека