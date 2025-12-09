Мои заказы

К Большому Египетскому музею и пирамидам - из Хургады

Увидеть чудеса света и редкие манускрипты в Гизе
Это путешествие — отличная возможность увидеть главные жемчужины столицы за один раз. Вас ждут легендарные пирамиды, загадочный Сфинкс и богатые коллекции музея Гизы.

Вы раскроете секреты строительства монументальных сооружений, оцените статуи фараонов и древние свитки. А в перерыве — сытный обед в хорошем ресторане.
Описание экскурсии

Большой Египетский музей. В нём собраны тысячи артефактов, включая полное собрание сокровищ Тутанхамона и уникальные экспонаты, ранее недоступные для публики.

Символы Древнего Египта — пирамиды Гизы и Сфинкс. Вы прогуляетесь возле этих чудес света, оцените их масштаб и величие.

Примерный тайминг

1:00 или чуть позднее — выезд из отеля
2:00 — выезд из Хургады
6:00 — санитарная остановка и перекус (по желанию)
09:00 — Большой Египетский музей
12:00 — обед в ресторане по системе шведского стола (включён в стоимость)
12:45 — пирамиды Гизы и Большой Сфинкс (внешний осмотр)
15:45 — папирусная фабрика
16:00–21:30 — возвращение в Хургаду

Организационные детали

  • Встретим вас у вашего отеля в Хургаде. Трансфер из загородных отелей Макади, Сахль-Хашиш и Сафага оплачивается дополнительно — детали уточняйте в переписке
  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, входные билеты, обед в ресторане (без напитков)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник и четверг в 01:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$129
Дети от 6 до 11 лет$110
Дети до 5$67
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 01:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мажид
Мажид — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 930 туристов
Живу в Хургаде, работаю гидом в Луксоре и Каире с командой коллег. В профессии более 15 лет. Будем рады помочь вам исследовать Египет!

