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Каир: индивидуальная экскурсия на целый день (русскоязычный гид с транспортом)

Надежда К.
Надежда К. – Гид из Каира
Гид, водитель 🚗 и транспорт будут с вами на протяжении всей экскурсии 🧭.

Можно выбрать для посещения любые достопримечательности 🏛️ и интересные места в Каире и его окрестностях — наш профессиональный гид-историк с удовольствием расскажет вам о выбранных местах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-13 человек

  • $150 за экскурсию

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Каир: индивидуальная экскурсия на целый день (русскоязычный гид с транспортом)
Каир: индивидуальная экскурсия на целый день (русскоязычный гид с транспортом)

Что вы увидите

  • Возможные достопримечательности:
  • Великие Пирамиды и Сфинкс в Гизе
  • Каирский Национальный музей (Египетский Музей Артефактов)
  • комплекс Аль-Азхар
  • Коптский музей
  • Висячая церковь святой Марии
  • Цитадель Салах ад-Дина и Мечеть Мухаммеда Али (Алебастровая мечеть)
  • Район Замалек (остров Гезира)
  • Каирская телебашня
  • Мечеть Ибн-Тулуна
  • Ступенчатая пирамида Джосера в городе Саккара (старейшая пирамида Египта, находится примерно в часе езды от Каира)
  • дворец Абдин
  • дворец Мухаммеда Али
  • Музей Исламского Искусства
  • Рынок Хан-Эль-Халили
  • «восточный базар» Эль-Сук
  • метро и Каирский вокзал (Ramses Station)
  • город Мемфис (древняя столица Египта)
  • Серапеум
  • пирамиды Дахшура
  • Фараонская деревня с театрализованным представлением, где можно познакомиться с гончарным, ткацким, кузнечным и пекарским ремеслом древнего Египта (будет очень интересно детям)
Это экскурсия ⛳ «со свободным маршрутом» — максимально удобный для туристов вариант проведения экскурсии 🧭 в Каире.

Информация по организации:

    1. Вы можете выбрать любые достопримечательности 🏛️ (заранее определитесь со списком мест и договоритесь с гидом, чтобы составить оптимальный маршрут)
    2. Ограничения только по времени — 8 часов на экскурсию.
    3. Для групп до 2-х человек предоставляется легковой автомобиль, более 2-х — микроавтобус.
    4. Транспорт оборудован кондиционером.
    5. Гид не отвлекается на дорогу, так как транспортом управляет водитель: так лучше и с точки зрения безопасности, и с точки зрения информативности экскурсии.
    6. При желании можно посмотреть не только Каир и Гизу, но и Саккару/Мемфис и другие окрестности столицы ⭐️ (стоимость уточняйте).

    Можно выбрать любые места для посещения (не ограничиваясь):

    • Великие Пирамиды и Сфинкс в Гизе,
    • Каирский Национальный музей 🖼 (Египетский Музей Артефактов),
    • комплекс Аль-Азхар,
    • Коптский музей,
    • Висячая церковь ⛪ святой Марии,
    • Цитадель Салах ад-Дина и Мечеть Мухаммеда Али (Алебастровая мечеть),
    • Район Замалек (остров Гезира),
    • Каирская телебашня,
    • Мечеть Ибн-Тулуна,
    • Ступенчатая пирамида Джосера в городе Саккара (старейшая пирамида Египта, находится примерно в часе езды от Каира),
    • дворец Абдин,
    • дворец Мухаммеда Али.
    • Музей Исламского Искусства,
    • Рынок Хан-Эль-Халили,
    • «восточный базар» Эль-Сук,
    • метро и Каирский вокзал (Ramses Station),
    • город Мемфис (древняя столица Египта),
    • Серапеум,
    • пирамиды Дахшура,
    • Фараонская деревня с театрализованным представлением, где можно познакомиться с гончарным, ткацким, кузнечным и пекарским ремеслом древнего Египта (будет очень интересно детям).
    • Важно: это ориентировочный список мест, которые мы можем вам показать в рамках экскурсии. Можете выбрать из приведенного списка или составить свой.
    Что входит
    • Услуги русскоязычного гида с профильным образованием
    • Автомобиль/микроавтобус с водителем по всему Каиру и Гизе (Саккаре/Мемфису)
    • Трансфер из любого отеля в Каире/Гизе или аэропорта
    Что не входит
    • Входные билеты в достопримечательности
    • Питание (по желанию)
    • Личные расходы (напитки, сувениры и др. )
    Начало и место завершения
    🚩 любой отель в Каире/Гизе или аэропорт
    Каир: индивидуальная экскурсия на целый день (русскоязычный гид с транспортом)
    Каир: индивидуальная экскурсия на целый день (русскоязычный гид с транспортом)
    Каир: индивидуальная экскурсия на целый день (русскоязычный гид с транспортом)
    Каир: индивидуальная экскурсия на целый день (русскоязычный гид с транспортом)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Надежда К.
    Надежда К.
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