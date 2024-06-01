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было в достатке. Сначала была рыбалка (пойманную рыбу потом пожарили для нас), затем остров, обед и снорклинг. Остров Магавиш небольшой - туда возят маленькие группы, песок фантастический, много мест для фотографирования, есть небольшой пляж для плавания, укрыться от солнышка есть где. Обед вкусный и сытный - мы даже половины не съели- креветки, рыба, куриные нагетсы, рис, макароны, овощи. Фруктовая нарезка при отправлении и после снорклинга. Куку респект👍 С оборудованием для снорклинга на яхте напряжёнка, мне досталась только маска- без трубки, приходилось задерживать дыхание - удовольствие так себе. Коралл живой, но рыбок немного, видели ската, огромного ежа, попугая, хирурга и других каких-то. Берите свои маски. Команда: капитан, кук-юнга, гид и фотограф. Капитан - профессионал своего дела, улыбчивый и позитивный. Кук просто молодец. Гид сносно говорит по-русски, но особых рассказов и не предполагалось, с ним решались вопросы последовательности этапов экскурсии (мы сначала поплыли на остров, а потом плавали) и плавал на кораллы он с нами. Фотограф сделал нам видюшку и кучу фоток, но всё как-то совсем не очень, будем просить профессионалов выправить ситуацию. Всё время ждала какого-нибудь подвоха, но всё прошло на ура! Спасибо организатору и команде!