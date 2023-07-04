Вы отправитесь на остров Ориндж-Бэй, где вы сможете насладиться 2-часовой остановкой с диваном и зонтиком, чтобы позагорать и расслабиться. После этого вы будете плыть на лодке, чтобы поесть в другом месте. За это время у вас есть две остановки для дайвинга и снорклинга в двух разных местах. Вам понравится остановка для занятий водными видами спорта (Банана и таблетка). Мы вернемся на пирс около 4 часов дня. Все это входит в стоимость!