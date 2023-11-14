В сердце египетских пирамид: экскурсия в загробный мир

В сердце египетских пирамид

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Давайте совершим путешествие в прошлое. Мы отправимся любоваться великими пирамидами Гизы, узнаем все их тайны.

Посетим крупнейшее хранилище предметов древнеегипетского искусства — Национальный музей, а после отправимся в селение Саккара, в котором находится древнейший некрополь столицы Древнего царства.
В сердце египетских пирамид: экскурсия в загробный мир
В сердце египетских пирамид: экскурсия в загробный мир
В сердце египетских пирамид: экскурсия в загробный мир
В сердце египетских пирамид: экскурсия в загробный мир
В сердце египетских пирамид: экскурсия в загробный мир
В сердце египетских пирамид: экскурсия в загробный мир
Ближайшие даты:
14
ноя
15
ноя
16
ноя
17
ноя
18
ноя
19
ноя
20
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Национальный Египетский музей
  • Плато Гизы
  • Саккара
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Каир — один из самых древних, загадочных и самобытных городов мира. Предлагаю исследовать одни из главных достопримечательностей, отсылающих к Древнему Египту, и погрузиться в мир древнеегипетской истории и искусства. Что вы увидите:• Комплекс пирамид в Гизе. Куда без этого «чуда света»? Вы рассмотрите гигантские постройки, оцените уровень мастерства древнеегипетских зодчих и узнаете, какие тайны хранят в себе пирамиды.
  • Египетский музей. Вы окажетесь в крупнейшем в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Коллекция насчитывает около 160 тыс. экспонатов всех исторических периодов Древнего Египта.
  • Саккара. В этом селении недалеко от Каира находится древнейший некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в достопримечательности
  • Питание (по желанию)
  • Личные расходы (напитки, сувениры и др.)
  • Встреча/окончание экскурсии в районе аэропорта — доплата 20$
  • Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)
  • Для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата 15 долларов)
  • Вас заберут из любого отеля Каира/Гизы и привезут обратно без доплат
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В наших программах нет принудительного посещения магазинов
  • Программа экскурсии может быть изменена по вашему желанию
Место начала и завершения?
Любой отель в Каире / Гизе
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

Индивидуальные
На весь день
Пирамиды Гизы
Популярные места

Похожие туры из Каира

Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Покататься по пустыне на квадроциклах и верблюдах, встретив закат на фоне пирамид
в месте вашего проживания
Завтра
15 ноя
16 ноя
17 ноя
60 за человека
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
49 отзывов
Популярное предложение
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
Прикоснуться к древности, исследуя памятники Саккары, Дашура и Мемфиса
По договору с туристом
Завтра
16 ноя
17 ноя
18 ноя
215183 за всё до 5 чел.
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
Узнать, какие древности, помимо трёх знаменитых пирамид, сохранило плато Гиза
15 ноя
16 ноя
17 ноя
18 ноя
100 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ