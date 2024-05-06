Мечеть Ибн Тулуна – экскурсии в Каире

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечеть Ибн Тулуна» в Каире, цены от €126, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экстремальный Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Экстремальный Каир: кладбище, мусорщики и острые блюда
Проведите незабываемый день в Каире: посетите тайное кладбище, квартал мусорщиков и попробуйте местные острые блюда. Готовы к приключению?
Начало: В любой точке Каира/Гизы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
230 за всё до 3 чел.
Сердце средневекового Каира
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
180126 за всё до 8 чел.
Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: у вашего отеля или аэропорта
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180135 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    6 мая 2024
    Сердце средневекового Каира
    Большое спасибо Саиду на экскурсию, видно что он специалист в своем деле, он помог нам лучше узнать этот город и
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    эту страну. Мы прогулялись по старому городу, посетили крепость Саладдин, несколько красиво украшенных мечетей и гробниц в старом городе, самый большой рынок и купили там сувениры. Колоритная и интересная экскурсия в которой упор был сделан на мусульманское прошлое и настоящее Каира.

  • E
    Ekaterina
    15 апреля 2024
    Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
    Все заранее организовали, была всегда на связи. Проводила много времени в телефоне🤷‍♀️. Спасибо
  • В
    Виктория
    12 марта 2024
    Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
    Провели 3 марта 2024 года с Джихан прекрасный день в экскурсии по Каиру. Очень впечатлили мечети в Цитадели и вид
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    на город. Экскурсия организована в т. ч. и на комфортном легковом автомобиле с кондиционером, так что мы и не устали, несмотря на длительность экскурсии. Джихан рассказывала интересно, отвечала на все вопросы, подстраивалась под наши пожелания в ходе экскурсии. Внимательно отнеслась даже к нашим просьбам, не связанным непосредственно с экскурсией: забрала на экскурсию в одном месте и отвезла в другое, организовала приятный и недорогой обед, покупку по нашему желанию сувениров, а также местных фруктов по дороге. У нас с мужем остались только приятные воспоминания об этой экскурсии. Единственно, для нас экспозиция Музея цивилизации оказалась не очень интересна, Каирский египетский музей произвел гораздо лучшее впечатление.

  • Е
    Евгений
    10 марта 2024
    Сердце средневекового Каира
    Все ок, но есть доплата, если 1 человек, поэтому не максимальное кол-во
  • Е
    Елена
    5 февраля 2024
    Сердце средневекового Каира
    Огромное спасибо гиду Ибрагиму за проведенную экскурсию! Маршрут был скорректирован под нас. Очень понравилась мечеть Ибн Тулуна - безграничные спокойствие
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    и тишина в центре Каира. Ибрагим - египтолог по образованию, полиглот, с ним было очень интересно. За наши фотографии, сделанные им, отдельное спасибо!

  • О
    Ольга
    25 января 2024
    Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
    Экскурсия была организована отлично. Очень интересный маршрут. Отдельное спасибо нашему гиду Джихан. В следующий наш визит в Египет, обязательно повторим!
  • С
    Светлана
    28 июля 2023
    Экстремальный Каир
    Все супер)
  • О
    Олег
    24 декабря 2021
    Экстремальный Каир
    Классный тур, у нас был гид Мустафа, он подробно рассказал про быт и жизнь местных, город мусорщиков поражает (в том
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    числе и вонью😅), ещё прошлись по цитадели и мечетям (мамлюкские и ибн Тулуна - топчик), коптскому району и прокатились на парусной лодке по Нилу. Для погружения в жизнь Каира этот тур - самое оно

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Мечеть Ибн Тулуна»

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  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Мечеть Ибн Тулуна" можно забронировать 3 экскурсии от 126 до 230 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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