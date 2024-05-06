1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Экстремальный Каир: кладбище, мусорщики и острые блюда
Проведите незабываемый день в Каире: посетите тайное кладбище, квартал мусорщиков и попробуйте местные острые блюда. Готовы к приключению?
Начало: В любой точке Каира/Гизы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€230 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
180€126 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: у вашего отеля или аэропорта
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180€135 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим6 мая 2024Большое спасибо Саиду на экскурсию, видно что он специалист в своем деле, он помог нам лучше узнать этот город и
- EEkaterina15 апреля 2024Все заранее организовали, была всегда на связи. Проводила много времени в телефоне🤷♀️. Спасибо
- ВВиктория12 марта 2024Провели 3 марта 2024 года с Джихан прекрасный день в экскурсии по Каиру. Очень впечатлили мечети в Цитадели и вид
- ЕЕвгений10 марта 2024Все ок, но есть доплата, если 1 человек, поэтому не максимальное кол-во
- ЕЕлена5 февраля 2024Огромное спасибо гиду Ибрагиму за проведенную экскурсию! Маршрут был скорректирован под нас. Очень понравилась мечеть Ибн Тулуна - безграничные спокойствие
- ООльга25 января 2024Экскурсия была организована отлично. Очень интересный маршрут. Отдельное спасибо нашему гиду Джихан. В следующий наш визит в Египет, обязательно повторим!
- ССветлана28 июля 2023Все супер)
- ООлег24 декабря 2021Классный тур, у нас был гид Мустафа, он подробно рассказал про быт и жизнь местных, город мусорщиков поражает (в том
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Мечеть Ибн Тулуна»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Мечеть Ибн Тулуна" можно забронировать 3 экскурсии от 126 до 230 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Каире на 2024 год по теме «Мечеть Ибн Тулуна», 9 ⭐ отзывов, цены от €126. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август