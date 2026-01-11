Заглянуть в глаза Сфинксу, увидеть пирамиду мамы Хеопса и посмотреть, как жили древние египтяне
Приглашаем отправиться всей семьёй в мир Древнего Египта! Для этого у нас есть все условия: комфортная машина с кондиционером, увлекательная программа, от которой вы точно не успеете устать, и профессиональный русскоговорящий гид.
Вы узнаете мифы прошлого, прикоснётесь к знаменитым достопримечательностям и увидите, как египтяне ловили рыбу, охотились и пряли.
Конечно, знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — это главные памятники в Гизе. Вот только в комплексе не 3, а целых 9 строений. Гид расскажет о каждом из них то, чего вы больше нигде не узнаете. Вы увидите пирамиды фараонов и матери Хеопса, изучите их снаружи и внутри.
Большой сфинкс и Гранитный храм
Дальше нас ждёт страж великих пирамид — Большой сфинкс. Мы разгадаем его секреты, вы поймёте, на кого он похож и для чего тут находится. Посетите храм, посвящённый мумификации, и выясните, как у древних египтян происходил необычный процесс перехода к новой жизни.
Фараонова деревня
Дальше мы перенесёмся в настоящий Древний Египет — деревню времён фараонов на западном берегу Нила. На ваших глазах оживёт история — вы увидите точную копию гробницы Тутанхамона, модель первой в мире ступенчатой пирамиды Джосера и пирамид Гизы, копии солнечной ладьи Хеопса и погребальной ладьи Тутанхамона. Посмотрите, как проходил день у древних египтян, как они охотились и ловили рыбу, обрабатывали зерно, пряли и занимались гончарным делом.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги русскоговорящего гида
Мы заберём вас из отеля в Каире и после экскурсии привезём обратно
Если вас от 1 до 2 человек, экскурсия проходит на машине Седан
Можно изменить программу по вашему запросу. Подробности обсудим в личной переписке.
Возможен трансфер из аэропорта и в аэропорт (оплачивается отдельно)
По желанию возможно организовать индивидуальное катание на лодке по Нилу — $50
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Дополнительные расходы:
Билеты в комплекс Гиза — $15/взрослые, $7/дети до 12 лет
Вход внутрь пирамиды Хеопса — $25/взрослые, $14/дети до 12 лет
Вход в Фараонову деревню — $15 за человека
Если вас от 3 до 8 человек, необходима доплата за микроавтобус — $35 за всех
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4248 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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зинаида
Были на индивидуальной экскурсии с гидом Ахмет. Организация была на превосходном уровне в самых мелочах. В самый последний момент мы решили поменять программу и вместо деревни фараонов выбрали каирский музей, Ахмед чудесным читать дальшеуменьшить
образом все устроил и забронировал билеты. Нас встретили в аэропорту на комфортной машине, помимо увлекательного рассказа про пирамиды устроил нам фотосессию с самых интересных ракурсов. Заехали по дороге в дом папируса, ребёнок был в восторге. Посещение Каирского музея в сопровождении Ахмета - это было незабываемо. Мы в полном восторге. Команда Саида - профессионалы своего дела. Бронируйте с ними экскурсии - не пожалеете.
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К
Ксения
Были на экскурсии с Петром, понравилось безумно, человек настолько знает историю, что на любые вопросы отвечал мгновенно! С нами был ребенок 11 лет, так он сказал, что это лучшая экскурсия, на который он был! Петр спасибо огромное, вы лучший!
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Антон
Отличная организация, все очень понравилось, спасибо!
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В
Вадим
Экскурсия прошла отлично. Нам и детям очень понравилось. Шериф - замечательный гид, увлеченный своим делом и любящий историю своей страны. Рекомендуем его на все 100, особенно если вы с детьми.
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О
Ольга
Благодарим Саида, за интересный маршрут и насыщенную программу. Нас забрали утром из отеля и в плане было осмотр пирамид и посещение Деревни фараонов. Т. к. время до вылета было ещё достаточно, читать дальшеуменьшить
то по рекомендации посетили ещё музей цивилизации. Сайд отлично говорит на русском и отвечает на все вопросы. Позже мы так же обратились к Саиду для организации поездки с экскурсией в Луксор. Все было организовано на лучшем уровне. Ничего лишнего. Обязательно буду рекомендовать Вас всем своим знакомым. Для нас самих еще интересен круиз по Нилу и Александрия, поэтому надеюсь, что посетим вашу страну ещё раз.
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Лана
Ахмед стал нашим гидом на этот день. Он был очень учтив, вежлив, уделял внимание и ребёнку, и бабушке с дедушкой, прислушивался к нашим пожеланиям. По своей инициативе угостил нас соком читать дальшеуменьшить
из сахарного тростника и манго, отвёз посмотреть как изготавливали бумагу из папируса. Ахмед очень интересно рассказывает про Египет, невозможно оторваться! Спасибо ему и команде Трипстер за незабываемые впечатления! За 7-часовую экскурсию, полную самых разнообразных впечатлений и достопримечательностей, не устал НИКТО! Ни 7-летни ребёнок, ни пожилые бабушка и дедушка. 100/100!!!!!
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