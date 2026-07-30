Проведите день среди лазурной воды и белоснежных песков острова Озиера, который неслучайно сравнивают с Мальдивами. Вы отправитесь на яхте через Красное море, поплаваете с маской у коралловых рифов, а затем проведёте несколько часов на одном из самых красивых пляжей побережья. А ещё на яхте для вас — лёгкий завтрак, а на острове — сытный обед.

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Описание экскурсии

8:00–9:00 — трансфер из отеля и выход в море на яхте

На пути к острову Озиера вы насладитесь морскими пейзажами, свежим бризом и побережьем Хургады. А ещё на яхте для вас будет готов лёгкий завтрак.

9:30–11:00 — два снорклинга на коралловых рифах

Сделаем две остановки у живописных рифов Красного моря. Купаясь с маской и трубкой, вы увидите яркие кораллы и разноцветных тропических рыб в их естественной среде обитания.

11:30–15:30 — отдых на острове Озиера

Главная часть путешествия — 4 часа на острове Озиера. Белоснежный песок, прозрачная бирюзовая вода и спокойная атмосфера делают его одним из самых красивых уголков Красного моря. Вы сможете купаться в море или бассейне с видом на море, загорать, гулять по пляжу. Здесь же мы подадим обед.

15:30–16:00 — возвращение в Хургаду

На яхте прибудем обратно в порт, а оттуда отвезём вас в ваш отель.

Организационные детали