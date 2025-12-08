Откройте для себя другой Египет — без пирамид, но с дюнами, озёрами, водопадами и китами, жившими 40 миллионов лет назад. Вас ждёт путешествие в одну из самых уникальных природных зон мира. Вы увидите окаменелости, прокатитесь по барханам, прогуляетесь у живописного озера.
А также услышите легенды и научные факты о климатических изменениях, которые превратили древнее море в пустыню.
Описание водной прогулки
7:00 — выезд из отеля на комфортабельном автомобиле
9:30 — прибытие в Долину китов (Wadi El-Hitan), сэндбординг, осмотр окаменелых останков морских гигантов, которым более 40 миллионов лет
12:00 — посещение Волшебного озера (Wadi El-Rayan), купание, фото
13:30 — остановка на смотровой площадке с видом на горы и водопады
15:00 — прогулка у озера Насер, крупнейшего природного озера в мире
17:00 — возвращение в отель
Мы поговорим об обычаях и традициях, которые отличают местных жителей от бедуинов, о заповедниках, останках костей китов и изменении климата, которое привело к высыханию моря и превращению его в пустыню.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota или Kia с кондиционером
- Программа 5+
- Отдельно оплачивается: вход в заповедник Wadi El-Rayan — $5 за чел., вход в заповедник Wadi El-Hitan — $10 за чел., обед — по желанию
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бебо — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 41 туриста
Я работаю гидом в Каире, Гизе и Александрии. У меня есть диплом по египтологии, а опыт работы в сфере организации путешествий — более 10 лет. Я работаю с командой гидов — все мы имеем лицензию министерства туризма Египта.
