В сердце египетских пирамид
Давайте совершим путешествие в прошлое. Мы отправимся любоваться великими пирамидами Гизы, узнаем все их тайны.
Посетим крупнейшее хранилище предметов древнеегипетского искусства — Национальный музей, а после отправимся в селение Саккара, в котором находится древнейший некрополь столицы Древнего царства.
Посетим крупнейшее хранилище предметов древнеегипетского искусства — Национальный музей, а после отправимся в селение Саккара, в котором находится древнейший некрополь столицы Древнего царства.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Национальный Египетский музей
- Плато Гизы
- Саккара
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Каир — один из самых древних, загадочных и самобытных городов мира. Предлагаю исследовать одни из главных достопримечательностей, отсылающих к Древнему Египту, и погрузиться в мир древнеегипетской истории и искусства. Что вы увидите:• Комплекс пирамид в Гизе. Куда без этого «чуда света»? Вы рассмотрите гигантские постройки, оцените уровень мастерства древнеегипетских зодчих и узнаете, какие тайны хранят в себе пирамиды.
- Египетский музей. Вы окажетесь в крупнейшем в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Коллекция насчитывает около 160 тыс. экспонатов всех исторических периодов Древнего Египта.
- Саккара. В этом селении недалеко от Каира находится древнейший некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты в достопримечательности
- Питание (по желанию)
- Личные расходы (напитки, сувениры и др.)
- Встреча/окончание экскурсии в районе аэропорта — доплата 20$
- Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)
- Для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата 15 долларов)
- Вас заберут из любого отеля Каира/Гизы и привезут обратно без доплат
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В наших программах нет принудительного посещения магазинов
- Программа экскурсии может быть изменена по вашему желанию
- Место начала и завершения?
- Любой отель в Каире / Гизе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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