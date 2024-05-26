Активности – экскурсии в Каире

Найдено 9 экскурсий в категории «Активности» в Каире, цены от €45, скидки до 34%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
24 отзыва
Из Каира в Западную пустыню: незабываемое приключение на 2 дня
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
460 за всё до 3 чел.
Прогулка к закату на верблюдах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Закатная прогулка на верблюдах у пирамид Гизы: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, наслаждаясь закатом на фоне пирамид Гизы на спине верблюда. Незабываемые впечатления и качественный сервис
Начало: На ресепшн
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
45 за человека
К Великим пирамидам - на квадроцикле
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
скидка
34%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Квадроциклы у пирамид Гизы: адреналин и величие древности
Почувствуйте дух Древнего Египта, мчась на квадроцикле по пескам Гизы с видом на величественные пирамиды
Начало: Отель в пределах Каира или аэропорт (трансфер 50ев...
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7650 за человека
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Покататься по пустыне на квадроциклах и верблюдах, встретив закат на фоне пирамид
Начало: Если отель рядом заедем, если далеко своим ходом и...
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
6051 за человека
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
Насладитесь захватывающей поездкой на квадроцикле по пустыне Каира. Уникальный опыт, который подарит вам незабываемые впечатления и адреналин
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
55 за человека
Египет, каким его мало кто видел
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Мастер-класс «Египет, каким его мало кто видел» в Каире
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
100 за всё до 10 чел.
Полёт на частном самолёте над Каиром
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Полёт на частном самолёте над Каиром
Застыть от восторга, пролетая над пирамидами, Нилом и городом
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
700 за всё до 3 чел.
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Побывать в удивительных уголках пустыни и активно провести время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
300 за всё до 4 чел.
Прыжок с парашютом - над пирамидами
Мини-группа
1 час
Прыжок с парашютом - над пирамидами
Испытать ощущение свободного падения с высоты 4500 м и плавного полёта (мини-группа)
Начало: у вашего отеля
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
    Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
    Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
    Интересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машине. Условия на одну ночь приемлемы, размещение было в палатках, вкусный национальный ужин.
    Интересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машине
  • Л
    Лилия
    19 мая 2024
    Прогулка к закату на верблюдах
    Потрясающая команда 🫶🏼 Счастливы были провести первый день в Каире с Вами!
    Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Прогулка к закату на верблюдах
    Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅, верблюды спокойные и очень милые, класс! Спасибо Шерифу за всё 🙏
    Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅
  • Х
    Хуршид
    8 мая 2024
    Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
    Как всегда, все организовано на отлично! Получили массу незабываемых положительных эмоций. Спасибо Вам!
  • М
    Максим
    7 мая 2024
    К Великим пирамидам - на квадроцикле
    Все было отлично. Гид встретил в том месте, где мы попросили. Накатались по песчаными горкам около пирамид. Все катание заняло
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    около 40-50 минут, далее гид отвез нас в отель. Все понравилось. Больше часа особо не покатаешься, т. к. устают руки) Инструктор был с нами

  • И
    Илья
    7 мая 2024
    Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
    Все было круто и соответствует программе, покатались, пофоткались, 5 звезд.
  • A
    Anna
    29 апреля 2024
    Египет, каким его мало кто видел
    Спасибо огромное гиду! Это уникальная экскурсия! Очень тёплая и гостеприимная атмосфера! Мы навсегда запомним этот день! 🥰🥰🥰
  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
    Большое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. Все трансферы были вовремя. Гиды настоящие профессионалы! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым! Вернемся еще раз!
    Большое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. Все
  • И
    Илья
    18 апреля 2024
    Египет, каким его мало кто видел
    Спасибо огромное Махмуду за необыкновенный день в пригороде Каира. Мы успели посмотреть несколько необычных и самых древних пирамид и даже залезть
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    внутрь, узнать, как были устроены погребальни в древнем Египте и какое это оказало влияние на внутреннее строение пирамид. Дальше мы отправились в традиционную египетскую деревню, где до сих пор многие люди живут, соблюдая традиции древних. Добавил колорита оптовый овощной рынок: там собираются торговцы из разных регионов страны и очень шумно по-восточному договариваются о сделке. В конце дня мы встретили потрясающий по красоте закат на черной пирамиде и попробовали традиционные египетские блюда на ужине. Махмуд невероятно внимательный, заботливый и щедрый гид. Он постарался сделать нашу экскурсию максимально комфортной, удобной, всегда был готов подстроиться под наши пожелания. Также Махмуд предложил нам остановиться переночевать в его гостевом доме, что оказалось очень удобно. Дом в восточном стиле и умиротворенном месте. Он прекрасно дополнил экскурсию. Спасибо Махмуду, мы получили удовольствие от экскурсии, да и просто от общения!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
  2. Прогулка к закату на верблюдах
  3. К Великим пирамидам - на квадроцикле
  4. Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
  5. На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
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