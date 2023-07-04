Познайте красоту Красного моря: Экскурсия с дайвингом на Оранжевый остров
Вы отправитесь на остров Ориндж-Бэй, где вы сможете насладиться 2-часовой остановкой с диваном и зонтиком, чтобы позагорать и расслабиться. После этого вы будете плыть на лодке, чтобы поесть в другом месте. За это время у вас есть две остановки для дайвинга и снорклинга в двух разных местах. Вам понравится остановка для занятий водными видами спорта (Банана и таблетка). Мы вернемся на пирс около 4 часов дня. Все это входит в стоимость!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Готовы ли вы к лучшему дню в своей жизни? Этот тур приведет вас в Оранжевую бухту, где вы сможете плавать до двух часов и исследовать остров. После того как мы забираем из отеля, пересядьте на корабль, пришвартованный на Красном море.
- Отправляйтесь на Оранжевый остров, чтобы исследовать подводные сокровища рифов и пляжей. Попробуйте заняться дайвингом в Красном море или возьмите трубку и исследуйте чужие места обитания под волнами, полюбуйтесь цветами и разнообразием морской жизни. Насладитесь вкусным свежеприготовленным обедом, который подается на борту.
Организационные моменты:
- Мы заберем вас из вашего отеля.
- Пожалуйста, возьмите свое полотенце.
Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в отель туда и обратно на автомобиле с кондиционером
- Посещение острова на полтора часа
- Безалкогольные напитки и обед
- Одна остановка для погружения с аквалангом
- Снаряжение для дайвинга
- Профессиональный инструктор
- Две остановки на красивом и большом рифе для снорклинга в открытом море.
- Оборудование для снорклинга
- Профессиональный гид-снорклинг
- 8-часовая прогулка на лодке и водные развлечения Катание на банане и таблетке
- Что не входит
- Трансфер из Макади, Сахль-хашеш, Ахия за дополнительную плату в размере 5$ с человека
- Трансфер из Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за дополнительную плату в размере 10$ с человека или 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны
- >>>Вход в национальной парк 5 $
- Напитки на острове Оранж не включены в стоимость.
- Личные расходы
- Чаевые
- Место начала и завершения?
- в холле отеля возле ресепшена
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Благодарю за бронирование у нас!
- Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
- +20 102 394 7790
- Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anastasiia
4 июля 2023
Все прошло хорошо, отличные инструкторы по дайвингу, персонал, вкусный обед. Менеджер был на связи. По факту не было банана и таблетки, и ездили не на оранжевый остров, а на paradise) забрали из отеля на полчаса позже, но был индивидуальный трансфер. Спасибо!
А
Антон
14 июня 2023
I
Igor
14 мая 2023
Была не та экскурсия которую хотел и оплачивал
С
Светлана
27 апр 2023
M
Marisha79
27 апр 2023
К сожалению на саму экскурсию попасть не удалось, тк заболел ребёнок. Но в данное агентство обращались по поводу других мероприятий и экскурсий, в тч оказание услуг такси. Все вопросы и пожелания решают оперативно, услуги оказываются на высшем уровне. В следующий раз обязательно обратимся за услугами в это агентство.
Н
Н
26 апр 2023
Очень хорошая и профессиональная команда на корабле! Вкусный обед и очень клёвое погружение - нереально красивые виды, рыбки и кораллы.
Хочется также отметить организацию экскурсии: можно решить любые вопросы и пожелания.
Из минусов: количество человек было намного больше, чем заявлено в описании, но в целом это не сильно повлияло на впечатления. Спасибо
Хочется также отметить организацию экскурсии: можно решить любые вопросы и пожелания.
Из минусов: количество человек было намного больше, чем заявлено в описании, но в целом это не сильно повлияло на впечатления. Спасибо
R
Ratushnyi
24 мар 2023
Морская прогулка отличная, вышла даже больше по времени, чем запланировано. В отель привезли к 19 часам. Трансфер из и до отеля. Остались не хорошие впечатления о услуге по фото под водой, за которую дополнительно заплатил 15$. Красивую локацию под водой с рыбками для меня не выбрали, что очень обидно. Фото прислали через 12 дней и это были скрины из видео.
Если заказываете услугу фото, и хотите получить красивые снимки, то контролируйте съемку! В остальном все отлично.
Если заказываете услугу фото, и хотите получить красивые снимки, то контролируйте съемку! В остальном все отлично.
Ю
Юлия
21 мар 2023
Отличный отдых на яхте. Хорошее обслуживание. Вкусно покормили. Очень понравилось на оранжевом острове. организация на высоте
Р
Репина
8 мар 2023
Экскурсия прошла супер! Было все заявленное, хоть и было холодно, купались и загорали! Оранжевый остров очень симпатичное место
Н
Наталия
2 мар 2023
G
Gregorio
13 фев 2023
Todo estuvo genial! Gracias
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