Это экскурсия ⛳ «со свободным маршрутом» — максимально удобный для туристов вариант проведения экскурсии 🧭 в Каире.

Информация по организации:

1. Вы можете выбрать любые достопримечательности 🏛️ (заранее определитесь со списком мест и договоритесь с гидом, чтобы составить оптимальный маршрут)

2. Ограничения только по времени — 8 часов на экскурсию.

3. Для групп до 2-х человек предоставляется легковой автомобиль, более 2-х — микроавтобус.

4. Транспорт оборудован кондиционером.

5. Гид не отвлекается на дорогу, так как транспортом управляет водитель: так лучше и с точки зрения безопасности, и с точки зрения информативности экскурсии.

6. При желании можно посмотреть не только Каир и Гизу, но и Саккару/Мемфис и другие окрестности столицы ⭐️ (стоимость уточняйте).

Можно выбрать любые места для посещения (не ограничиваясь):