Если вы уже посмотрели все главные «визитные карточки» Египта, включая пирамиды и национальный музей, эта экскурсия станет для вас отличной возможностью увидеть город изнутри.
Мы предлагаем вам отправиться по нетуристическим, но дико интересным местам Каира! Вы сможете проникнуться восточным колоритом, побродить по красивым улочкам старого города, зайти в самые знаковые мечети Каира, увидеть, как балансируют в городе памятники разных религий, подняться на самый необычный минарет, посмотреть на каирский Иерусалим, старую христианскую церковь, увидеть самый странный город в мире – город мусорщиков и впечатляющий монастырь в скале.
Мы предлагаем вам отправиться по нетуристическим, но дико интересным местам Каира! Вы сможете проникнуться восточным колоритом, побродить по красивым улочкам старого города, зайти в самые знаковые мечети Каира, увидеть, как балансируют в городе памятники разных религий, подняться на самый необычный минарет, посмотреть на каирский Иерусалим, старую христианскую церковь, увидеть самый странный город в мире – город мусорщиков и впечатляющий монастырь в скале.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Мечеть Аль-Азхар X века
- Каирская цитадель
- Мечеть Мухаммеда Али или Алебастровая мечеть XVIII века
- Мечеть Ибн Тулуна
- Музей Гайер-Андерсона
- Мечеть султана Хасана и Мечеть аль-Рифаи
- Коптский квартал в Каире и маленький Иерусалим
- Висячая церковь или Церковь Святой Девы Марии
- Колодец Иисуса, обитель священного семейства
- Церковь Святого Георгия
- Христианское кладбище, могилы русских эмигрантов начала XIX века
- Церковь Святой Варвары
- Церковь святых Петра и Павла
- Синагога
- Город мусорщиков
- Монастырь Святого Симеона, вырубленный в скале
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В программе:
- Мечеть Аль-Азхар X века — одна из самых знаменитых мечетей в мусульманском мире и одна из наиболее ценных мечетей Египта;
- Каирская цитадель, построенная по приказу султана Саладина во второй половине XI века;
- Мечеть Мухаммеда Али или Алебастровая мечеть XVIII века;
- Мечеть Ибн Тулуна – самая большая мечеть в Африке с неповторимым минаретом. Поднимемся на смотровую площадку и сможем увидеть оттуда великолепную панораму;
- Музей Гайер-Андерсона;
- Обзор Мечети султана Хасана и Мечети аль-Рифаи;
- Коптский квартал в Каире и маленький Иерусалим;
- Висячая церковь или Церковь Святой Девы Марии – коптская церковь на территории Старого Каира;
- Колодец Иисуса, обитель священного семейства;
- Церковь Святого Георгия – монастырский комплекс Александрийской православной церкви в Коптском Каире;
- Христианское кладбище, могилы русских эмигрантов начала XIX века;
- Церковь Святой Варвары;
- Церковь святых Петра и Павла;
- Синагога (обзорно, закрыта на ремонт);
- Город мусорщиков – христианский коптский квартал, жители которого занимаются сбором и переработкой мусора;
- Монастырь Святого Симеона, вырубленный в скале.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида-египтолога
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Ваше место пребывания в Каире
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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