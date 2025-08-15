-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
Увидеть первые пирамиды и другие следы древней цивилизации, а также узнать их историю
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$136
$170 за всё до 8 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 10 чел.
Пирамиды Гизы и сокровища древнего Египта: эксклюзивное путешествие
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по пирамидам Гизы, Джосера и Мемфиса. Познакомьтесь с древней историей и культурой Египта
Начало: По договору с туристом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$188
$250 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$181
$190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Древние сокровища Египта: от пирамид Гизы до Дахшура
Путешествие во времени: откройте величие пирамид, тайны Мемфиса и загадки древних некрополей
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$135
$168 за всё до 8 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 4 чел.
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
$248
$450 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара - индивидуальная экскурсия
История Египта не ограничивается только Гизой. Посетите Мемфис, Дахшур и Саккару, чтобы увидеть уникальные пирамиды и древние артефакты
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$217
$255 за всё до 3 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 6 чел.
Пирамиды Гизы, Саккара и Мемфис - путешествие в мир Древнего Египта из Каира
Посетить древние поселения, увидеть необычные пирамиды и прикоснуться к их истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
21 сен в 09:00
$135
$180 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс «Египет, каким его мало кто видел» в Каире
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
$180
$200 за всё до 6 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Каира: Пирамиды Гизы, Дахшура, Мемфис и Саккара
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$129
$234 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гизы в Мемфис: путешествие в мир фараонов
Уникальная экскурсия от пирамид Гизы до древнего Мемфиса. Погрузитесь в историю фараонов, исследуя легендарные места и архитектурные шедевры
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна15 августа 2025Пишу отзыв по дороге назад в отель в Мерса-Матрух о только что проведенной экскурсии. В очередной раз убедилась как комфортно
- ССветлана15 августа 2025Все прекрасно. Рекомендуем
- ВВладлена8 августа 2025Мы провели прекрасный день! Экскурсию нам проводил Валид.
Заранее написал, подтвердил время, забрал из отеля и мы поехали по маршруту.
Валид помог
- NNelli1 августа 2025Мы выбрали экскурсию Гиза, Саккара, Мемфис. Для нас провел экскурсию Эмад, чему мы очень рады. Великолепный рассказчик, внимательный человек, интересно
- ЕЕлена27 июля 2025Недавно вернулись из Каира. Пока свежи воспоминания -решила поделиться.
В Каир решили ехать с Махмудом, прочитав отзывы и не пожалели. Ехали
- ААртем25 июля 2025Мы провели незабываемую экскурсию с гидом Махмудом в пирамиды Гизы и Саккару. Он оказался очень знающим, доброжелательным и внимательным. Махмуд
- ООксана25 июля 2025Недавно побывали на экскурсии к пирамидам Гизы и далее согласно плана— это было потрясающе! Всё было организовано на высшем уровне:
- GGor21 июля 2025Выражаем огромную благодарность Махмуду за интереснейшую экскурсию! Программа продумана до мелочей: выезд из отеля на комфортном автомобиле, посещение всех основных
- ААлмаз19 июля 2025Немного был разочарован, поскольку был обманут в цене, на сайте цена Махмуда указана была 150 доллара, но он мне зарядил
- ВВладислав16 июля 2025Махмуд — очень надежный человек. Ему можно полностью доверять. Он любит свою работу и всегда выполняет её отлично и с
- ААлла14 июля 2025Классная поездка, в потрясающий Каир!
Как там все изменилось за последние 10лет! Очень хотела попасть снова и искала где взять экскурсию!
- kkolesnyk7 июля 2025Все ок. Все понравилось.
- ЕЕкатерина7 июля 2025Вот связный и плавный вариант отзыва:
---
Экскурсия получилась отличной! Ахмед рассказывал очень интересно — без сухих дат, а исторические факты умело
- AAnton3 июля 2025Замечательная экскурсия с отличным гидом! Вся поездка была в сопровождении очень приятного гида, который хорошо говорит по-русски, ответит на любые
- ММария26 июня 2025Когда мы решили самостоятельно отправиться в Каир, я долго изучала предложения на Трипстере и в результате остановилась на турагентстве Надежды.
- MMona25 июня 2025Огромное спасибо нашему гиду Махмуду за незабываемый день! Сначала мы посетили пирамиды — Махмуд очень интересно рассказывал об истории, и
- SSvetlana25 июня 2025Экскурсия прошла насыщенно. Все было организовано хорошо. Валид пунктуален, ничего не навязывал, с хорошим знанием русского языка. Желаем Валиду и вашей компании дальнейшего процветания.
- ААндрей25 июня 2025В Египте не впервые но такие достопримечательности как Саккара, Мемфис и Дахшур увидели в первый раз. С нами было двое
- ЕЕлена18 июня 2025Я очень довольна экскурсией по пирамидам с Камалем. Внимательный гид, хорошо владеет русским языком, отвечает на все вопросы, показывает самое
- ММария16 июня 2025Первый раз воспользовалась этим сервисом по экскурсиям, и сначала переживала все ли пройдет хорошо! Но получилось даже лучше, чем ожидала!!!!
