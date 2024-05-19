3 часа
Водная прогулка
Закатная прогулка на верблюдах у пирамид Гизы: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, наслаждаясь закатом на фоне пирамид Гизы на спине верблюда. Незабываемые впечатления и качественный сервис
Начало: На ресепшн
«Следом пересядем на верблюдов: не переживайте, вам объяснят, как управлять этим необыкновенным животным и не упасть»
Завтра в 15:00
23 авг в 15:00
$49 за человека
скидка
14%
3 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Начало: У вашего отеля
«Вас ждёт 30-минутное катание на верблюдах прямо у пирамид в самую приятную погоду, когда уже не жарко и солнце медленно садится за горизонт»
Сегодня в 16:30
Завтра в 15:00
от 70$60 за человека
скидка
30%
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Все краски Каира
Прокатиться на верблюдах, полюбоваться закатом и погулять по улочкам города
Начало: У вашего отеля в Каире или Гизе
«Наше небольшое путешествие начнётся с прогулки на верблюдах — в пути вы насладитесь прекрасным видом на пирамиды Хеопса, Микерина и Хефрена в тёплом вечернем свете»
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
145$102 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия19 мая 2024Потрясающая команда 🫶🏼 Счастливы были провести первый день в Каире с Вами!
- ЕЕлена14 мая 2024Отлично провели время, проводили солнышко, пофотографировались и обратно устроили забег на верблюдах, весело, душевно. Высоко сидеть😅, верблюды спокойные и очень милые, класс! Спасибо Шерифу за всё 🙏
- NNat31 марта 2024Прекрасный способ проводить закат в Каире. Нужно быть готовыми к поездке на верблюде - на следующий день некоторым будет неудобно ходить или сидеть 😀 Но впечатления того стоят!
- ННаталья30 марта 2024Тимур забрал нас с аэропорта. Все во время. По дороге рассказывал историю Египта. Все увлекательно. Верблюды в пустыне -супер! Погонщики верблюдов сделали замечательные фото
- ККатерина11 января 2024Тамер превратил наши 3 дня в Каире в сказку! Экскурсия пирамиды Гизы и катание на верблюдах: это было великолепно и колоритно. Удивило
- DDmitrii8 декабря 2023Если честно, не ожидал чего-то особенного от этой экскурсии, но она мне неожиданно очень понравилась. Во-первых, по пути к пирамидам
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «На верблюдах»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Каиру в августе 2024
Сейчас в Каире в категории "На верблюдах" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 102 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Хотите покататься верхом на верблюде 🐪? Бронируйте экскурсии от местных гидов на нашем сайте, у нас низкие цены, ответственные и проверенные организаторы, которые проведут для вас экскурсию на русском языке с прогулками на верблюдах. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024