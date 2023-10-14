Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады

Посетить важнейшие города Египта и прикоснуться к их многовековой истории с профессиональным гидом

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Приглашаем в насыщенное автобусное путешествие, объединяющее Каир и Александрию. Оно достаточно тяжёлое: с ранними подъёмами и длинными переездами. Но это того стоит! Всего за 2 дня вы познакомитесь с двумя столицами страны: бывшей и современной.

Посетите их главные достопримечательности и получите объёмное представление о древнем и современном Египте.
Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады
Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады
Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады
Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады
Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады
Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады
Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады
Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День 1 — Каир

Вы посетите Национальный музей, где увидите богатую коллекцию древнеегипетских артефактов. Среди них: саркофаги, мумии фараонов, украшения, предметы быта и золотая маска Тутанхамона весом 11 кг. Далее отправитесь к пирамидам Гизы: полюбуетесь известной на весь мир пирамидой Хеопса и Большим сфинксом. Раскроете, как и зачем их строили, как им удалось удалось дойти до нас в первозданном виде и какие легенды с ними связаны.

День 2 — Александрия

Александрия считается «второй столицей» Египта. Вы посетите её важнейшие достопримечательности: катакомбы Ком-эль-Шукафа, колонну Помпея, цитадель, амфитеатр и крепость Кайт-Бей. А также пройдёте по главной исторической улице города, увидите мечеть 14 века и гигантскую старинную библиотеку. Раскроете, как город рос и развивался, какие события происходили в нём на протяжении столетий и чем он живёт сегодня.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Время в пути: из Хургады в Каир — 6-7 часов (выезд в 2 ночи), из Каира в Александрию — 3 часа (выезд в 5 утра), из Александрии в Хургаду — 8 часов
  • Отель в Каире для себя и для гида вам нужно выбрать и забронировать самостоятельно. При необходимости я могу помочь.
  • Входные билеты не включены в стоимость: Национальный музей — 10$, пирамиды — 12$, катакомбы — 5$, колонна Помпея — 5$
  • Питание оплачивается дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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