Египетский музей. Вы окажетесь в крупнейшем в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Коллекция насчитывает около 160 тыс. экспонатов всех исторических периодов Древнего Египта.

Саккара. В этом селении недалеко от Каира находится древнейший некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса.

Каир — один из самых древних, загадочных и самобытных городов мира. Предлагаю исследовать одни из главных достопримечательностей, отсылающих к Древнему Египту, и погрузиться в мир древнеегипетской истории и искусства. Что вы увидите:• Комплекс пирамид в Гизе. Куда без этого «чуда света»? Вы рассмотрите гигантские постройки, оцените уровень мастерства древнеегипетских зодчих и узнаете, какие тайны хранят в себе пирамиды.