Золото и загадки Древнего Египта - из Каира

Окунуться в эпоху фараонов в Гранд-музее GEM и у пирамид Гизы (билеты не включены)
Плато Гиза — единственное место на Земле, где сохранилось одно из семи чудес античного мира.

А в нескольких минутах езды от пирамид недавно открылся крупнейший археологический музей планеты — и большая часть его коллекции нигде раньше не выставлялась.

За один день вы откроете для себя загадочный грандиозной мир Древнего Египта и увидите его главные сокровища.
Описание экскурсии

Новый Гранд-музей и золото фараонов

Вы пройдёте через залы крупнейшего в мире музея древностей и увидите полную коллекцию сокровищ Тутанхамона — большинство предметов экспонируются впервые. А ещё рассмотрите знаменитую солнечную ладью Хеопса, которую нашли у подножия Великой пирамиды, и услышите её историю.

Пирамиды, сфинкс и загадки тысячелетий

Вы окажетесь рядом с пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина. Мы поговорим о загадках, которые связаны с их возведением. А ещё вы сделаете потрясающие снимки с панорамной площадки с видом на весь комплекс.

Обед — по желанию, в ресторане с национальной или европейской кухней
Мы порекомендуем лучшие варианты неподалёку.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле с водителем
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в GEM — $30 за чел. и на плато Гиза — $15 за чел.
  • Обед не входит в стоимость — по меню
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$73
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Икрами
Икрами — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я ваш профессиональный гид по сокровищам Египта. С 2005 года специализируюсь на организации эксклюзивных туров для VIP-клиентов, предоставляя безупречный сервис на русском и английском языках. Вместе с командой опытных гидов-египтологов мы
создаём путешествия высочайшего уровня, где продумана каждая деталь — от маршрута до комфорта передвижения. Ваша безопасность, удобство и яркие впечатления — наш главный приоритет. Доверьтесь нам, и ваше путешествие по земле фараонов станет по-настоящему незабываемым!

$73 за человека