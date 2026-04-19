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Прогулки и экскурсии на лодке в Хургаде

Найдено 6 экскурсий в категории «На лодке» в Хургаде, цены от $15, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
На лодке
7 часов
49 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Провести день среди волн и рифов Красного моря и совершить 2 погружения с инструктором
Начало: У вашего отеля
«Также в стоимость входит обед на лодке»
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
$95 за человека
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
На лодке
3.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
Прокатиться на лодке с прозрачным дном, искупаться в открытом море и восхититься его подводным миром
Начало: У вашего отеля
«На лодке нет кухни, но можно взять с собой еду и напитки с и насладиться ими с видами на сказочные окружающие пейзажи»
10 июл в 08:30
11 июл в 08:30
от $135 за всё до 10 чел.
Луксор с посещением долины Царей
На автобусе
На лодке
13 часов
12 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Луксор с посещением долины Царей
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: У вашего отеля
«Вы переправитесь на лодках по Нилу, насладитесь окружающими пейзажами и пообедаете в ресторане на берегу»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00, в пятницу в 04:30
Завтра в 05:00
10 июл в 04:30
$85 за человека
Морская прогулка на лодке с прозрачным дном
На лодке
3 часа
12 отзывов
Групповая
Морская прогулка на лодке с прозрачным дном
В комфортной обстановке полюбоваться фантастическим подводным миром Красного моря
Начало: У вашего отеля в центральной части города
«Прогулка на лодке с прозрачным дном»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июл в 11:00
$25 за человека
Эль-Гуна: Венеция в песках Египта
На машине
На лодке
5 часов
-
10%
5 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Эль-Гуна: Венеция в песках Египта
Оценить роскошный курорт, поплавать на лодке и полюбоваться городом с высоты
Начало: У места вашего проживания
«В стоимость экскурсии включена прогулка на лодке по каналам»
Расписание: в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 09:00
10 июл в 14:00
11 июл в 09:00
$85$94 за человека
Круиз на полуподводной лодке и снорклинг (из Хургады)
На лодке
Круизы
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Круиз на полуподводной лодке и снорклинг (из Хургады)
Исследовать глубины Красного моря
Начало: У вашего отеля в Хургаде
«Вы отправитесь в круиз из Хургады на лодке с панорамными окнами — можно прямо из них наблюдать за морскими обитателями»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$15 за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Спасибо команде Романа. Инструктор Анна великолепный человек и профессионал. Максимально безопасно, понятно и с индивидуальным подходом. На протяжении всего процесса
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инструктор не выпускает ни на секунду вас из виду, вы все время под присмотром, поэтому далой панику, вперёд и только вперёд. Главное внимательно слушать и никакой самодеятельности). Однозначно рекомендуем, не пожалеете (17.04.2026 Алексей и Светлана). Успехов вашей команде!

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Катерина
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
Мы с мужем выбрали эту поездку в качестве развлечения на мой день рождения. Хочу отметить, что мы ни разу не
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пожалели о своем выборе. Я хочу оставить подробный отзыв обо всех моментах, которые могут быть полезны и другим.
Во-первых, я выражаю благодарность всей команде: организатору, нашему водителю, координатору, помогавшему выйти к лодке и, конечно же, нашему капитану и его помощнику Али. Ни одного грубого слова, ни одного бестактного действия, все оперативно, качественно, по-человечески.
Во-вторых, вопрос по лодке: в одном из отзывов туристы были недовольны лодкой и я опасалась, что и у нас будет что-то не так. Не хочу кого-то обидеть, но кажется, некоторые гости слишком привередливы и забывают, что это не яхта Фотиния или Nord. Наша лодка была чистой, с красивым прозрачным дном, как и заявлено в описании. Все прилично и очень достойно с учетом цены. Аккуратные мягкие подушки, чистая палуба, урна в уголочке для мусора с мешком. Все маски для снорклинга, которые были на борту, также были в порядке.
В-третьих, мы с мужем хотим особенно отметить заботу капитана и его помощника Али. Я не ожидала, что к нашим запросам будут настолько внимательны. Даже маску для снорклинга капитан помог мне надеть как настоящий джентльмен, а Али в воде аккуратно держал за руку, не допуская лишнего внимания в мою сторону. Я испугалась плавать (неожиданно обнаружилась фобия), и в итоге вернулась на лодку. Мне было максимально комфортно и безопасно наедине с капитаном, он не был навязчив, напротив, очень вежлив, деликатен и учтив. Муж плавал вместе с Али и остался в восторге! Риф, который он увидел, живой и разнообразный, колоритный. На обратной дороге мужа настигла морская болезнь, и мы попросили сократить наш маршрут по времени. Нам не очень повезло с ветром. Наша лодка снизила скорость, все были максимально чуткими, выдали пакетик, поддерживали и пр. Были предложены медикаменты. Также во время поездки Али предлагал нам сделать фотографии на наш телефон, а капитан подсказывал куда сесть на лодке, чтобы во время волн не укачивало. Когда мы были уже на берегу, Пли помог донести наши вещи до машины (поскольку мужу было сильно нехорошо).
В-четвертых, само плавание. Мы видели дельфинов, рыбок (даже я успела, хотя на риф не поплыла), видели невероятного цвета море. В том числе, многое было видно через стеклянное дно лодки. Я не знаю куда возят других туристов, недалеко от нас проплывали другие корабли и лодочки. но мы не были в толпе, как и хотели.
В-пятых, чаевые. Я знаю, что это добровольно, но поверьте, вы пожалеете, что не взяли больше денег, поскольку на такой сервис хочется отвечать добром. Я надеюсь, что мой отзыв будет приятным дополнением к чаевым от моего мужа.
P.S. Мы не делали много снимков, поскольку старались насладиться моментом. И это получилось!
P.P.S. Мы обязательно будем рекомендовать вас нашим знакомым, дорогая команда, вы - супер! Отдых с вами был невероятным! Желаем доброжелательных щедрых гостей и хорошей погоды!

Мы с мужем выбрали эту поездку в качестве развлечения на мой день рождения. Хочу отметить, что
Мы с мужем выбрали эту поездку в качестве развлечения на мой день рождения. Хочу отметить, что
Мы с мужем выбрали эту поездку в качестве развлечения на мой день рождения. Хочу отметить, что
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Э
Луксор с посещением долины Царей
экскурсия понравилась, все организовано, все понравилось! информацию доносили понятно, интересно
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А
Эль-Гуна: Венеция в песках Египта
Замечательно провели время с Ольгой и Сабиной, они открыли нам красоту города со всех сторон.
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Ю
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Все прошло отлично) Верьте всем отзывам, Анна - не только отличный профессионал, но и очень заботливый человек, который действительно искренне
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хочет, чтобы у вас все получилось и вы получили удовольствие) так оно и вышло:) было немного страшно погружаться впервые в жизни, но зная, что меня буквально за руку ведет надежный человек - страх рассеивается

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И
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Мы были на дайвинге в Красном море — впечатления остались просто отличные! Нас забрали и потом комфортно вернули обратно, что
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сделало поездку ещё более удобной.
Было два заплыва, всё организовано очень спокойно и без спешки. Во время выхода в море мы даже попали в песчаную бурю — это оказалось очень необычное и по-своему красивое зрелище.
Отдельно порадовало питание на борту — всё вкусно, а попкорн вообще стал неожиданным и приятным бонусом 😊 Инструктор Анна — настоящий профессионал: всё объясняет понятно, поддерживает, было ощущение безопасности на протяжении всего погружения. Благодаря ей чувствовали себя уверенно и расслабленно.
В целом всё очень понравилось, получили массу положительных эмоций и красивых подводных впечатлений. Однозначно рекомендуем! Хотим повторить✨

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А
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Доброго дня! Сегодня погружались с дайв инструктором Анной. Все прошло отлично - был проведен подробный понятный инструктаж, подобрано все необходимое
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снаряжение. Нас было трое и с каждым Анна погружалась индивидуально. Не у всех все сразу получалось и Анна старалась постепенно помочь расслабиться, начать правильно дышать, продуваться и не бояться погрузиться глубже. Все было по доброму и бережно.
Сам подводный мир просто шикарен! Сделали по 2 погружения на двух разных рифах. Огромное количество рыб, видели множество мурен, рыбу попугая и других. Еще раз спасибо Анне, было очень круто!

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Софья
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
У нашего отеля был не очень хороший пляж, поэтому взяли данную экскурсию с целью поплавать без толп туристов в красивой
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прозрачной воде Красного моря. От отеля нас забрал русскоговорящий водитель, по пути купил нам фрукты и воду, проводил до нашей лодки. На лодке был капитан и помощник, они уже по русски почти не говорили, но тем не менее вся минимальная коммуникация сложилась. Сначала отвезли на песчаную косу погулять, капитан сопровождал нас, набирал нам ракушек. Дальше отвезли на место для снорклинга. Лучше иметь свои личные маски (об этом организатор предупреждала нас), потому что их маски уже видно пожившие, сколько туристов их до нас надевало - неизвестно. Капитан сопровождал во время снорклинга, за руку вел вокруг рифа, увидели очень много красивых рыб. Дальше дают свободное время поплавать, можно на глубине, либо отвезут в место, где помельче.
Из минусов: стеклянное дно лодки было снизу все в иле, было плохо видно подводный мир. Капитан потом погрузился и почистил все, но это было уже на обратном пути, когда мы уже не проезжали почти через рифы.
Но в целом нам поездка очень даже понравилась!

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Анна
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Анна - отличный инструктор. ныряли рядом с большим коралловым рифом, посмотрели много разных очень красивых рыбок. я видела рыбу попугая, ската, актинию, рыбу-бабочку, клоуна и много-много других. мы с мужем довольны
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Д
Эль-Гуна: Венеция в песках Египта
Во-первых, Оля решила вопрос с доступом в эльгуну (не буду расписывать как и что), но проблем не будет, т. к.
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человек погружен в жизнь города и очень хорошо ориентируется во всех нюансах.
Неспешная прогулка, без ограничений и стремления уложится в какие-то рамки. Это очень классно и в полной мере дает насладиться ритмом жизни и красотой этого городка. Сопровождается прогулка рассказом про то, кто и как это все сделал, кто здесь живет, какие есть особенности быта и еще много чего. Изюминка - прогулка по воде, по каналам, с выходом в море. Шикарные виды вокруг и рассказы что это за здание, пляж и все остальное. Очень интересно, живое общение.

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Всего 93 отзыва в Хургаде в категории "На лодке"

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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На лодке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Дайвинг в Хургаде в мини-группе;
  2. Индивидуальная морская прогулка в Хургаде;
  3. Луксор с посещением долины Царей;
  4. Морская прогулка на лодке с прозрачным дном;
  5. Эль-Гуна: Венеция в песках Египта.
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Луксор;
  2. Долина Царей;
  3. Пирамиды Гизы;
  4. Эль-Гуна;
  5. Город мертвых;
  6. Набережная;
  7. Гиза;
  8. Рыбный Рынок;
  9. Аквариум;
  10. Остров Гифтун.
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2026
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