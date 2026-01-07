Приглашаем вас в уникальное путешествие по двум историческим городам Египта, которое позволит вам прикоснуться к древней истории и современной культуре.В Каире вы посетите знаменитые пирамиды Гизы, увидите величественного Сфинкса и

окунетесь в мир древнеегипетской цивилизации в Национальном музее. Александрия встретит вас своими катакомбами, колонной Помпея и другими архитектурными чудесами. Экскурсия предполагает комфортабельные переезды и предоставляет возможность выбора отеля для ночлега. Подготовьтесь к ранним подъемам и будьте готовы к захватывающим открытиям. Это путешествие обещает быть наполненным впечатлениями и новыми знаниями, и мы уверены, что оно оставит в вашей памяти яркие воспоминания о величии Египта

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

День 1 — Каир

Вы посетите Национальный музей, где увидите богатую коллекцию древнеегипетских артефактов. Среди них: саркофаги, мумии фараонов, украшения, предметы быта и золотая маска Тутанхамона весом 11 кг. Далее отправитесь к пирамидам Гизы: полюбуетесь известной на весь мир пирамидой Хеопса и Большим сфинксом. Раскроете, как и зачем их строили, как им удалось дойти до нас в первозданном виде и какие легенды с ними связаны.

День 2 — Александрия

Александрия считается «второй столицей» Египта. Вы посетите её важнейшие достопримечательности: катакомбы Ком-эль-Шукафа, колонну Помпея, цитадель, амфитеатр и крепость Кайт-Бей. А также пройдёте по главной исторической улице города, увидите мечеть 14 века и гигантскую старинную библиотеку. Раскроете, как город рос и развивался, какие события происходили в нём на протяжении столетий и чем он живёт сегодня.

Организационные детали