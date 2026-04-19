Мини-группа
до 5 чел.
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Провести день среди волн и рифов Красного моря и совершить 2 погружения с инструктором
Начало: У вашего отеля
«Также в стоимость входит обед на лодке»
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$95 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
Прокатиться на лодке с прозрачным дном, искупаться в открытом море и восхититься его подводным миром
Начало: У вашего отеля
«На лодке нет кухни, но можно взять с собой еду и напитки с и насладиться ими с видами на сказочные окружающие пейзажи»
10 июл в 08:30
11 июл в 08:30
от $135 за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Луксор с посещением долины Царей
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: У вашего отеля
«Вы переправитесь на лодках по Нилу, насладитесь окружающими пейзажами и пообедаете в ресторане на берегу»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00, в пятницу в 04:30
Завтра в 05:00
10 июл в 04:30
$85 за человека
Групповая
Морская прогулка на лодке с прозрачным дном
В комфортной обстановке полюбоваться фантастическим подводным миром Красного моря
Начало: У вашего отеля в центральной части города
«Прогулка на лодке с прозрачным дном»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июл в 11:00
$25 за человека
-
10%
Мини-группа
до 4 чел.
Эль-Гуна: Венеция в песках Египта
Оценить роскошный курорт, поплавать на лодке и полюбоваться городом с высоты
Начало: У места вашего проживания
«В стоимость экскурсии включена прогулка на лодке по каналам»
Расписание: в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 09:00
10 июл в 14:00
11 июл в 09:00
$85
$94 за человека
Групповая
до 20 чел.
Круиз на полуподводной лодке и снорклинг (из Хургады)
Исследовать глубины Красного моря
Начало: У вашего отеля в Хургаде
«Вы отправитесь в круиз из Хургады на лодке с панорамными окнами — можно прямо из них наблюдать за морскими обитателями»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$15 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Спасибо команде Романа. Инструктор Анна великолепный человек и профессионал. Максимально безопасно, понятно и с индивидуальным подходом. На протяжении всего процесса
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Мы с мужем выбрали эту поездку в качестве развлечения на мой день рождения. Хочу отметить, что мы ни разу не
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Э
экскурсия понравилась, все организовано, все понравилось! информацию доносили понятно, интересно
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А
Замечательно провели время с Ольгой и Сабиной, они открыли нам красоту города со всех сторон.
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Ю
Все прошло отлично) Верьте всем отзывам, Анна - не только отличный профессионал, но и очень заботливый человек, который действительно искренне
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И
Мы были на дайвинге в Красном море — впечатления остались просто отличные! Нас забрали и потом комфортно вернули обратно, что
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А
Доброго дня! Сегодня погружались с дайв инструктором Анной. Все прошло отлично - был проведен подробный понятный инструктаж, подобрано все необходимое
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У нашего отеля был не очень хороший пляж, поэтому взяли данную экскурсию с целью поплавать без толп туристов в красивой
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Анна - отличный инструктор. ныряли рядом с большим коралловым рифом, посмотрели много разных очень красивых рыбок. я видела рыбу попугая, ската, актинию, рыбу-бабочку, клоуна и много-много других. мы с мужем довольны
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Д
Во-первых, Оля решила вопрос с доступом в эльгуну (не буду расписывать как и что), но проблем не будет, т. к.
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Всего 93 отзыва в Хургаде в категории "На лодке"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На лодке»
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