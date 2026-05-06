42 миллиона лет назад на этом месте было море, и вы увидите на песке скелеты многих удивительных созданий, которые его населяли. А затем поплаваете в озере, которое меняет свой цвет пять раз в день. Прокатитесь на сёрфе по дюнам и выпьете бедуинского чаю. А ещё полюбуетесь водопадами, рядом с которыми часто снимают кино.

Описание экскурсии

Палеонтологический музей Вади-аль-Хитан — одна из крупнейших в мире коллекций ископаемых морских животных под открытым небом. Вы увидите скелеты китов, черепах, дельфинов и древних крокодилов, которые жили здесь миллионы лет назад. Узнаете об эволюции морских животных и о том, чем пустыня Эль-Файюм отличается от других.

Магическое солёное озеро — оно меняет цвет несколько раз в день вслед за движением солнца. При желании вы искупаетесь.

А также на нашем маршруте:

сёрфинг на песчаных горах

бедуинский чай

водопады заповедника

Ориентировочный тайминг:

8:00 — выезд из отеля в Каире

12:00–14:00 — палеонтологический музей

15:00–15:30 — сёрфинг на дюнах

16:00–17:00 — магическое озеро

17:15–17:45 — водопады

20:00 — возвращение в Каир

Последовательность осмотра объектов может меняться.

