Вы посетите Национальный музей, где увидите богатую коллекцию древнеегипетских артефактов. Среди них: саркофаги, мумии фараонов, украшения, предметы быта и золотая маска Тутанхамона весом 11 кг. Далее отправитесь к пирамидам Гизы: полюбуетесь известной на весь мир пирамидой Хеопса и Большим сфинксом. Раскроете, как и зачем их строили, как им удалось дойти до нас в первозданном виде и какие легенды с ними связаны.
День 2 — Александрия
Александрия считается «второй столицей» Египта. Вы посетите её важнейшие достопримечательности: катакомбы Ком-эль-Шукафа, колонну Помпея, цитадель, амфитеатр и крепость Кайт-Бей. А также пройдёте по главной исторической улице города, увидите мечеть 14 века и гигантскую старинную библиотеку. Раскроете, как город рос и развивался, какие события происходили в нём на протяжении столетий и чем он живёт сегодня.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
Время в пути: из Хургады в Каир — 6-7 часов (выезд в 2 ночи), из Каира в Александрию — 3 часа (выезд в 5 утра), из Александрии в Хургаду — 8 часов
Отель в Каире вам нужно выбрать и забронировать самостоятельно. При необходимости я могу помочь.
Входные билеты не включены в стоимость: Национальный музей — 17$, пирамиды — 20$, катакомбы — 7$, колонна Помпея — 10$, цитадель Кайт-Бей — 15$, римский театр — 15$
Питание оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1257 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы читать дальшеуменьшить
хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны.
Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Владимир
Гидом на нашей экскурсии был Мохамед (похож на футбольного тренера Рашида Рахимова). В первый день посетили плато Гиза с комплексом пирамид и Сфинксом. Между объектами курсируют автобусы, и Мохамед помогал читать дальшеуменьшить
а них разобраться, так как пешком ходить далеко. Заходить внутрь пирамиды Хеопса заходить не рекомендую - лишняя трата времени и денег, протискиваться в узком и душном тоннеле ради маленькой комнатки… Все, кто оттуда выходили наружу были разочарованы. Из-за того, что мы были с детьми, решили отказаться от прогулки по Нилу и посещения Каирского музея. Предпочли пораньше приехать в Александрию и побольше отдохнуть перед вторым днём экскурсии. В Александрии Мохамед-организатор помог заранее забронировать нам номер с хорошей скидкой. На следующий день (31 декабря), чтобы успеть на новогодний ужин, мы программу сжали по таймингу, но при этом всё посмотрели и посетили, завершив экскурсию обедом в рыбном ресторане (особый лайк этому заведению). Также рекомендую попробовать там фруктовые фрэши (типа соки). Небольшой минус - плохой русский гида Мохамеда, но он старался во всем: рассказать, показать, заинтересовать.
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Е
Елизавета
Экскурсия очень понравилась, рекомендую! У нас был водитель Мухаммед и гид Мустафа. 2 дня прошли с максимальным комфортом и вниманием к нам, включая угощение местным мороженым. У Мустафы есть не читать дальшеуменьшить
только лицензия гида, но и образование в археологии, поэтому слушать его было очень интересно. Мы с начала поехали в Александрию, а потом уже в Каир по рекомендации организатора. Бронировали отель Giza Pyramids View Inn, хороший и сытный завтрак с видом на Сфинкса и пирамиды, за свои деньги отличный вариант. Рекомендую в Каире посещать новый, а не старый музей, вход в него стоит дороже, но и экспонаты интереснее. Пирамиды и музей произвели наибольшее впечатление, это восторг!
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Евгений
С нами был гид Ихаб. По предложению Мохамеда мы поменяли последовательность тура - сначала поехали в Александрию (по пути все равно проезжаешь мимо Каира), а затем вечером вернулись в Каир. читать дальшеуменьшить
Оказалось это даже удобнее - есть возможность спокойно провести ночь в Каире и в 8 утра уже были среди первых туристов на Пирамидах Гизы. Александрия интересный город - большая набережная, довольно большое количество достопримечательностей, однако от античного периода осталось конечно не так много, если сравнивать с остальными туристическими центрами Египта. Очень понравился рассказах гида в Каирском музее- видно что он очень хорошо владеет темой, действительно знает экспозицию и историю Египта. Гид очень интеллигентный, не навязчивый, нам очень понравилось провести с ним 2 дня. Из небольших минусов - отель Regency Pyramids, в котором останавливались в Каире - довольно устаревший, с очень бедным завтраком. Однако с отличным видом на пирамиды с номера и из ресторана. Обед в Александрии в предложенном ресторане на наш взгляд не огонь, можно найти за эти деньги лучше, но это потеря времени, которого на экскурсии не много.
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