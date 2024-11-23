Приключения в заповеднике Набк

Набк — самый большой парк на Синае, он находится в 35 километрах от Шарм-эль-Шейха. Главная достопримечательность заповедника — растущие прямо в море мангроввые деревья.

Здесь растет более 130 видов растений, подводный мир богат коралловыми рифами, а на побережье обитают разнообразные птицы и животные.
Приключения в заповеднике Набк
Приключения в заповеднике Набк
Приключения в заповеднике Набк
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

В заповеднике Набк вы получите море приятных впечатлений от посещения каньона, катания на досках, поездки на квадроциклах и верблюдах по пляжу. В программе поездки:

  • Джип-сафари.
  • Поход по каньону.
  • Пикник в национальных палатках.
  • Шоу бедуинского хлеба.
  • Катание на верблюдах.
  • Катание на квадроциклах.
  • Катание на сэндбордах.
  • Обед.
Музыкальное шоу Семсемии. Продолжительность поездки — 6 часов. Трансфер и сафари осуществляются на новых авто с кондиционерами. Поход по каньону Продолжительность — 85 мин. (включая дорогу). 60-минутная прогулка с гидом по цветному каньону (бутылка воды предоставляется каждому гостю у входа в каньон). Пикник в национальных палатках Продолжительность 15 мин. Бедуинский чай с Хабаком, зеленым арабским кофе и финиками. Бедуинская хлебная выставка Продолжительность — 30 мин. Бедуинская женщина печет хлеб, а гости делятся своими впечатлениями. Наслаждайтесь бедуинским хлебом с натуральным сыром и оливковым маслом. Прогулка на верблюде по берегу моря Продолжительность — 15 мин. Гости смогут прокатиться на верблюде между мангровыми лесами по берегу моря. Поездка на квадроциклах по пустыне Продолжительность — 45 мин. (включая 10-минутный перерыв). Новое оборудование и высококвалифицированные гиды на лучшей трассе для квадроциклов в пустыне. Наслаждайтесь пейзажами с деревьями арак. Катание на сэндборде Сэндбординг — это спуск по песчаной дюне на специальной доске. Сэндборд похож на сноуборд, но катаются на нем по песчаным склонам, а не заснеженным горам. Сэндбордингом можно заниматься стоя, сидя, и даже лёжа на животе или спине. Обед Продолжительность — 45 мин. Шведский стол из морепродуктов включает в себя:.
Музыкальное шоу Семсемии. Продолжительность поездки — 6 часов. Трансфер и сафари осуществляются на новых авто с кондиционерами. Поход по каньону Продолжительность — 85 мин. (включая дорогу). 60-минутная прогулка с гидом по цветному каньону (бутылка воды предоставляется каждому гостю у входа в каньон). Пикник в национальных палатках Продолжительность 15 мин. Бедуинский чай с Хабаком, зеленым арабским кофе и финиками. Бедуинская хлебная выставка Продолжительность — 30 мин. Бедуинская женщина печет хлеб, а гости делятся своими впечатлениями. Наслаждайтесь бедуинским хлебом с натуральным сыром и оливковым маслом. Прогулка на верблюде по берегу моря Продолжительность — 15 мин. Гости смогут прокатиться на верблюде между мангровыми лесами по берегу моря. Поездка на квадроциклах по пустыне Продолжительность — 45 мин. (включая 10-минутный перерыв). Новое оборудование и высококвалифицированные гиды на лучшей трассе для квадроциклов в пустыне. Наслаждайтесь пейзажами с деревьями арак. Катание на сэндборде Сэндбординг — это спуск по песчаной дюне на специальной доске. Сэндборд похож на сноуборд, но катаются на нем по песчаным склонам, а не заснеженным горам. Сэндбордингом можно заниматься стоя, сидя, и даже лёжа на животе или спине. Обед Продолжительность — 45 мин. Шведский стол из морепродуктов включает в себя:.
• Музыкальное шоу Семсемии. Продолжительность поездки — 6 часов. Трансфер и сафари осуществляются на новых авто с кондиционерами. Поход по каньону Продолжительность — 85 мин. (включая дорогу). 60-минутная прогулка с гидом по цветному каньону (бутылка воды предоставляется каждому гостю у входа в каньон). Пикник в национальных палатках Продолжительность 15 мин. Бедуинский чай с Хабаком, зеленым арабским кофе и финиками. Бедуинская хлебная выставка Продолжительность — 30 мин. Бедуинская женщина печет хлеб, а гости делятся своими впечатлениями. Наслаждайтесь бедуинским хлебом с натуральным сыром и оливковым маслом. Прогулка на верблюде по берегу моря Продолжительность — 15 мин. Гости смогут прокатиться на верблюде между мангровыми лесами по берегу моря. Поездка на квадроциклах по пустыне Продолжительность — 45 мин. (включая 10-минутный перерыв). Новое оборудование и высококвалифицированные гиды на лучшей трассе для квадроциклов в пустыне. Наслаждайтесь пейзажами с деревьями арак. Катание на сэндборде Сэндбординг — это спуск по песчаной дюне на специальной доске. Сэндборд похож на сноуборд, но катаются на нем по песчаным склонам, а не заснеженным горам. Сэндбордингом можно заниматься стоя, сидя, и даже лёжа на животе или спине. Обед Продолжительность — 45 мин. Шведский стол из морепродуктов включает в себя:
  • морепродукты на гриле (6 креветок, 5 кальмаров, 1 бури — рыбное филе);
  • овощной микс на гриле;
  • 2 вида салатов;
  • коричневый рис;
  • 3 вида газированных напитков;
  • вода;
  • свежие сезонные фрукты. Если кому-то из гостей не нравятся морепродукты, пожалуйста, сообщите нам об этом за день до поездки. Музыкальное шоу Продолжительность — 30 мин. «Semsemia show» — профессиональная группа (певец и барабанщик), типичная бедуинская и фольклорная музыка. Дополнительная информация • Вода, безалкогольные напитки и дезинфицирующие средства всегда доступны в течение дня.
  • Применяются высокие стандарты гигиены.
  • Продукты питания и напитки полностью свежие.
  • Чистые туалеты и душевые.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Набкский заповедник
  • Каньон
  • Соленое озеро
  • Мангровые растения
Что включено
  • Трансфер из/в отель.
  • Русскоговорящий гид.
  • Кататься на верблюдах.
  • Кататься на квадрацеклах
  • Обед
  • Бедуинский чай
  • Сок и вода
Что не входит в цену
  • Сувениры, личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Привезем обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха

Похожие экскурсии из Шарм-Эль-Шейха

К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
На машине
1 отзыв
13 часов
Водная прогулка
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Погрузитесь в магию Египта: исследуйте заповедник Рас-Мохаммед, насладитесь снорклингом и проведите ночь под звёздами в уютном кемпинге
Завтра в 08:00
24 ноя в 08:00
$537 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед
На машине
6 отзывов
5 часов
Водная прогулка
Экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед с трансфером и снорклингом
Погрузитесь в тайны пустыни, встретите диких верблюдов и насладитесь снорклингом в уникальном заповеднике Рас-Мохаммед. Всё включено
Начало: Ваш отель
24 ноя в 09:30
28 ноя в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
На автобусе
На верблюдах
6 отзывов
8 часов
Групповая
Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 08:00
24 ноя в 08:00
$28 за человека
У нас ещё много экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе
ХорошоТам