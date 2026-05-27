Плато Гиза — единственное место на Земле, где сохранилось одно из семи чудес античного мира.
А в нескольких минутах езды от пирамид недавно открылся крупнейший археологический музей планеты — и большая часть его коллекции нигде раньше не выставлялась.
За один день вы откроете для себя загадочный грандиозной мир Древнего Египта и увидите его главные сокровища.
Описание экскурсии
Новый Гранд-музей и золото фараонов
Вы пройдёте через залы крупнейшего в мире музея древностей и увидите полную коллекцию сокровищ Тутанхамона — большинство предметов экспонируются впервые. А ещё рассмотрите знаменитую солнечную ладью Хеопса, которую нашли у подножия Великой пирамиды, и услышите её историю.
Пирамиды, сфинкс и загадки тысячелетий
Вы окажетесь рядом с пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина. Мы поговорим о загадках, которые связаны с их возведением. А ещё вы сделаете потрясающие снимки с панорамной площадки с видом на весь комплекс.
Обед — по желанию, в ресторане с национальной или европейской кухней
Мы порекомендуем лучшие варианты неподалёку.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле с водителем
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в GEM — $30 за чел. и на плато Гиза — $15 за чел.
- Обед не входит в стоимость — по меню
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$73
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Икрами — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я ваш профессиональный гид по сокровищам Египта. С 2005 года специализируюсь на организации эксклюзивных туров для VIP-клиентов, предоставляя безупречный сервис на русском и английском языках. Вместе с командой опытных гидов-египтологов мы
