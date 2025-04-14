Групповая
до 15 чел.
Рассвет на Синае: ночное восхождение
Гора Моисея манит паломников и искателей приключений. Восхождение ночью и встреча рассвета на вершине - это уникальный опыт, который запомнится навсегда
Начало: У вашего отеля
«Дополнительно при желании оплачивается подъём на верблюде — около $20»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
4 мая в 20:00
$33 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
«Говорят, что тем, кто искренне раскаивается в своих грехах, восхождение на гору дарует прощение»
4 мая в 19:00
5 мая в 19:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины
Уникальная возможность посетить гору Синай и монастырь Святой Екатерины. Восхождение на священную гору, ужин в кэмпе и посещение древней обители
Начало: В отеле, порту или аэропорту
«После обеда «тихий час» — вы насладитесь духовной атмосферой и послушаете инструкцию о подъёме на гору Моисея»
5 мая в 07:30
7 мая в 07:30
$405 за всё до 4 чел.
Групповая
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
«Приглашаем совершить восхождение на легендарную гору, которую монахи называют священным пиком»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
$35 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорога к откровению: монастырь Св. Екатерины + подъём на Синай
Отправиться из Шарм-эль-Шейха к библейским местам - горе Моисея и древней христианской обители
Начало: От ворот вашего отеля
«Подъём на гору Синай — около 3 часов, спуск — 2 часа»
3 мая в 08:00
9 мая в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана14 апреля 2025Валиду, как организатору и гиду, 5 звезд! Работу свою делает качественно и профессионально! Сама поздка на гору Моисея хорошо организована, водитель
- ZZalina14 марта 2025Незабываемая экскурсия! Но, стоит очень хорошо подумать. Подъем сложный, невероятно холодно. Советую брать с собой легкую, но теплую одежду и свой
- ВВарвара14 марта 2025Предупреждаю сразу-маршрут очень сложный даже для физически подготовленных людей. Нигде не пишут, что пройти вам придется 7800метров одну сторону и
- ООльга12 февраля 2025Выражаю искреннюю признательность Валиду за отлично организованную экскурсию, а так же нашему гиду Медхату и проводнику Магди! Несмотря на то,
- ННадя21 января 2025Организация экскурсии на 5! Маршрут сложный, нужна хотя бы минимальная физ подготовка, подъем в гору не простой, но гид настолько всех
- ННаталия18 ноября 2024Спасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. И только потом подниматься встречать
- ННаталья23 ноября 2023Очень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один из лучших гидов, который смог
- ККсения11 февраля 2022Было очень холодно, но очень красиво! Одевайтесь тепло и останетесь довольны.
- ООльга28 января 2022Для нас это была больше, чем экскурсия. Нужно подниматься на гору с правильным настроем. Ты как бы восходишь на гору
- ЕЕлена12 января 2022Очень быстро собрали нашу группу по отелям и из-за этого на все объекты приезжали заранее и ждали. Было достаточно холодно, поэтому ждать было не очень приятно. В остальном, экскурсия прошла хорошо, гид был внимательный, доброжелательный, рассказывал хорошо. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Треккинг и походы»
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