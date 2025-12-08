Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Откройте для себя другой Египет — без пирамид, но с дюнами, озёрами, водопадами и китами, жившими 40 миллионов лет назад. Вас ждёт путешествие в одну из самых уникальных природных зон мира. Вы увидите окаменелости, прокатитесь по барханам, прогуляетесь у живописного озера.



А также услышите легенды и научные факты о климатических изменениях, которые превратили древнее море в пустыню.