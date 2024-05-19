Прогулки на верблюдах из Каира

Найдено 3 экскурсии в категории «На верблюдах» в Каире, цены от $49, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка к закату на верблюдах
На верблюдах
25 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Закатная прогулка на верблюдах у пирамид Гизы: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, наслаждаясь закатом на фоне пирамид Гизы на спине верблюда. Незабываемые впечатления и качественный сервис
Начало: На ресепшн
«Следом пересядем на верблюдов: не переживайте, вам объяснят, как управлять этим необыкновенным животным и не упасть»
Завтра в 15:00
23 авг в 15:00
$49 за человека
Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
На машине
На верблюдах
скидка
14%
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Начало: У вашего отеля
«Вас ждёт 30-минутное катание на верблюдах прямо у пирамид в самую приятную погоду, когда уже не жарко и солнце медленно садится за горизонт»
Сегодня в 16:30
Завтра в 15:00
от 70$60 за человека
Все краски Каира
На машине
На верблюдах
скидка
30%
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Все краски Каира
Прокатиться на верблюдах, полюбоваться закатом и погулять по улочкам города
Начало: У вашего отеля в Каире или Гизе
«Наше небольшое путешествие начнётся с прогулки на верблюдах — в пути вы насладитесь прекрасным видом на пирамиды Хеопса, Микерина и Хефрена в тёплом вечернем свете»
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
145$102 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    19 мая 2024
    Прогулка к закату на верблюдах
    Потрясающая команда 🫶🏼 Счастливы были провести первый день в Каире с Вами!
    Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼Потрясающая команда 🫶🏼
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Прогулка к закату на верблюдах
    Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅, верблюды спокойные и очень милые, класс! Спасибо Шерифу за всё 🙏
    Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅
  • N
    Nat
    31 марта 2024
    Прогулка к закату на верблюдах
    Прекрасный способ проводить закат в Каире. Нужно быть готовыми к поездке на верблюде - на следующий день некоторым будет неудобно ходить или сидеть 😀 Но впечатления того стоят!
    Прекрасный способ проводить закат в Каире. Нужно быть готовыми к поездке на верблюде - на следующий день некоторым будет неудобно ходить или сидеть 😀
  • Н
    Наталья
    30 марта 2024
    Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
    Тимур забрал нас с аэропорта. Все во время. По дороге рассказывал историю Египта. Все увлекательно. Верблюды в пустыне -супер! Погонщики верблюдов сделали замечательные фото
  • К
    Катерина
    11 января 2024
    Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
    Тамер превратил наши 3 дня в Каире в сказку! Экскурсия пирамиды Гизы и катание на верблюдах: это было великолепно и колоритно. Удивило
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    то насколько оперативно и профессионально сработано! Нас забрали из отеля, рассказали столько истории! Тамер замечательно говорит по-русски и знает Каир как свои 5 пальцев. Поездка на верблюдах, на фоне заходящего солнца, сверкающей панорамы древнего города и загадочных пирамид Хеопса. Верблюды это прямо экстремально и незабываемо! Я уже каталась на верблюдах в Ливии и Йемене, но тут было интересно, мы шли караваном, я ощущала себя в сказке!! А после мы пили чай по-бедуински, жгли костер и смотрели на звёзды. На обратной дороге было безумно романтично. Пирамиды после захода солнца, верблюды, кони, кареты, арабский язык. Все времена слились в одно. Тамер, благодарю тебя за эту экскурсию и за потрясающие фотографии! желаю вам много клиентов!

  • D
    Dmitrii
    8 декабря 2023
    Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
    Если честно, не ожидал чего-то особенного от этой экскурсии, но она мне неожиданно очень понравилась. Во-первых, по пути к пирамидам
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    гид рассказал много интересного о городе и его достопримечательностях, ответив на все мои вопросы. Во-вторых, понравилось управлять верблюдом даже несмотря на то, что тот поначалу резко двигался. Не смотря на смог, закат посмотреть удалось, понравился бедуинский чай. Человек готовивший чай попросил чаевые, я его выслал. Погонщик верблюдов попытался провернуть трюк, взяв с меня все деньги за поездку, которые я по дурости ему и отдал, но позвонил Тамеру(имя моего гида) и Тамер все порешал (ещё один его плюс). Обратное путешествие от пирамид на верблюде было ещё более приятным, потому что под горку и верблюд меня слушался. Ну и тайминг - 3 часа, как раз то время, на которое я рассчитывал. В общем экскурсии большой лайк

    Если честно, не ожидал чего-то особенного от этой экскурсии, но она мне неожиданно очень понравилась. Во-первыхЕсли честно, не ожидал чего-то особенного от этой экскурсии, но она мне неожиданно очень понравилась. Во-первыхЕсли честно, не ожидал чего-то особенного от этой экскурсии, но она мне неожиданно очень понравилась. Во-первыхЕсли честно, не ожидал чего-то особенного от этой экскурсии, но она мне неожиданно очень понравилась. Во-первых

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «На верблюдах»

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  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в августе 2024
Сейчас в Каире в категории "На верблюдах" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 102 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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