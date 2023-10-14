Приглашаем в насыщенное автобусное путешествие, объединяющее Каир и Александрию. Оно достаточно тяжёлое: с ранними подъёмами и длинными переездами. Но это того стоит! Всего за 2 дня вы познакомитесь с двумя столицами страны: бывшей и современной. Посетите их главные достопримечательности и получите объёмное представление о древнем и современном Египте.

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Описание

Что вас ожидает

День 1 — Каир

Вы посетите Национальный музей, где увидите богатую коллекцию древнеегипетских артефактов. Среди них: саркофаги, мумии фараонов, украшения, предметы быта и золотая маска Тутанхамона весом 11 кг. Далее отправитесь к пирамидам Гизы: полюбуетесь известной на весь мир пирамидой Хеопса и Большим сфинксом. Раскроете, как и зачем их строили, как им удалось удалось дойти до нас в первозданном виде и какие легенды с ними связаны.

День 2 — Александрия

Александрия считается «второй столицей» Египта. Вы посетите её важнейшие достопримечательности: катакомбы Ком-эль-Шукафа, колонну Помпея, цитадель, амфитеатр и крепость Кайт-Бей. А также пройдёте по главной исторической улице города, увидите мечеть 14 века и гигантскую старинную библиотеку. Раскроете, как город рос и развивался, какие события происходили в нём на протяжении столетий и чем он живёт сегодня.

Организационные детали