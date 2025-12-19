Индивидуальная экскурсия на юг Синайского полуострова предлагает наблюдение за миграцией птиц на фоне искусственных озёр. Путешественники смогут насладиться природными пейзажами и узнать о жизни бедуинов. Завтрак в пустыне и катание на верблюдах добавят ярких впечатлений. Опытный гид расскажет о перелётных и местных птицах, их миграции и значении озёр. Это идеальная возможность для любителей природы и культуры
5 причин купить эту экскурсию
- 🐦 Уникальная возможность наблюдать миграцию птиц
- 🕌 Погружение в бедуинскую культуру
- 🐪 Катание на верблюдах в пустыне
- 🌅 Живописные природные пейзажи
- 🍽 Завтрак в традиционном стиле
Что можно увидеть
- Искусственные озёра
- Бедуинский лагерь
Описание экскурсии
- Мы заберём вас из отеля в 5 часов утра.
- Проедем 15 км. на север от Шарм-эль-Шейха. Дорога займёт 20 минут.
- В течение 3 часов будем наблюдать за птицами, беседовать о них и делать фото на фоне природных пейзажей.
- Затем отправимся в пустыню на бедуинский завтрак.
- Там вы покатаетесь на верблюдах и узнаете о жизни бедуинов, их обычаях и традициях брака.
- Вернёмся в отель около 10 утра.
В поездке гид расскажет:
- о миграции птиц через Синайский полуостров.
- перелётных и местных пернатых.
- искусственных озёрах и их значении для миграции.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автомобиле Chery Tiggo или Toyota, катание на верблюдах, завтрак, экосбор.
- Дополнительно по желанию можно приобрести бинокли для наблюдения за птицами.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 331 туриста
Меня зовут Валид, я лицензированный гид-египтолог с высшим образованием и директор туристической компании. Хорошо говорю по-русски и по-английски. Живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе более 20 лет. Жду вас на Синайском полуострове!
