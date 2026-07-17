Если вы уже посмотрели все главные «визитные карточки» Египта, включая пирамиды и национальный музей, эта экскурсия станет для вас отличной возможностью увидеть город изнутри.
Мы предлагаем вам отправиться по нетуристическим, но
Мы предлагаем вам отправиться по нетуристическим, но
Описание экскурсииИсторические сокровища Каира Здесь, на берегах Нила, древние фараоны построили город Гелиополь (город солнца), а на западном берегу реки воздвигли великие пирамиды и старую столицу Мемфис. Римляне создали Вавилон с масштабными бастионами, крепостями и башнями. По легенде, здесь святое семейство укрылось от Ирода. Монастыри и церкви начали строиться после узаконивания христианства в 4 веке. В 7 веке Каир был открыт мусульманами, и исламская архитектура в городе стала очень богатой. Среди достопримечательностей можно выделить мечеть Аль-Азхар X века — одну из самых знаменитых мечетей в мусульманском мире и одну из наиболее ценных мечетей Египта, а также Каирскую цитадель, построенную по приказу султана Саладина во второй половине XI века. Не менее впечатляющей является мечеть Мухаммеда Али или Алебастровая мечеть XVIII века. Также стоит обратить внимание на мечеть султана Хасана и мечеть аль-Рифаи, которые можно увидеть из цитадели. Коптский квартал в Каире, известный как маленький Иерусалим, включает висячую церковь или церковь Святой Девы Марии – коптскую церковь на территории Старого Каира, колодец Иисуса, обитель священного семейства, церковь Святого Георгия – монастырский комплекс Александрийской православной церкви в Коптском Каире, а также церковь Святой Варвары и церковь святых Петра и Павла. В этом районе также находится синагога Бен-Эзра, город мусорщиков – христианский коптский квартал, жители которого занимаются сбором и переработкой мусора, и монастырь Святого Симеона, вырубленный в скале.
По договоренности с гидом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Аль-Азхар
- Каирская цитадель
- Мечеть Мухаммеда Али
- Мечеть султана Хасана с смотревой площадки из цитадели
- Мечеть аль-Рифаи с смотревой площадки из цитадели
- Коптский квартал
- Висячая церковь, которая знаменитая как церковь девы марии
- Колодец Иисуса
- Церковь Святого Георгия победоносца
- Церковь святых Петра и Павла
- Синагога Бен-Эзра
- Город мусорщиков
- Монастырь Святого Симеона
- Город мертвых
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида-египтолога
- Полицейские разрешения
- Комфортабельный автомобиль
- Услуги опытного водителя
- Легковая машина - 1-2 чел.
Что не входит в цену
- Микроавтобус - от 3-8 чел. - 40$
- Входные билеты на исторические объекты
- Обед - 15$/чел.
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Провели интересный и насыщенный день с гидом Мухаммедом Али. Провез нас по всем локациям, очень интересно рассказал про историю Египта и тех достопримечательностях, которые мы смотрели. Был вежлив и очень подкован в историческом плане, даже по дороге между локациями продолжал свой рассказ. Особенное спасибо за хороший русский язык, не было моментов непонимания, общение было комфортным. Спасибо большое за прекрасную экскурсию!!!
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Г
Огромная благодарность нашему гиду Ясеру. Прекрасный рассказчик и очень приятный в общении человек, с хорошим знанием русского языка. Про каждое посещенное место было рассказано много исторических фактов и легенд. С
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M
Очень понравилось!!! Экскурсию организовали в кротчайшие сроки. Отличный гид Имад. Неспешно, учитываются все пожелания. Нет обязательного заезда в магазины!!! Комфортабельный автомобиль. Только положительные эмоции! Рекомендую
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Е
Это была наша вторая экскурсия с Имадом (накануне ездили в Гизу/Саккару/Мемфис). До этого город видели только из окна машины и во время самостоятельной прогулки по центру колониальных времен. Сперва осмотрели
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Д
Хочу поблагодарить Имада за невероятно насыщенную и познавательную экскурсию! Программа была идеально продумана и позволила увидеть Каир с разных сторон — от древних христианских святынь до величественных исламских памятников.
Гид провёл
Гид провёл
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L
Провели два чудесных дня с Емадом в Каире. Посетили пирамиды и практически все основные достопримечательности города. Емад отличный гид, очень интересные программы, очень рекомендую. Спасибо за отличное время и за организацию поездки.
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