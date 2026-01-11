Приглашаем отправиться всей семьёй в мир Древнего Египта! Для этого у нас есть все условия: комфортная машина с кондиционером, увлекательная программа, от которой вы точно не успеете устать, и профессиональный русскоговорящий гид. Вы узнаете мифы прошлого, прикоснётесь к знаменитым достопримечательностям и увидите, как египтяне ловили рыбу, охотились и пряли.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пирамиды Гизы и другие её сокровища

Конечно, знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — это главные памятники в Гизе. Вот только в комплексе не 3, а целых 9 строений. Гид расскажет о каждом из них то, чего вы больше нигде не узнаете. Вы увидите пирамиды фараонов и матери Хеопса, изучите их снаружи и внутри.

Большой сфинкс и Гранитный храм

Дальше нас ждёт страж великих пирамид — Большой сфинкс. Мы разгадаем его секреты, вы поймёте, на кого он похож и для чего тут находится. Посетите храм, посвящённый мумификации, и выясните, как у древних египтян происходил необычный процесс перехода к новой жизни.

Фараонова деревня

Дальше мы перенесёмся в настоящий Древний Египет — деревню времён фараонов на западном берегу Нила. На ваших глазах оживёт история — вы увидите точную копию гробницы Тутанхамона, модель первой в мире ступенчатой пирамиды Джосера и пирамид Гизы, копии солнечной ладьи Хеопса и погребальной ладьи Тутанхамона. Посмотрите, как проходил день у древних египтян, как они охотились и ловили рыбу, обрабатывали зерно, пряли и занимались гончарным делом.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги русскоговорящего гида

Мы заберём вас из отеля в Каире и после экскурсии привезём обратно

Если вас от 1 до 2 человек, экскурсия проходит на машине Седан

Можно изменить программу по вашему запросу. Подробности обсудим в личной переписке.

Возможен трансфер из аэропорта и в аэропорт (оплачивается отдельно)

По желанию возможно организовать индивидуальное катание на лодке по Нилу — $50

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы: