Это экскурсия ⛳ «со свободным маршрутом» — максимально удобный для туристов вариант проведения экскурсии 🧭 в Каире.
Информация по организации:
1. Вы можете выбрать любые достопримечательности 🏛️ (заранее определитесь со списком мест и договоритесь с гидом, чтобы составить оптимальный маршрут)
2. Ограничения только по времени — 8 часов на экскурсию.
3. Для групп до 2-х человек предоставляется легковой автомобиль, более 2-х — микроавтобус.
4. Транспорт оборудован кондиционером.
5. Гид не отвлекается на дорогу, так как транспортом управляет водитель: так лучше и с точки зрения безопасности, и с точки зрения информативности экскурсии.
6. При желании можно посмотреть не только Каир и Гизу, но и Саккару/Мемфис и другие окрестности столицы ⭐️ (стоимость уточняйте).
Можно выбрать любые места для посещения (не ограничиваясь):
- Великие Пирамиды и Сфинкс в Гизе,
- Каирский Национальный музей 🖼 (Египетский Музей Артефактов),
- комплекс Аль-Азхар,
- Коптский музей,
- Висячая церковь ⛪ святой Марии,
- Цитадель Салах ад-Дина и Мечеть Мухаммеда Али (Алебастровая мечеть),
- Район Замалек (остров Гезира),
- Каирская телебашня,
- Мечеть Ибн-Тулуна,
- Ступенчатая пирамида Джосера в городе Саккара (старейшая пирамида Египта, находится примерно в часе езды от Каира),
- дворец Абдин,
- дворец Мухаммеда Али.
- Музей Исламского Искусства,
- Рынок Хан-Эль-Халили,
- «восточный базар» Эль-Сук,
- метро и Каирский вокзал (Ramses Station),
- город Мемфис (древняя столица Египта),
- Серапеум,
- пирамиды Дахшура,
- Фараонская деревня с театрализованным представлением, где можно познакомиться с гончарным, ткацким, кузнечным и пекарским ремеслом древнего Египта (будет очень интересно детям).
- Важно: это ориентировочный список мест, которые мы можем вам показать в рамках экскурсии. Можете выбрать из приведенного списка или составить свой.