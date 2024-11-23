Набк — самый большой парк на Синае, он находится в 35 километрах от Шарм-эль-Шейха. Главная достопримечательность заповедника — растущие прямо в море мангроввые деревья.
Здесь растет более 130 видов растений, подводный мир богат коралловыми рифами, а на побережье обитают разнообразные птицы и животные.
Здесь растет более 130 видов растений, подводный мир богат коралловыми рифами, а на побережье обитают разнообразные птицы и животные.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
В заповеднике Набк вы получите море приятных впечатлений от посещения каньона, катания на досках, поездки на квадроциклах и верблюдах по пляжу. В программе поездки:
- Джип-сафари.
- Поход по каньону.
- Пикник в национальных палатках.
- Шоу бедуинского хлеба.
- Катание на верблюдах.
- Катание на квадроциклах.
- Катание на сэндбордах.
- Обед.
Музыкальное шоу Семсемии. Продолжительность поездки — 6 часов. Трансфер и сафари осуществляются на новых авто с кондиционерами. Поход по каньону Продолжительность — 85 мин. (включая дорогу). 60-минутная прогулка с гидом по цветному каньону (бутылка воды предоставляется каждому гостю у входа в каньон). Пикник в национальных палатках Продолжительность 15 мин. Бедуинский чай с Хабаком, зеленым арабским кофе и финиками. Бедуинская хлебная выставка Продолжительность — 30 мин. Бедуинская женщина печет хлеб, а гости делятся своими впечатлениями. Наслаждайтесь бедуинским хлебом с натуральным сыром и оливковым маслом. Прогулка на верблюде по берегу моря Продолжительность — 15 мин. Гости смогут прокатиться на верблюде между мангровыми лесами по берегу моря. Поездка на квадроциклах по пустыне Продолжительность — 45 мин. (включая 10-минутный перерыв). Новое оборудование и высококвалифицированные гиды на лучшей трассе для квадроциклов в пустыне. Наслаждайтесь пейзажами с деревьями арак. Катание на сэндборде Сэндбординг — это спуск по песчаной дюне на специальной доске. Сэндборд похож на сноуборд, но катаются на нем по песчаным склонам, а не заснеженным горам. Сэндбордингом можно заниматься стоя, сидя, и даже лёжа на животе или спине. Обед Продолжительность — 45 мин. Шведский стол из морепродуктов включает в себя:.
Музыкальное шоу Семсемии. Продолжительность поездки — 6 часов. Трансфер и сафари осуществляются на новых авто с кондиционерами. Поход по каньону Продолжительность — 85 мин. (включая дорогу). 60-минутная прогулка с гидом по цветному каньону (бутылка воды предоставляется каждому гостю у входа в каньон). Пикник в национальных палатках Продолжительность 15 мин. Бедуинский чай с Хабаком, зеленым арабским кофе и финиками. Бедуинская хлебная выставка Продолжительность — 30 мин. Бедуинская женщина печет хлеб, а гости делятся своими впечатлениями. Наслаждайтесь бедуинским хлебом с натуральным сыром и оливковым маслом. Прогулка на верблюде по берегу моря Продолжительность — 15 мин. Гости смогут прокатиться на верблюде между мангровыми лесами по берегу моря. Поездка на квадроциклах по пустыне Продолжительность — 45 мин. (включая 10-минутный перерыв). Новое оборудование и высококвалифицированные гиды на лучшей трассе для квадроциклов в пустыне. Наслаждайтесь пейзажами с деревьями арак. Катание на сэндборде Сэндбординг — это спуск по песчаной дюне на специальной доске. Сэндборд похож на сноуборд, но катаются на нем по песчаным склонам, а не заснеженным горам. Сэндбордингом можно заниматься стоя, сидя, и даже лёжа на животе или спине. Обед Продолжительность — 45 мин. Шведский стол из морепродуктов включает в себя:.
• Музыкальное шоу Семсемии. Продолжительность поездки — 6 часов. Трансфер и сафари осуществляются на новых авто с кондиционерами. Поход по каньону Продолжительность — 85 мин. (включая дорогу). 60-минутная прогулка с гидом по цветному каньону (бутылка воды предоставляется каждому гостю у входа в каньон). Пикник в национальных палатках Продолжительность 15 мин. Бедуинский чай с Хабаком, зеленым арабским кофе и финиками. Бедуинская хлебная выставка Продолжительность — 30 мин. Бедуинская женщина печет хлеб, а гости делятся своими впечатлениями. Наслаждайтесь бедуинским хлебом с натуральным сыром и оливковым маслом. Прогулка на верблюде по берегу моря Продолжительность — 15 мин. Гости смогут прокатиться на верблюде между мангровыми лесами по берегу моря. Поездка на квадроциклах по пустыне Продолжительность — 45 мин. (включая 10-минутный перерыв). Новое оборудование и высококвалифицированные гиды на лучшей трассе для квадроциклов в пустыне. Наслаждайтесь пейзажами с деревьями арак. Катание на сэндборде Сэндбординг — это спуск по песчаной дюне на специальной доске. Сэндборд похож на сноуборд, но катаются на нем по песчаным склонам, а не заснеженным горам. Сэндбордингом можно заниматься стоя, сидя, и даже лёжа на животе или спине. Обед Продолжительность — 45 мин. Шведский стол из морепродуктов включает в себя:
- морепродукты на гриле (6 креветок, 5 кальмаров, 1 бури — рыбное филе);
- овощной микс на гриле;
- 2 вида салатов;
- коричневый рис;
- 3 вида газированных напитков;
- вода;
- свежие сезонные фрукты. Если кому-то из гостей не нравятся морепродукты, пожалуйста, сообщите нам об этом за день до поездки. Музыкальное шоу Продолжительность — 30 мин. «Semsemia show» — профессиональная группа (певец и барабанщик), типичная бедуинская и фольклорная музыка. Дополнительная информация • Вода, безалкогольные напитки и дезинфицирующие средства всегда доступны в течение дня.
- Применяются высокие стандарты гигиены.
- Продукты питания и напитки полностью свежие.
- Чистые туалеты и душевые.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набкский заповедник
- Каньон
- Соленое озеро
- Мангровые растения
Что включено
- Трансфер из/в отель.
- Русскоговорящий гид.
- Кататься на верблюдах.
- Кататься на квадрацеклах
- Обед
- Бедуинский чай
- Сок и вода
Что не входит в цену
- Сувениры, личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Привезем обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха
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