Мои заказы

Наследие Египта: обзорный тур по ключевым городам и местам

Увидеть знаменитые пирамиды и Большого сфинкса, прокатиться на корабле по Нилу и отдохнуть у моря
Культурное и историческое наследие, архитектурные чудеса и тайны Древнего Египта — всё будет в этом туре! Побываем в Луксоре, Александрии, Гизе и Каире, где нас ждут святыни, сокровища и погружение
читать дальше

в прошлое. Вспомним о событиях в этих местах и рассмотрим впечатляющие пирамиды и храмы.

Пройдём вдоль Аллеи сфинксов, спустимся в катакомбы, увидим руины римского амфитеатра и построенный англичанами мост и зайдём в Египетский музей. Ещё одно из ярких впечатлений — круиз по Нилу. Также у вас будет день без забот на берегу Красного моря в Хургаде.

Наследие Египта: обзорный тур по ключевым городам и местам
Наследие Египта: обзорный тур по ключевым городам и местам
Наследие Египта: обзорный тур по ключевым городам и местам

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Встретим вас у аэропорта по времени рейса и доставим в отель. Остаток дня будет свободен, чтобы вы могли отдохнуть после перелёта.

2 день

Пляжный отдых

Весь день оставим свободным, чтобы вы насладились жарким египетским солнцем и ласковым Красным морем. Если удобно, вы можете прилететь сегодня — мы встретим вас у аэропорта в нужное время.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
3 день

Луксор

После завтрака начнётся наше путешествие. Сегодня доберёмся в Луксор (около 3 часов в пути). Его прозвали крупнейшим музеем под открытым небом с целой россыпью святынь, возраст которых исчисляется тысячелетиями. Мы отправимся в прошлое: посетим Карнакский и Луксорский храмы, города мёртвых и живых, долину Царей и заупокойный храм Хатшепсут, пройдём вдоль Аллеи сфинксов. Вы узнаете много интересных фактов об этих достопримечательностях и истории Египта в целом.

Далее — перелёт в Каир.

ЛуксорЛуксорЛуксорЛуксор
4 день

Пирамиды Гизы, Большой сфинкс, круиз по Нилу

Позавтракаем и поедем в Гизу, чтобы полюбоваться главными символами страны — пирамидами и Большим сфинксом. Вы услышите о фараонах Древнего Египта, особенностях их правления, истории создания гробниц, правилах захоронения. Останется свободное время для прогулки по плато, можно будет зайти внутрь пирамид (за доплату).

После обеда — самостоятельный отдых. Рекомендуем устроить шопинг в районе площади Тархир с мужской и женской одеждой хорошего качества. А вечером мы отправимся в ещё одно невероятное приключение — круиз по Нилу.

По желанию и за доплату в этот день: осмотр пирамид изнутри; поездка в Деревню фараонов.

Пирамиды Гизы, Большой сфинкс, круиз по НилуПирамиды Гизы, Большой сфинкс, круиз по НилуПирамиды Гизы, Большой сфинкс, круиз по НилуПирамиды Гизы, Большой сфинкс, круиз по НилуПирамиды Гизы, Большой сфинкс, круиз по Нилу
5 день

Александрия

Переместимся на побережье Средиземного моря — в Александрию. Осмотрим руины римского амфитеатра и знаменитой библиотеки, спустимся в катакомбы Ком-Эль-Шокафа и увидим крепость Кайт-Бей, возведённую на развалинах одного из семи чудес света — античного маяка. Завершим прогулку у моста Стэнли, построенного англичанами в начале 20 века.

Вечером вернёмся в Каир.

АлександрияАлександрияАлександрияАлександрия
6 день

Старый Каир

Сегодня изучим Старый Каир. Погуляем по историческим кварталам, полюбуемся богатейшими коллекциями Египетского музея. Осмотрим цитадель Салах ад-Дина, оберегавшую город от вражеских набегов. Пообедаем у церкви Святой Марии: вы узнаете, почему её называют висячей и какую икону окрестили религиозной Джокондой. Заглянем на шумный рынок Хан аль-Халили. Среди ароматных специй и пёстрых ковров можно отыскать восточные сладости, антиквариат, поделки ручной работы, да и просто погрузиться в национальный колорит.

Вечером — завершение тура.

Старый КаирСтарый КаирСтарый КаирСтарый Каир

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1250
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по системе «всё включено» (1-2 дни), завтраки (4-6 дни)
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все переезды по маршруту
  • Внутренний авиаперелёт
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Хургады и обратно из Каира в ваш город
  • Обеды и ужины (3-6 дни)
  • Виза
  • Дополнительные экскурсии и активности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Хургады, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Каира, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 6818 туристов
В туризме работаю с 2018 года и могу с точностью сказать, что мне удалось объединить понятие работы и увлечений. Именно это позволяет мне отдаться делу не на 100, а на
читать дальше

200%. Я увлекаюсь историей городов и живших в них людей. И именно это позволяет мне создать уникальные экскурсии, а также привнести новое в уже, казалось бы, хорошо известное и знакомое. Я работаю с командой гидов. Это проверенные, аккредитованные правительством Санкт-Петербурга, ответственные коллеги, который помогут вам покорить наш прекрасный город. Также мы организуем многодневные туры в другие страны.

Тур входит в следующие категории Хургады

Похожие туры из Хургады

Знакомьтесь, Аль Ка́хира - Каир сити, 2 дня из Хургады
На автобусе
1 день 17 часов
-
30%
1 отзыв
Знакомьтесь, Аль Ка́хира - Каир сити, 2 дня из Хургады
Начало: Холл отеля
Завтра в 03:00
24 ноя в 03:00
$623$890 за всё до 2 чел.
Двухдневная экскурсия в Каир и Александрию из Хургады
На микроавтобусе
2 дня
1 отзыв
Двухдневная экскурсия в Каир и Александрию из Хургады
Начало: Место вашего пребывания
Завтра в 02:00
24 ноя в 02:00
$300 за всё до 7 чел.
Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)
На автобусе
1 день
2 отзыва
Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)
Расписание: Вторник, Среда, Суббота в 01:00
от $70 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Хургаде
Все туры из Хургады