Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»

Тем, кто приехал в Шарм-эль-Шейх, стоит познакомиться с сокровищами его природы

5
1 отзыв
Тем, кто приехал в Шарм-эль-Шейх, стоит познакомиться с сокровищами его природы.

С нами вы побываете в Цветном каньоне и прогуляетесь среди скал из слоистого песчаника, прокатитесь на верблюдах по побережью Красного моря и полюбуетесь красотами подводного мира на снорклинге в морском заповеднике Абу-Галум.
Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»

Что вы увидите 🤩

  • Дахаб
  • Национальный парк Цветной каньон
  • Заповедник Абу Галум
Подводная вертикальная пещера
Blue hole — это подводная вертикальная пещера неподалёку от Дахаба в Египте. Она представляет собой окружённый коралловыми рифами карстовый провал глубиной около 130 метров. С глубины 52-55 метров пещеру с морем соединяет проход. Нависающие над проходом кораллы образовали подобие арки, отсюда и пошло название «Арка».
Цветной каньон и Голубая дыра
В город Дахаб, вас ждёт посещение национального парка Цветной каньон, где скалы состоят из разноцветного песчаника (от белого до ярко-красного) с вкраплениями гранита, кобальта, меди и древних кораллов дали название каньону. После этого, вы отправитесь кататься на верблюдах вдоль моря. Затем вы займётесь снорклингом, с масками и ластами поплавыете среди красивых кораллов заповедника Абу Галума

Важная информация:

  • Нужна удобная спортивная, не жаркая одежда и кроссовки или коралловые тапочки;
  • Примите во внимание, что прокат ласт, масок, трубок, гидрокостюмов и спасательных жилетов не входит в стоимость экскурсии. Доплыть до далёких коралловых рифов обязательно в спасательном жилете;
  • Возьмите с собой паспорта, маски, трубки (можно по дороге взять напрокат), купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитные очки, крем от солнца, фотоаппарат, деньги (для сувениров, а также для напитков на обеде, проката маски и трубки, если нет своих).

Цены на экскурсию

Для группы 1-35 человек
Детский (5-12)
$15
Взрослый (12+)
$22

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы
  • Русскоговорящий гид
  • Пешая прогулка по каньону
  • Катание на верблюдах (20 минут)
  • Посещение заповедника Абу-Галум (Blue hole)
  • Налог в качестве 5$ на Абу-Галум (Blue hole)
  • Купание в заповеднике Абу-Галум (Blue hole)
  • Обед в ресторане
  • Посещение рынка в городе Дахаб.
Что не входит
  • Напитки
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Снаряжение для водного плавания
  • Гидрокостюмы и спасательные жилеты
  • По желанию можно прокатиться на квадроциклах на 45 минут за (8$).
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00 (в зависимости от отеля)
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 08:00 (в зависимости от отеля)

Nile V.
Nile V.
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