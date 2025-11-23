Наследие Египта: обзорный тур по ключевым городам и местам
Увидеть знаменитые пирамиды и Большого сфинкса, прокатиться на корабле по Нилу и отдохнуть у моря
Культурное и историческое наследие, архитектурные чудеса и тайны Древнего Египта — всё будет в этом туре! Побываем в Луксоре, Александрии, Гизе и Каире, где нас ждут святыни, сокровища и погружение читать дальше
в прошлое. Вспомним о событиях в этих местах и рассмотрим впечатляющие пирамиды и храмы.
Пройдём вдоль Аллеи сфинксов, спустимся в катакомбы, увидим руины римского амфитеатра и построенный англичанами мост и зайдём в Египетский музей. Ещё одно из ярких впечатлений — круиз по Нилу. Также у вас будет день без забот на берегу Красного моря в Хургаде.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Программа тура по дням
1 день
Начало путешествия
Встретим вас у аэропорта по времени рейса и доставим в отель. Остаток дня будет свободен, чтобы вы могли отдохнуть после перелёта.
2 день
Пляжный отдых
Весь день оставим свободным, чтобы вы насладились жарким египетским солнцем и ласковым Красным морем. Если удобно, вы можете прилететь сегодня — мы встретим вас у аэропорта в нужное время.
3 день
Луксор
После завтрака начнётся наше путешествие. Сегодня доберёмся в Луксор (около 3 часов в пути). Его прозвали крупнейшим музеем под открытым небом с целой россыпью святынь, возраст которых исчисляется тысячелетиями. Мы отправимся в прошлое: посетим Карнакский и Луксорский храмы, города мёртвых и живых, долину Царей и заупокойный храм Хатшепсут, пройдём вдоль Аллеи сфинксов. Вы узнаете много интересных фактов об этих достопримечательностях и истории Египта в целом.
Далее — перелёт в Каир.
4 день
Пирамиды Гизы, Большой сфинкс, круиз по Нилу
Позавтракаем и поедем в Гизу, чтобы полюбоваться главными символами страны — пирамидами и Большим сфинксом. Вы услышите о фараонах Древнего Египта, особенностях их правления, истории создания гробниц, правилах захоронения. Останется свободное время для прогулки по плато, можно будет зайти внутрь пирамид (за доплату).
После обеда — самостоятельный отдых. Рекомендуем устроить шопинг в районе площади Тархир с мужской и женской одеждой хорошего качества. А вечером мы отправимся в ещё одно невероятное приключение — круиз по Нилу.
По желанию и за доплату в этот день: осмотр пирамид изнутри; поездка в Деревню фараонов.
5 день
Александрия
Переместимся на побережье Средиземного моря — в Александрию. Осмотрим руины римского амфитеатра и знаменитой библиотеки, спустимся в катакомбы Ком-Эль-Шокафа и увидим крепость Кайт-Бей, возведённую на развалинах одного из семи чудес света — античного маяка. Завершим прогулку у моста Стэнли, построенного англичанами в начале 20 века.
Вечером вернёмся в Каир.
6 день
Старый Каир
Сегодня изучим Старый Каир. Погуляем по историческим кварталам, полюбуемся богатейшими коллекциями Египетского музея. Осмотрим цитадель Салах ад-Дина, оберегавшую город от вражеских набегов. Пообедаем у церкви Святой Марии: вы узнаете, почему её называют висячей и какую икону окрестили религиозной Джокондой. Заглянем на шумный рынок Хан аль-Халили. Среди ароматных специй и пёстрых ковров можно отыскать восточные сладости, антиквариат, поделки ручной работы, да и просто погрузиться в национальный колорит.
Вечером — завершение тура.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$1250
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание по системе «всё включено» (1-2 дни), завтраки (4-6 дни)
Трансферы от/до аэропортов
Все переезды по маршруту
Внутренний авиаперелёт
Сопровождение русскоговорящим гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты до Хургады и обратно из Каира в ваш город
Обеды и ужины (3-6 дни)
Виза
Дополнительные экскурсии и активности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Хургады, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Каира, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Евгения — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 6818 туристов
В туризме работаю с 2018 года и могу с точностью сказать, что мне удалось объединить понятие работы и увлечений. Именно это позволяет мне отдаться делу не на 100, а на читать дальше
200%. Я увлекаюсь историей городов и живших в них людей. И именно это позволяет мне создать уникальные экскурсии, а также привнести новое в уже, казалось бы, хорошо известное и знакомое. Я работаю с командой гидов. Это проверенные, аккредитованные правительством Санкт-Петербурга, ответственные коллеги, который помогут вам покорить наш прекрасный город. Также мы организуем многодневные туры в другие страны.