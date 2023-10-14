Заглянуть в глаза Сфинксу, увидеть пирамиду мамы Хеопса и посмотреть, как жили древние египтяне
Вы узнаете мифы прошлого, прикоснётесь к знаменитым достопримечательностям и увидите, как египтяне ловили рыбу, охотились и пряли.
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Описание
Что вас ожидает
Пирамиды Гизы и другие её сокровища
Конечно, знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — это главные памятники в Гизе. Вот только в комплексе не 3, а целых 9 строений. Гид расскажет о каждом из них то, чего вы больше нигде не узнаете. Вы увидите пирамиды фараонов и матери Хеопса, изучите их снаружи и внутри.
Большой сфинкс и Гранитный храм
Дальше нас ждёт страж великих пирамид — Большой сфинкс. Мы разгадаем его секреты, вы поймёте, на кого он похож и для чего тут находится. Посетите храм, посвящённый мумификации, и выясните, как у древних египтян происходил необычный процесс перехода к новой жизни.
Фараонова деревня
Дальше мы перенесёмся в настоящий Древний Египет — деревню времён фараонов на западном берегу Нила. На ваших глазах оживёт история — вы увидите точную копию гробницы Тутанхамона, модель первой в мире ступенчатой пирамиды Джосера и пирамид Гизы, копии солнечной ладьи Хеопса и погребальной ладьи Тутанхамона. Посмотрите, как проходил день у древних египтян, как они охотились и ловили рыбу, обрабатывали зерно, пряли и занимались гончарным делом.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги русскоговорящего гида
- Мы заберём вас из отеля в Каире и после экскурсии привезём обратно
- Можно изменить программу по вашему запросу. Подробности обсудим в личной переписке.
- Возможен трансфер из аэропорта и в аэропорт (оплачивается отдельно)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Дополнительные расходы:
Билеты в комплекс Гиза — $13 взрослые, $7 дети до 12 лет
Вход внутрь пирамиды Хеопса — $25 взрослые, 12$ дети до 12 лет
Вход в Фараонову деревню — $23 взрослые, $19 дети до 10 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.