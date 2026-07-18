За несколько часов вы познакомитесь с историей Древнего Египта и увидите его главные достопримечательности — пирамиды Гизы и Большого сфинкса.
Узнаете, как в прошлом строили столь величественные сооружения, какими инженерными секретами пользовались и какие ритуалы связаны с культом фараонов.
Узнаете, как в прошлом строили столь величественные сооружения, какими инженерными секретами пользовались и какие ритуалы связаны с культом фараонов.
Описание экскурсии
Плато Гизы
Начнём с панорамной площадки, откуда открывается лучший вид на весь комплекс. Вы увидите пирамиды Хуфу, Хафра и Менкаура.
Большой Сфинкс
Рассмотрите легендарного Сфинкса — статую с телом льва и головой человека, которая охраняет плато Гизы.
Заупокойный храм
Посетите место, где проходили ритуалы, связанные с культом фараонов.
Вы узнаете:
- как строили пирамиду Хуфу и какие инженерные решения позволили возвести её без современных технологий
- какую роль пирамиды Хафра и Менкаура играли в царском погребальном комплексе
- что символизирует Сфинкс и какие легенды связаны с его историей
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход на территорию пирамид — $15 за чел.
- Доплата за экскурсию на месте — в рублях, долларах или евро
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:30, 10:00 и 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 10:00 и 10:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1714 туристов
Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.
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