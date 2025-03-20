Побываете на утренней церковной службе, прикоснётесь к мощам христианской великомученицы и узнаете, в каком пламени Господь предстал перед Моисеем.
Описание экскурсии
Около 5:30 утра мы встретимся у вашего отеля и на комфортабельном микроавтобусе отправимся в дорогу. Время в пути — около 3 часов.
Увидите Неопалимую купину во внутреннем дворике. В огне этого священного куста Бог предстал перед Моисеем и сказал вывести людей Израиля из Египта в обетованную землю.
Рассмотрите колодец Моисея, у которого пророк встретил дочерей мадиамского священника Рагуила. Вы узнаете, как используют этот колодец сегодня.
Исследуете библиотеку и музей монастыря, если будет желание. В них хранятся христианские иконы и книги, причём количество последних лишь немного уступает коллекции Ватикана.
Осмотрите склеп и кладбище, расположенные за монастырскими стенами. Мы расскажем о семи могилах, которые многократно используются.
Прогуляетесь по саду, который в начале 20 века считался одним из лучших во всей Европе. Услышите про подземный ход, который связывает сад с монастырём.
В 12:00–13:00 мы отправимся в ресторан Дахаба, где вы пообедаете и отдохнёте. А после мы поедем обратно в Шарм-Эль-Шейх — и в 17:00–18:00 вы будете в вашем отеле.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Toyota Hiace, сопровождение гида, входные билеты в монастырь, обед (без напитков) в ресторане Дахаба
- Дополнительные расходы (по желанию): билет в библиотеку и музей — $5 за чел., напитки во время обеда
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 05:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$36
|Дети до 12 лет
|$22