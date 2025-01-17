Мечеть аль-Азхар – экскурсии в Каире

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечеть аль-Азхар» в Каире, цены от $180, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
На машине
На микроавтобусе
171 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Завтра в 08:00
14 фев в 08:00
$180 за всё до 3 чел.
Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
На машине
скидка
5%
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: У вашего отеля или аэропорта
15 фев в 09:00
16 фев в 09:00
195$186 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по настоящему Каиру
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по настоящему Каиру
Начало: Ваше место пребывания в Каире
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
$220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    17 января 2025
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Замечательно организованная экскурсия. Отличный гид Мустафа. Мы путешествовали большой компанией с детьми и пожилыми родителями. Всем понравилось!
  • А
    Алексей
    10 января 2025
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Все было очень хорошо и профессионально, спасибо!!!
  • Т
    Таня
    6 января 2025
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Выражаю благодарность за организацию нашей экскурсии Надежде и её команде! Даже на этапе планирования маршрута проконсультировали, помогли определиться. Гид Ахмед
    читать дальше

    нам очень понравился. С самого начала нам сказал, что мы здесь для того, чтобы отдыхать и наслаждаться, а всё остальное он берет на себя. Ахмед отлично спланировал экскурсию, избежали очередей даже в самых популярных локациях, с ребенком это крайне важный момент! Очень много знаний, интересно преподносит материал. Лучшие ракурсы и фото- это тоже про Ахмеда! На любые вопросы есть ответ, даже не по теме экскурсии, что не может не восхищать! Отдельное спасибо Ахмеду за организацию ужина в моменте. Мы остались приятно удивлены! Было очень вкусно! Отличный получился день! Большое спасибо!

    Выражаю благодарность за организацию нашей экскурсии Надежде и её команде! Даже на этапе планирования маршрута проконсультировалиВыражаю благодарность за организацию нашей экскурсии Надежде и её команде! Даже на этапе планирования маршрута проконсультировалиВыражаю благодарность за организацию нашей экскурсии Надежде и её команде! Даже на этапе планирования маршрута проконсультировали
  • Е
    Евгений
    11 ноября 2024
    Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
    Все было отлично. Еще и после экскурсии отвезли в аэропорт за 10 долларов.
  • А
    Алина
    20 июля 2024
    Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
    Спасибо большое Джихан за проведенный день вместе, это лучшая экскурсия, какая только может быть по Каиру. В самое сердце ♥️♥️♥️
  • E
    Ekaterina
    15 апреля 2024
    Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
    Все заранее организовали, была всегда на связи. Проводила много времени в телефоне🤷‍♀️. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Мечеть аль-Азхар»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
  2. Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
  3. Обзорная экскурсия по настоящему Каиру
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Крепость Саладина
  4. Базар Хан Эль Халили
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в феврале 2025
Сейчас в Каире в категории "Мечеть аль-Азхар" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 220 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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