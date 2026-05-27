Исследовать плато Гизы через историю, архитектуру пирамид и живые легенды.
За короткое время вы увидите главные символы Египта и поймёте, как они связаны с жизнью древних египтян, их верой и представлениями о загробном мире.
Мы расскажем о всех вехах цивилизации — её становлении, греко-римском периоде, исламской эпохе и современности.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Пирамиду Хеопса — единственное сохранившееся чудо света.
- Пирамиду Хефрена с её частично уцелевшей облицовкой на вершине.
- Пирамиду Микерина — самую небольшую, но с уникальной историей.
- Древние заупокойные (погребальные) храмы — здесь проводили ритуалы мумификации и прощания с фараонами.
- Великого Сфинкса и храм Сфинкса — самые загадочные памятники Древнего Египта.
Вы узнаете:
- как древним строителям удалось возвести пирамиды без современных механизмов и какие инженерные секреты стояли за их точной ориентацией по сторонам света.
- как была устроена повседневная жизнь фараонов, система управления государством и почему религия определяла архитектуру, законы и быт.
- какую символику несёт образ Сфинкса, почему он создан именно в таком виде и какие научные теории существуют вокруг его истинного назначения.
- как проходили погребальные обряды, в чём заключался процесс мумификации и почему вера в загробную жизнь была фундаментом египетской культуры.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
- При желании можем скорректировать маршрут.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
- Входной билет на территорию пирамид Гизы — ~ $13,5 за чел.
- Вход в пирамиду Хеопса (по желанию) — ~ $28,5 за чел.
- Обед по желанию — $10 за чел.
- Круиз по Нилу (по желанию) — $50 за всех.
- За доплату можем организовать трансфер из аэропорта — подробности в переписке.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 09:45 и 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 96 туристов
Я работаю гидом в Каире, Гизе и Александрии. У меня есть диплом по египтологии, а опыт работы в сфере организации путешествий — более 10 лет. Я работаю с командой гидов — все мы имеем лицензию министерства туризма Египта.
