Луксор - "город мёртвых" и "город живых"

Погрузитесь в историю Луксора, посетив Карнакский храм, Долину царей и храм Хатшепсут. Узнайте о жизни древних египтян и современных жителей
Луксор - это уникальное место, где переплетаются две эпохи.

На правом берегу Нила, в "городе живых", находятся Карнакский и Луксорский храмы, жилые кварталы и современные удобства.

Левый берег, "город мёртвых", знаменит древними
читать дальше

некрополями, Мемнонскими колоссами и храмом царицы Хатшепсут.

Во время экскурсии вы сможете увидеть, как местные жители живут сегодня, и сравнить это с жизнью несколько тысячелетий назад.

Это идеальная возможность погрузиться в историю и культуру древнего Египта, ощутить величие фараонов и их наследие

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Исторические памятники
  • 🚐 Комфортный транспорт
  • 🌍 Уникальные впечатления
  • 📸 Возможность фотографировать
    • Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Карнакский храм
  • Долина царей
  • Колоссы Мемнона
  • Храм царицы Хатшепсут

    • Описание экскурсии

    Что вы посетите:

    • Город живых Сперва мы отправимся в «город живых». Это настоящий Египет с восточным колоритом. Здесь находятся жилые кварталы, где есть и современные удобства, и приметы далёкого прошлого. Вам откроется нетуристический Египет: увидите, как местные жители строят дома, добывают воду и проводят свободное время.
    • Карнакский храм Здесь же, в «городе живых» находится и одно из крупнейших сооружений древности — Карнакский храм. Его строили во времена правления 30 фараонов! Вы увидите статуи сфинксов с телами львов и головами баранов, самый большой в мире гипостильный зал с 144 колоннами, а также огромного жука-скарабея из гранита и священное озеро.
    Город мёртвых Далее мы переберёмся на другой берег Нила — в «город мёртвых». Следуя древним традициям, местные практически не селятся в этих местах. Вся территория занята развалинами и поминальными храмами. Вы увидите следующие исторические памятники:.
    Город мёртвых Далее мы переберёмся на другой берег Нила — в «город мёртвых». Следуя древним традициям, местные практически не селятся в этих местах. Вся территория занята развалинами и поминальными храмами. Вы увидите следующие исторические памятники:.
    • Город мёртвых Далее мы переберёмся на другой берег Нила — в «город мёртвых». Следуя древним традициям, местные практически не селятся в этих местах. Вся территория занята развалинами и поминальными храмами. Вы увидите следующие исторические памятники:
    • Долина царей с усыпальницей Аменхотепа III: грандиозный некрополь, где до сих пор ведутся археологические раскопки.
    • Колоссы Мемнона: две огромные статуи высотой 18 метров и весом более 700 тонн каждая.
    • Храм царицы Хатшепсут: величественное строение в основании отвесных скал. Важная информация: По запросу мы можем встретить вас в аэропорту, доплата составит - 20 $ Экскурсия проходит на современном микроавтобусе с кондиционером.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Карнакский храм
    • Храм женщины-фараона Хатшепсут
    • Долина Царей, где находятся гробницы фараонов
    • Колоссы Мемнона
    Что включено
    • Трансфер
    • Услуги гида
    Что не входит в цену
    • Входной билет в Карнакский храм - 10 $
    • Входной билет в Долину Царей - 13 $
    • Входной билет в Храм Хатшепсут - 8 $
    • Обед - около 10 $
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Начало экскурсии в любой точке Хургады
    Завершение: Хургада
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 12 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Важная информация
    • Начало экскурсии из Хургады. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Хургады

    Похожие экскурсии из Хургады

    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
    На машине
    скидка
    45%
    17 отзывов
    12 часов
    Индивидуальная
    до 8 чел.
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
    Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
    Начало: Из хургады
    Завтра в 05:30
    15 ноя в 05:30
    362$200 за всё до 8 чел.
    Луксор с посещением долины Царей
    На автобусе
    8 отзывов
    13 часов
    Групповая
    до 20 чел.
    Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
    Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
    Начало: У вашего отеля
    Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
    Завтра в 05:00
    17 ноя в 05:00
    $105 за человека
    Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
    На автобусе
    2 отзыва
    13 часов
    Водная прогулка
    Историческая экскурсия в Луксор и Дендеру
    Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
    Начало: У шлагбаума вашего отеля
    Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
    17 ноя в 04:30
    20 ноя в 04:30
    $71 за человека
    У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Хургаде
    ХорошоТам