Из Шарм-Эль-Шейха - в монастырь Святой Екатерины

Погулять по одной из древнейших христианских обителей в мире и увидеть её святыни
Едем в православный монастырь в центре мусульманства, который сохранился до наших дней в прекрасном состоянии! Вы увидите реликвии и библейские артефакты, которые бережно хранятся монахами комплекса, и услышите истории этих предметов.

Побываете на утренней церковной службе, прикоснётесь к мощам христианской великомученицы и узнаете, в каком пламени Господь предстал перед Моисеем.
Из Шарм-Эль-Шейха - в монастырь Святой Екатерины
Из Шарм-Эль-Шейха - в монастырь Святой Екатерины
Из Шарм-Эль-Шейха - в монастырь Святой Екатерины
Ближайшие даты:
20
мар22
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мар27
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мар31
мар3
апр
Время начала: 05:00

Описание экскурсии

Около 5:30 утра мы встретимся у вашего отеля и на комфортабельном микроавтобусе отправимся в дорогу. Время в пути — около 3 часов.

Увидите Неопалимую купину во внутреннем дворике. В огне этого священного куста Бог предстал перед Моисеем и сказал вывести людей Израиля из Египта в обетованную землю.

Рассмотрите колодец Моисея, у которого пророк встретил дочерей мадиамского священника Рагуила. Вы узнаете, как используют этот колодец сегодня.

Исследуете библиотеку и музей монастыря, если будет желание. В них хранятся христианские иконы и книги, причём количество последних лишь немного уступает коллекции Ватикана.

Осмотрите склеп и кладбище, расположенные за монастырскими стенами. Мы расскажем о семи могилах, которые многократно используются.

Прогуляетесь по саду, который в начале 20 века считался одним из лучших во всей Европе. Услышите про подземный ход, который связывает сад с монастырём.

В 12:00–13:00 мы отправимся в ресторан Дахаба, где вы пообедаете и отдохнёте. А после мы поедем обратно в Шарм-Эль-Шейх — и в 17:00–18:00 вы будете в вашем отеле.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Toyota Hiace, сопровождение гида, входные билеты в монастырь, обед (без напитков) в ресторане Дахаба
  • Дополнительные расходы (по желанию): билет в библиотеку и музей — $5 за чел., напитки во время обеда
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, четверг и субботу в 05:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$36
Дети до 12 лет$22
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 05:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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