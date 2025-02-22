Тем, кто приехал в Шарм-эль-Шейх, стоит познакомиться с сокровищами его природы.
С нами вы побываете в Цветном каньоне и прогуляетесь среди скал из слоистого песчаника, прокатитесь на верблюдах по побережью Красного моря и полюбуетесь красотами подводного мира на снорклинге в морском заповеднике Абу-Галум.
С нами вы побываете в Цветном каньоне и прогуляетесь среди скал из слоистого песчаника, прокатитесь на верблюдах по побережью Красного моря и полюбуетесь красотами подводного мира на снорклинге в морском заповеднике Абу-Галум.
Описание экскурсии
Подводная вертикальная пещера Blue hole — это подводная вертикальная пещера неподалёку от Дахаба в Египте. Она представляет собой окружённый коралловыми рифами карстовый провал глубиной около 130 метров. С глубины 52-55 метров пещеру с морем соединяет проход. Нависающие над проходом кораллы образовали подобие арки, отсюда и пошло название «Арка». Цветной каньон и Голубая дыра В город Дахаб, вас ждёт посещение национального парка Цветной каньон, где скалы состоят из разноцветного песчаника (от белого до ярко-красного) с вкраплениями гранита, кобальта, меди и древних кораллов дали название каньону. После этого, вы отправитесь кататься на верблюдах вдоль моря. Затем вы займётесь снорклингом, с масками и ластами поплавыете среди красивых кораллов заповедника Абу Галума Важная информация:
- Нужна удобная спортивная, не жаркая одежда и кроссовки или коралловые тапочки;
- Примите во внимание, что прокат ласт, масок, трубок, гидрокостюмов и спасательных жилетов не входит в стоимость экскурсии. Доплыть до далёких коралловых рифов обязательно в спасательном жилете;
Возьмите с собой паспорта, маски, трубки (можно по дороге взять напрокат), купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитные очки, крем от солнца, фотоаппарат, деньги (для сувениров, а также для напитков на обеде, проката маски и трубки, если нет своих). Важная информация:.
• Способы оплаты на месте:
Возьмите с собой паспорта, маски, трубки (можно по дороге взять напрокат), купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитные очки, крем от солнца, фотоаппарат, деньги (для сувениров, а также для напитков на обеде, проката маски и трубки, если нет своих). Важная информация:.
Наличные USD, EUR, EGP.
Ежедневно в 08:00 (в зависимости от отеля)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дахаб
- Национальный парк Цветной каньон
- Заповедник Абу Галум
Что включено
- Трансферы
- Русскоговорящий гид
- Пешая прогулка по каньону
- Катание на верблюдах (20 минут)
- Посещение заповедника Абу-Галум (Blue hole)
- Налог в качестве 5$ на Абу-Галум (Blue hole)
- Купание в заповеднике Абу-Галум (Blue hole)
- Обед в ресторане
- Посещение рынка в городе Дахаб.
Что не входит в цену
- Напитки
- Дополнительные расходы, не входящие в программу
- Снаряжение для водного плавания
- Гидрокостюмы и спасательные жилеты
- По желанию можно прокатиться на квадроциклах на 45 минут за (8$).
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00 (в зависимости от отеля)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличные USD, EUR, EGP
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Экскурсия понравилась, Голубая дыра и цветной каньон - просто фантастические места.
Квадроциклы, на мой взгляд, брать смысла нет, почти ничего дополнительно не увидите. Катание на верблюдах - сильно на любителя, но
Квадроциклы, на мой взгляд, брать смысла нет, почти ничего дополнительно не увидите. Катание на верблюдах - сильно на любителя, но
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M
Увидели все что было заявлено в экскурсии, нам понравилась организация экскурсии командой гидов. Все четко, нигде не перегрелись, воды лучше брать много. В Дахабе лагуна виндсерферов осталась не посещенной, можно было бы на берегу этой лагуны обед организовать.
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Ч
В целом экскурсия понравилась. кроме заезда в магазин масел. Провели там 40 минут. Никто из туристов ни чего не купил. Все ходили и злились.
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Ч
В целом экскурсия понравилась. кроме заезда в магазин масел. Провели там 40 минут. Никто из туристов ни чего не купил. Все ходили и злились.
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И
В целом экскурсия понравилась. кроме заезда в магазин масел. Провели там 40 минут. Никто из туристов ни чего не купил. Все ходили и злились.
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I
В целом экскурсия понравилась. кроме заезда в магазин масел. Провели там 40 минут. Никто из туристов ни чего не купил. Все ходили и злились.
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Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
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