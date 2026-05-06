42 миллиона лет назад на этом месте было море, и вы увидите на песке скелеты многих удивительных созданий, которые его населяли. А затем поплаваете в озере, которое меняет свой цвет пять раз в день. Прокатитесь на сёрфе по дюнам и выпьете бедуинского чаю. А ещё полюбуетесь водопадами, рядом с которыми часто снимают кино.
Описание экскурсии
Палеонтологический музей Вади-аль-Хитан — одна из крупнейших в мире коллекций ископаемых морских животных под открытым небом. Вы увидите скелеты китов, черепах, дельфинов и древних крокодилов, которые жили здесь миллионы лет назад. Узнаете об эволюции морских животных и о том, чем пустыня Эль-Файюм отличается от других.
Магическое солёное озеро — оно меняет цвет несколько раз в день вслед за движением солнца. При желании вы искупаетесь.
А также на нашем маршруте:
- сёрфинг на песчаных горах
- бедуинский чай
- водопады заповедника
Ориентировочный тайминг:
8:00 — выезд из отеля в Каире
12:00–14:00 — палеонтологический музей
15:00–15:30 — сёрфинг на дюнах
16:00–17:00 — магическое озеро
17:15–17:45 — водопады
20:00 — возвращение в Каир
Последовательность осмотра объектов может меняться.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле и джипе
- Инструктаж по сёрфингу на песке и бедуинский чай входят в стоимость
- Дополнительно оплачивается входной билет в заповедник — $25 за чел. и обед — около $15 за чел. Катание на верблюдах — по желанию, за доплату
- С вами будет гид нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Каире
Я живу в Каире с рождения. Мы работаем гидами по всем историческим местам Каира и Гизы. Мы всегда даём нашим путешественникам незабываемые впечатления и полную информацию.
