В заповеднике Набк вы получите море приятных впечатлений от посещения каньона, катания на досках, поездки на квадроциклах и верблюдах по пляжу. В программе поездки:

Джип-сафари.

Поход по каньону.

Пикник в национальных палатках.

Шоу бедуинского хлеба.

Катание на верблюдах.

Катание на квадроциклах.

Катание на сэндбордах.

Обед.

Музыкальное шоу Семсемии. Продолжительность поездки — 6 часов. Трансфер и сафари осуществляются на новых авто с кондиционерами. Поход по каньону Продолжительность — 85 мин. (включая дорогу). 60-минутная прогулка с гидом по цветному каньону (бутылка воды предоставляется каждому гостю у входа в каньон). Пикник в национальных палатках Продолжительность 15 мин. Бедуинский чай с Хабаком, зеленым арабским кофе и финиками. Бедуинская хлебная выставка Продолжительность — 30 мин. Бедуинская женщина печет хлеб, а гости делятся своими впечатлениями. Наслаждайтесь бедуинским хлебом с натуральным сыром и оливковым маслом. Прогулка на верблюде по берегу моря Продолжительность — 15 мин. Гости смогут прокатиться на верблюде между мангровыми лесами по берегу моря. Поездка на квадроциклах по пустыне Продолжительность — 45 мин. (включая 10-минутный перерыв). Новое оборудование и высококвалифицированные гиды на лучшей трассе для квадроциклов в пустыне. Наслаждайтесь пейзажами с деревьями арак. Катание на сэндборде Сэндбординг — это спуск по песчаной дюне на специальной доске. Сэндборд похож на сноуборд, но катаются на нем по песчаным склонам, а не заснеженным горам. Сэндбордингом можно заниматься стоя, сидя, и даже лёжа на животе или спине. Обед Продолжительность — 45 мин. Шведский стол из морепродуктов включает в себя:.

Музыкальное шоу Семсемии. Продолжительность поездки — 6 часов. Трансфер и сафари осуществляются на новых авто с кондиционерами. Поход по каньону Продолжительность — 85 мин. (включая дорогу). 60-минутная прогулка с гидом по цветному каньону (бутылка воды предоставляется каждому гостю у входа в каньон). Пикник в национальных палатках Продолжительность 15 мин. Бедуинский чай с Хабаком, зеленым арабским кофе и финиками. Бедуинская хлебная выставка Продолжительность — 30 мин. Бедуинская женщина печет хлеб, а гости делятся своими впечатлениями. Наслаждайтесь бедуинским хлебом с натуральным сыром и оливковым маслом. Прогулка на верблюде по берегу моря Продолжительность — 15 мин. Гости смогут прокатиться на верблюде между мангровыми лесами по берегу моря. Поездка на квадроциклах по пустыне Продолжительность — 45 мин. (включая 10-минутный перерыв). Новое оборудование и высококвалифицированные гиды на лучшей трассе для квадроциклов в пустыне. Наслаждайтесь пейзажами с деревьями арак. Катание на сэндборде Сэндбординг — это спуск по песчаной дюне на специальной доске. Сэндборд похож на сноуборд, но катаются на нем по песчаным склонам, а не заснеженным горам. Сэндбордингом можно заниматься стоя, сидя, и даже лёжа на животе или спине. Обед Продолжительность — 45 мин. Шведский стол из морепродуктов включает в себя:.

• Музыкальное шоу Семсемии. Продолжительность поездки — 6 часов. Трансфер и сафари осуществляются на новых авто с кондиционерами. Поход по каньону Продолжительность — 85 мин. (включая дорогу). 60-минутная прогулка с гидом по цветному каньону (бутылка воды предоставляется каждому гостю у входа в каньон). Пикник в национальных палатках Продолжительность 15 мин. Бедуинский чай с Хабаком, зеленым арабским кофе и финиками. Бедуинская хлебная выставка Продолжительность — 30 мин. Бедуинская женщина печет хлеб, а гости делятся своими впечатлениями. Наслаждайтесь бедуинским хлебом с натуральным сыром и оливковым маслом. Прогулка на верблюде по берегу моря Продолжительность — 15 мин. Гости смогут прокатиться на верблюде между мангровыми лесами по берегу моря. Поездка на квадроциклах по пустыне Продолжительность — 45 мин. (включая 10-минутный перерыв). Новое оборудование и высококвалифицированные гиды на лучшей трассе для квадроциклов в пустыне. Наслаждайтесь пейзажами с деревьями арак. Катание на сэндборде Сэндбординг — это спуск по песчаной дюне на специальной доске. Сэндборд похож на сноуборд, но катаются на нем по песчаным склонам, а не заснеженным горам. Сэндбордингом можно заниматься стоя, сидя, и даже лёжа на животе или спине. Обед Продолжительность — 45 мин. Шведский стол из морепродуктов включает в себя: