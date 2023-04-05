Если вы уже посмотрели все главные «визитные карточки» Египта, включая пирамиды и национальный музей, эта экскурсия станет для вас отличной возможностью увидеть город изнутри.



Мы предлагаем вам отправиться по нетуристическим, но дико интересным местам Каира! Вы сможете проникнуться восточным колоритом, побродить по красивым улочкам старого города, зайти в самые знаковые мечети Каира, увидеть, как балансируют в городе памятники разных религий, подняться на самый необычный минарет, посмотреть на каирский Иерусалим, старую христианскую церковь, увидеть самый странный город в мире – город мусорщиков и впечатляющий монастырь в скале.