Подводная вертикальная пещера Blue hole — это подводная вертикальная пещера неподалёку от Дахаба в Египте. Она представляет собой окружённый коралловыми рифами карстовый провал глубиной около 130 метров. С глубины 52-55 метров пещеру с морем соединяет проход. Нависающие над проходом кораллы образовали подобие арки, отсюда и пошло название «Арка». Цветной каньон и Голубая дыра В город Дахаб, вас ждёт посещение национального парка Цветной каньон, где скалы состоят из разноцветного песчаника (от белого до ярко-красного) с вкраплениями гранита, кобальта, меди и древних кораллов дали название каньону. После этого, вы отправитесь кататься на верблюдах вдоль моря. Затем вы займётесь снорклингом, с масками и ластами поплавыете среди красивых кораллов заповедника Абу Галума Важная информация:

Нужна удобная спортивная, не жаркая одежда и кроссовки или коралловые тапочки;

Примите во внимание, что прокат ласт, масок, трубок, гидрокостюмов и спасательных жилетов не входит в стоимость экскурсии. Доплыть до далёких коралловых рифов обязательно в спасательном жилете;

Возьмите с собой паспорта, маски, трубки (можно по дороге взять напрокат), купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитные очки, крем от солнца, фотоаппарат, деньги (для сувениров, а также для напитков на обеде, проката маски и трубки, если нет своих). Важная информация:.

• Способы оплаты на месте:

Возьмите с собой паспорта, маски, трубки (можно по дороге взять напрокат), купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитные очки, крем от солнца, фотоаппарат, деньги (для сувениров, а также для напитков на обеде, проката маски и трубки, если нет своих). Важная информация:.

Наличные USD, EUR, EGP.