Подводная вертикальная пещера

Blue hole — это подводная вертикальная пещера неподалёку от Дахаба в Египте. Она представляет собой окружённый коралловыми рифами карстовый провал глубиной около 130 метров. С глубины 52-55 метров пещеру с морем соединяет проход. Нависающие над проходом кораллы образовали подобие арки, отсюда и пошло название «Арка».

Цветной каньон и Голубая дыра

В город Дахаб, вас ждёт посещение национального парка Цветной каньон, где скалы состоят из разноцветного песчаника (от белого до ярко-красного) с вкраплениями гранита, кобальта, меди и древних кораллов дали название каньону. После этого, вы отправитесь кататься на верблюдах вдоль моря. Затем вы займётесь снорклингом, с масками и ластами поплавыете среди красивых кораллов заповедника Абу Галума

Важная информация: