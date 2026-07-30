Проведите день среди лазурной воды и белоснежных песков острова Озиера, который неслучайно сравнивают с Мальдивами.
Вы отправитесь на яхте через Красное море, поплаваете с маской у коралловых рифов, а затем проведёте несколько часов на одном из самых красивых пляжей побережья. А ещё на яхте для вас — лёгкий завтрак, а на острове — сытный обед.
Вы отправитесь на яхте через Красное море, поплаваете с маской у коралловых рифов, а затем проведёте несколько часов на одном из самых красивых пляжей побережья. А ещё на яхте для вас — лёгкий завтрак, а на острове — сытный обед.
Описание экскурсии
8:00–9:00 — трансфер из отеля и выход в море на яхте
На пути к острову Озиера вы насладитесь морскими пейзажами, свежим бризом и побережьем Хургады. А ещё на яхте для вас будет готов лёгкий завтрак.
9:30–11:00 — два снорклинга на коралловых рифах
Сделаем две остановки у живописных рифов Красного моря. Купаясь с маской и трубкой, вы увидите яркие кораллы и разноцветных тропических рыб в их естественной среде обитания.
11:30–15:30 — отдых на острове Озиера
Главная часть путешествия — 4 часа на острове Озиера. Белоснежный песок, прозрачная бирюзовая вода и спокойная атмосфера делают его одним из самых красивых уголков Красного моря. Вы сможете купаться в море или бассейне с видом на море, загорать, гулять по пляжу. Здесь же мы подадим обед.
15:30–16:00 — возвращение в Хургаду
На яхте прибудем обратно в порт, а оттуда отвезём вас в ваш отель.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, прогулка на яхте, завтрак, обед, аренда оборудования для снорклинга
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
С 2012 году живу в Египте, знаю о нём очень много. Я и моя команда проводим прогулки, сопровождаем и делимся интересными фактами. Разбираемся в истории, местной кухне, местах для лучшего шоппинга. Поможем вам сориентироваться в городе.
Входит в следующие категории Хургады
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