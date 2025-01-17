8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Завтра в 08:00
14 фев в 08:00
$180 за всё до 3 чел.
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: У вашего отеля или аэропорта
15 фев в 09:00
16 фев в 09:00
195$186 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по настоящему Каиру
Начало: Ваше место пребывания в Каире
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина17 января 2025Замечательно организованная экскурсия. Отличный гид Мустафа. Мы путешествовали большой компанией с детьми и пожилыми родителями. Всем понравилось!
- ААлексей10 января 2025Все было очень хорошо и профессионально, спасибо!!!
- ТТаня6 января 2025Выражаю благодарность за организацию нашей экскурсии Надежде и её команде! Даже на этапе планирования маршрута проконсультировали, помогли определиться. Гид Ахмед
- ЕЕвгений11 ноября 2024Все было отлично. Еще и после экскурсии отвезли в аэропорт за 10 долларов.
- ААлина20 июля 2024Спасибо большое Джихан за проведенный день вместе, это лучшая экскурсия, какая только может быть по Каиру. В самое сердце ♥️♥️♥️
- EEkaterina15 апреля 2024Все заранее организовали, была всегда на связи. Проводила много времени в телефоне🤷♀️. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Мечеть аль-Азхар»
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