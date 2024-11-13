Луксор - это уникальное место, где переплетаются две эпохи.
На правом берегу Нила, в "городе живых", находятся Карнакский и Луксорский храмы, жилые кварталы и современные удобства.
Левый берег, "город мёртвых", знаменит древними
На правом берегу Нила, в "городе живых", находятся Карнакский и Луксорский храмы, жилые кварталы и современные удобства.
Левый берег, "город мёртвых", знаменит древними
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вы посетите:
- Город живых Сперва мы отправимся в «город живых». Это настоящий Египет с восточным колоритом. Здесь находятся жилые кварталы, где есть и современные удобства, и приметы далёкого прошлого. Вам откроется нетуристический Египет: увидите, как местные жители строят дома, добывают воду и проводят свободное время.
- Карнакский храм Здесь же, в «городе живых» находится и одно из крупнейших сооружений древности — Карнакский храм. Его строили во времена правления 30 фараонов! Вы увидите статуи сфинксов с телами львов и головами баранов, самый большой в мире гипостильный зал с 144 колоннами, а также огромного жука-скарабея из гранита и священное озеро.
Город мёртвых Далее мы переберёмся на другой берег Нила — в «город мёртвых». Следуя древним традициям, местные практически не селятся в этих местах. Вся территория занята развалинами и поминальными храмами. Вы увидите следующие исторические памятники:.
Город мёртвых Далее мы переберёмся на другой берег Нила — в «город мёртвых». Следуя древним традициям, местные практически не селятся в этих местах. Вся территория занята развалинами и поминальными храмами. Вы увидите следующие исторические памятники:.
• Город мёртвых Далее мы переберёмся на другой берег Нила — в «город мёртвых». Следуя древним традициям, местные практически не селятся в этих местах. Вся территория занята развалинами и поминальными храмами. Вы увидите следующие исторические памятники:
- Долина царей с усыпальницей Аменхотепа III: грандиозный некрополь, где до сих пор ведутся археологические раскопки.
- Колоссы Мемнона: две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая.
- Храм царицы Хатшепсут: величественное строение в основании отвесных скал. Важная информация: По запросу мы можем встретить вас в аэропорту, доплата составит - 20 $ Экскурсия проходит на современном микроавтобусе с кондиционером.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карнакский храм
- Храм женщины-фараона Хатшепсут
- Долина Царей, где находятся гробницы фараонов
- Колоссы Мемнона
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в Карнакский храм - 10 $
- Входной билет в Долину Царей - 13 $
- Входной билет в Храм Хатшепсут - 8 $
- Обед - около 10 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии в любой точке Хургады
Завершение: Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Начало экскурсии из Хургады. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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