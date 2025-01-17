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нам очень понравился. С самого начала нам сказал, что мы здесь для того, чтобы отдыхать и наслаждаться, а всё остальное он берет на себя. Ахмед отлично спланировал экскурсию, избежали очередей даже в самых популярных локациях, с ребенком это крайне важный момент! Очень много знаний, интересно преподносит материал. Лучшие ракурсы и фото- это тоже про Ахмеда! На любые вопросы есть ответ, даже не по теме экскурсии, что не может не восхищать! Отдельное спасибо Ахмеду за организацию ужина в моменте. Мы остались приятно удивлены! Было очень вкусно! Отличный получился день! Большое спасибо!