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пожалели о своем выборе. Я хочу оставить подробный отзыв обо всех моментах, которые могут быть полезны и другим.

Во-первых, я выражаю благодарность всей команде: организатору, нашему водителю, координатору, помогавшему выйти к лодке и, конечно же, нашему капитану и его помощнику Али. Ни одного грубого слова, ни одного бестактного действия, все оперативно, качественно, по-человечески.

Во-вторых, вопрос по лодке: в одном из отзывов туристы были недовольны лодкой и я опасалась, что и у нас будет что-то не так. Не хочу кого-то обидеть, но кажется, некоторые гости слишком привередливы и забывают, что это не яхта Фотиния или Nord. Наша лодка была чистой, с красивым прозрачным дном, как и заявлено в описании. Все прилично и очень достойно с учетом цены. Аккуратные мягкие подушки, чистая палуба, урна в уголочке для мусора с мешком. Все маски для снорклинга, которые были на борту, также были в порядке.

В-третьих, мы с мужем хотим особенно отметить заботу капитана и его помощника Али. Я не ожидала, что к нашим запросам будут настолько внимательны. Даже маску для снорклинга капитан помог мне надеть как настоящий джентльмен, а Али в воде аккуратно держал за руку, не допуская лишнего внимания в мою сторону. Я испугалась плавать (неожиданно обнаружилась фобия), и в итоге вернулась на лодку. Мне было максимально комфортно и безопасно наедине с капитаном, он не был навязчив, напротив, очень вежлив, деликатен и учтив. Муж плавал вместе с Али и остался в восторге! Риф, который он увидел, живой и разнообразный, колоритный. На обратной дороге мужа настигла морская болезнь, и мы попросили сократить наш маршрут по времени. Нам не очень повезло с ветром. Наша лодка снизила скорость, все были максимально чуткими, выдали пакетик, поддерживали и пр. Были предложены медикаменты. Также во время поездки Али предлагал нам сделать фотографии на наш телефон, а капитан подсказывал куда сесть на лодке, чтобы во время волн не укачивало. Когда мы были уже на берегу, Пли помог донести наши вещи до машины (поскольку мужу было сильно нехорошо).

В-четвертых, само плавание. Мы видели дельфинов, рыбок (даже я успела, хотя на риф не поплыла), видели невероятного цвета море. В том числе, многое было видно через стеклянное дно лодки. Я не знаю куда возят других туристов, недалеко от нас проплывали другие корабли и лодочки. но мы не были в толпе, как и хотели.

В-пятых, чаевые. Я знаю, что это добровольно, но поверьте, вы пожалеете, что не взяли больше денег, поскольку на такой сервис хочется отвечать добром. Я надеюсь, что мой отзыв будет приятным дополнением к чаевым от моего мужа.

P.S. Мы не делали много снимков, поскольку старались насладиться моментом. И это получилось!

P.P.S. Мы обязательно будем рекомендовать вас нашим знакомым, дорогая команда, вы - супер! Отдых с вами был невероятным! Желаем доброжелательных щедрых гостей и хорошей погоды!