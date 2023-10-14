Посетить важнейшие города Египта и прикоснуться к их многовековой истории с профессиональным гидом
Посетите их главные достопримечательности и получите объёмное представление о древнем и современном Египте.
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даты
Описание
Что вас ожидает
День 1 — Каир
Вы посетите Национальный музей, где увидите богатую коллекцию древнеегипетских артефактов. Среди них: саркофаги, мумии фараонов, украшения, предметы быта и золотая маска Тутанхамона весом 11 кг. Далее отправитесь к пирамидам Гизы: полюбуетесь известной на весь мир пирамидой Хеопса и Большим сфинксом. Раскроете, как и зачем их строили, как им удалось удалось дойти до нас в первозданном виде и какие легенды с ними связаны.
День 2 — Александрия
Александрия считается «второй столицей» Египта. Вы посетите её важнейшие достопримечательности: катакомбы Ком-эль-Шукафа, колонну Помпея, цитадель, амфитеатр и крепость Кайт-Бей. А также пройдёте по главной исторической улице города, увидите мечеть 14 века и гигантскую старинную библиотеку. Раскроете, как город рос и развивался, какие события происходили в нём на протяжении столетий и чем он живёт сегодня.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
- Время в пути: из Хургады в Каир — 6-7 часов (выезд в 2 ночи), из Каира в Александрию — 3 часа (выезд в 5 утра), из Александрии в Хургаду — 8 часов
- Отель в Каире для себя и для гида вам нужно выбрать и забронировать самостоятельно. При необходимости я могу помочь.
- Входные билеты не включены в стоимость: Национальный музей — 10$, пирамиды — 12$, катакомбы — 5$, колонна Помпея — 5$
- Питание оплачивается дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.