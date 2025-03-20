Едем в православный монастырь в центре мусульманства, который сохранился до наших дней в прекрасном состоянии! Вы увидите реликвии и библейские артефакты, которые бережно хранятся монахами комплекса, и услышите истории этих предметов. Побываете на утренней церковной службе, прикоснётесь к мощам христианской великомученицы и узнаете, в каком пламени Господь предстал перед Моисеем.

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Описание экскурсии

Около 5:30 утра мы встретимся у вашего отеля и на комфортабельном микроавтобусе отправимся в дорогу. Время в пути — около 3 часов.

Увидите Неопалимую купину во внутреннем дворике. В огне этого священного куста Бог предстал перед Моисеем и сказал вывести людей Израиля из Египта в обетованную землю.

Рассмотрите колодец Моисея, у которого пророк встретил дочерей мадиамского священника Рагуила. Вы узнаете, как используют этот колодец сегодня.

Исследуете библиотеку и музей монастыря, если будет желание. В них хранятся христианские иконы и книги, причём количество последних лишь немного уступает коллекции Ватикана.

Осмотрите склеп и кладбище, расположенные за монастырскими стенами. Мы расскажем о семи могилах, которые многократно используются.

Прогуляетесь по саду, который в начале 20 века считался одним из лучших во всей Европе. Услышите про подземный ход, который связывает сад с монастырём.

В 12:00–13:00 мы отправимся в ресторан Дахаба, где вы пообедаете и отдохнёте. А после мы поедем обратно в Шарм-Эль-Шейх — и в 17:00–18:00 вы будете в вашем отеле.

Организационные детали