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в поездке. Уже будучи в Шарме забронировала экскурсию, гид Али предложил вечернее время, когда меньше туристов. Ещё пока ехали в машине, рассказал о современном Египте, отвечал на мои вопросы про быт. В музеях не просто рассказывал, но и аккуратно задавал вопросы, мы с сыном вспоминали школьную историю и другие источники, которые читали. А ещё Али всё время возвращался к тому, что он сам уже рассказал и задавал нам вопросы. Так что сын много что запомнил и сказал в конце, что даже ему понравилось. А с подростками это такое дело - ни каждый экскурсовод может добиться внимания. Спасибо огромное ещё раз, прекрасный вечер исторических экскурсов получился!