Подводная вертикальная пещера
Blue hole — это подводная вертикальная пещера неподалёку от Дахаба в Египте. Она представляет собой окружённый коралловыми рифами карстовый провал глубиной около 130 метров. С глубины 52-55 метров пещеру с морем соединяет проход. Нависающие над проходом кораллы образовали подобие арки, отсюда и пошло название «Арка».
Цветной каньон и Голубая дыра
В город Дахаб, вас ждёт посещение национального парка Цветной каньон, где скалы состоят из разноцветного песчаника (от белого до ярко-красного) с вкраплениями гранита, кобальта, меди и древних кораллов дали название каньону. После этого, вы отправитесь кататься на верблюдах вдоль моря. Затем вы займётесь снорклингом, с масками и ластами поплавыете среди красивых кораллов заповедника Абу Галума
Важная информация:
- Нужна удобная спортивная, не жаркая одежда и кроссовки или коралловые тапочки;
- Примите во внимание, что прокат ласт, масок, трубок, гидрокостюмов и спасательных жилетов не входит в стоимость экскурсии. Доплыть до далёких коралловых рифов обязательно в спасательном жилете;
- Возьмите с собой паспорта, маски, трубки (можно по дороге взять напрокат), купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитные очки, крем от солнца, фотоаппарат, деньги (для сувениров, а также для напитков на обеде, проката маски и трубки, если нет своих).