Речные прогулки в Хургаде

Найдено 18 экскурсий в категории «Речные прогулки» в Хургаде, цены от €13. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
Групповая
8 часов
2 отзыва
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Из Хургады - на новый остров Magawish
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 5 чел.
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Мини-группа
7 часов
12 отзывов
Дайвинг в Хургаде: эксклюзивное погружение в мир подводной красоты
Приглашаем вас на увлекательное погружение в Красное море. Откройте для себя волшебный мир под водой в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70 за человека
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
600 за всё до 10 чел.
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Групповая
7.5 часов
3 отзыва
Экскурсия в бухту дельфинов из Хургады: наблюдение за дельфинами, снорклинг, обед
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Прогулка на «подводной лодке» в Хургаде
Групповая
3 часа
8 отзывов
Увлекательная прогулка на «Yellow Submarine» в Хургаде: незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря, не покидая комфорта подводной лодки. Окунитесь в приключение с панорамными видами на кораллы и тропических рыб
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 за человека
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Групповая
5 часов
3 отзыва
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Удивительное приключение на двухпалубной яхте в Хургаде: снорклинг среди кораллов, рыбалка на тунца и барракуду, а также обед на борту с морепродуктами
Начало: От вашего отеля в Хургаде
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
33 за человека
Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
Групповая
8 часов
17 отзывов
Групповая поездка на остров Парадайз с пляжем и снорклингом из Хургады
Отправляйтесь на незабываемую экскурсию к острову Парадайз из Хургады. Насладитесь морскими видами и подводным миром
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая
7 часов
9 отзывов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Дайвинг в Хургаде
Мини-группа
8 часов
11 отзывов
Дайвинг в Хургаде: Погружение в мир подводных чудес и обед на борту
Египет - рай для дайверов. Погружения у острова Гифтун, инструктаж, обед на яхте и купание в Красном море. Включены трансфер и оборудование
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Эль-Гуна - египетская Венеция
Групповая
8 часов
1 отзыв
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
55 за человека
Морская прогулка на батискафе
Групповая
3 часа
4 отзыва
Экскурсия на батискафе в Хургаде: встреча с морскими жителями
Погрузитесь в волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за кораллами и тропическими рыбами с комфорта батискафа
Начало: У вашего отеля в центральной части города
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
13 за человека
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
65 за человека
Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
Групповая
8 часов
8 отзывов
Групповая экскурсия в бухту дельфинов: снорклинг и водные развлечения из Хургады
Погрузитесь в мир морских приключений с экскурсией в бухту дельфинов. Вас ждет встреча с дельфинами, снорклинг у кораллов и веселье на водных аттракционах
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Эксклюзивная морская прогулка на лодке с прозрачным дном в Хургаде
Исследуйте подводный мир Красного моря в уединенной атмосфере индивидуальной прогулки на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
110 за всё до 10 чел.
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Незабываемая прогулка на яхте по Красному морю из Хургады
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Развлечения на острове Утопия
Групповая
8 часов
Остров Утопия из Хургады: снорклинг, обед и водные развлечения
Приключение на острове Утопия ждет! Откройте для себя красоту подводного мира, насладитесь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
40 за человека
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
Морская прогулка на пиратской яхте из Хургады
Проникнуться пиратским духом, посетить заповедный остров и поплавать с маской у кораллового рифа
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Дайвинг в Хургаде в мини-группе
    Поездка на дайвинг прошла замечательно, мы все остались довольны, для меня это был первый опыт погружения и он прошел очень комфортно и красиво. Инструктором был Вадим, он все подробно объяснил, погружаться с ним было интересно и спокойно. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    4 мая 2024
    Из Хургады - на новый остров Magawish
    Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой! Мы довольны
    Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой!Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой!
  • М
    Марина
    1 мая 2024
    Из Хургады - на новый остров Magawish
    Отмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас было 4 - места разгуляться
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    было в достатке. Сначала была рыбалка (пойманную рыбу потом пожарили для нас), затем остров, обед и снорклинг. Остров Магавиш небольшой - туда возят маленькие группы, песок фантастический, много мест для фотографирования, есть небольшой пляж для плавания, укрыться от солнышка есть где. Обед вкусный и сытный - мы даже половины не съели- креветки, рыба, куриные нагетсы, рис, макароны, овощи. Фруктовая нарезка при отправлении и после снорклинга. Куку респект👍 С оборудованием для снорклинга на яхте напряжёнка, мне досталась только маска- без трубки, приходилось задерживать дыхание - удовольствие так себе. Коралл живой, но рыбок немного, видели ската, огромного ежа, попугая, хирурга и других каких-то. Берите свои маски. Команда: капитан, кук-юнга, гид и фотограф. Капитан - профессионал своего дела, улыбчивый и позитивный. Кук просто молодец. Гид сносно говорит по-русски, но особых рассказов и не предполагалось, с ним решались вопросы последовательности этапов экскурсии (мы сначала поплыли на остров, а потом плавали) и плавал на кораллы он с нами. Фотограф сделал нам видюшку и кучу фоток, но всё как-то совсем не очень, будем просить профессионалов выправить ситуацию. Всё время ждала какого-нибудь подвоха, но всё прошло на ура! Спасибо организатору и команде!

    Отмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас было
  • В
    Виталия
    26 апреля 2024
    VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
    Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное время Ирина забрала нас
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    из отеля, мы поехали в сторону бухты, взяли снаряжения и погрузились. Там нас уже ждала команда с фруктами, напитками. Пока ехали до бухты, Ирина много рассказывала про Египет и жизнь здесь. Яхта сама чистая, удобная, команда отзывчивая и добрая. На маршруте выбираешь бухту/ часть острова, где-то остановиться. Сначала мы приплыли к первому рифу, удалось опередить другие лодки и поплавать без людей, было безумно красиво. Ко второму рифу тоже подплыли быстрее остальных, после чего был очень вкусный и сытный обед. По итогу мы не поехали на остров, так как народу там было очень много, а делать особо нечего. Выбрали дополнительный снорклинг. Но нам повезло в эту поездку и мы увидели дельфинов несколько раз — не только рядом, но и под водой!!! После этого мы отправились обратно в Хургаду. Впечатлений осталось море, безумно рады, что поехали! Очень рекомендую всем, кто будет — брать индивидуальный тур и ехать, наслаждаться и отдыхать. Спасибо Ирине и команде!

  • Ю
    Юлия
    5 апреля 2024
    Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
    Хорошая прогулка, все как в описании. Однако для неподготовленных туристов сразу скажу: маску лучше брать свою (своя всегда по размеру). Мы
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    заезжали на белый пляж, не отказывайтесь, если у вас останется время, он прекрасен. Кораблик, на котором я была, небольшой (до 3-х человек комфортно)

  • Р
    Раиса
    24 марта 2024
    Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
    Замечательный маршрут. Прекрасное море. Не большая группа и это является несомненно плюсом. Поплавать удалось, хотя погода была ветреная. Маску для
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    подводного плавания лучше брать свою. Что не понравилось: ни фотографий ни видео я не получила. Хотя была произведена оплата и было обещано, что на следующий день в 10:00 утра всё будет отправлено на ватсап. На память осталась квитанция об оплате фото. И это вызывает не приятный осадок.

  • Д
    Дарья
    21 марта 2024
    Морская прогулка на батискафе
    Морская прогулка классная, по времени в море около 2 часов, не затянуто. Правда за организацию поставила бы 3 звезды: заранее
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    уточнила возможность оплаты в египетских фунтах и спросила стоимость в этой валюте, а на месте в день экскурсии человек стал ругаться на меня и говорить, что не возьмет в местной валюте, только $. Расстроил нас, а самое главное ребенка, задержал всех людей в группе. Не могу понять, как такое вобще могло произойти, ведь я специально заранее все согласовала, и в сумме не было ошибки - по курсу обмена получалось тоже самое, что и должно быть в $. Неприятный осадок от неуважительного обращения вобщем, но прогулка, лодка и команда на лодке - все хорошие.

  • М
    Марина
    1 марта 2024
    Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
    Поездка очень понравилась. Хорошая организация. Группа собралась интернациональная. Очень мало времени провели в трюме с прозрачным дном. Хотелось бы иметь возможность находиться там в течение всей поездки,а не 1 посещение,ограниченное по времени.
    Поездка очень понравилась. Хорошая организация. Группа собралась интернациональнаяПоездка очень понравилась. Хорошая организация. Группа собралась интернациональнаяПоездка очень понравилась. Хорошая организация. Группа собралась интернациональнаяПоездка очень понравилась. Хорошая организация. Группа собралась интернациональнаяПоездка очень понравилась. Хорошая организация. Группа собралась интернациональнаяПоездка очень понравилась. Хорошая организация. Группа собралась интернациональнаяПоездка очень понравилась. Хорошая организация. Группа собралась интернациональная
  • А
    Анастасия
    28 февраля 2024
    Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
    Отлично все☺ оперативно, красиво и очень порадовала забота Саида) благодарю
  • I
    Ismet
    19 февраля 2024
    Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
    Всё было очень хорошо. Цена качество очень даже совпадает. Всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Речные прогулки»

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  3. Дайвинг в Хургаде в мини-группе
  4. VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
  5. Морская экскурсия в бухту дельфинов
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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Речные прогулки" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 13 до 600. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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