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закат на гору Моисея. Экскурсия организована грамотно, выполнены все пункты договоренностей. Гиды были замечательные. Из отеля в Шарм эль Шейхе забрали в 6-30 утра на комфортабельном микроавтобусе и за 2,5 часа мы добрались до Монастыря. Гидом у нас был Ахмед, по дороге рассказал основные исторические данные. По дороге было 2е остановки. Одна из них на иконную лавку. Выбор икон был там больше, чем в монастырской лавке, но цены выше. Также мы подали записочки о здравии и упокоении, но, как мы потом узнали, записки можно было подавать только в монастыре. В Монастыре мы были около 1,5 часов. Успели все посмотреть, сфотографировать и сходили в музей икон. Рекомендую. Вход 2 доллара, но там ценнейшие и интереснейшие экспонаты. После посещения монастыря был вкусный обед. Началось восхождение на гору Моисея. С нами был замечательнейший проводник Магди. Спасибо ему огромное. Человек со знанием 6 языков, по русски говорит замечательно. Вел нас неспешным шагом, рассказывал много интересного, был необыкновенно тактичен, помогал нести рюкзак, фотографировал нас всю дорогу. Благодаря Магди мы смогли подняться на гору и при этом ни кто из нас сильно не устал. Закат на горе это фантастика. Мы побывали в пещере Моисея, встретили закат, сделали много чудесных фотографий (нам помогал Магди - он прекрасно знает места для фото и как лучше сфотографировать). После у нас был вкусный ужин и спуск. Спускались уже в темноте, только луна освещала путь. По ступеням в темноте было тяжеловато идти, но у меня был фонарик - мне с ним стало намного спокойнее спускаться. Мы были 13 ноября. Была индивидуальная экскурсия. Нас было 4 человека. Погода была днем+25. Подниматься на гору было не жарко. По времени 4 с небольшим часом заняло у нас восхождение) За нами шел ненавязчиво верблюд с бедуином, но вскоре, увидев нашу решимость дойти пешком, отстал от нас. Сувениру и камни продаются по всему пути и у горы и по дороге в гору и на вершине. На горе не холодно, только после заката одели куртки, которые после 15 минут спуска сняли. Вниз спускались около 2,5 часов. Еще раз хочу поблагодарить за прекрасно организованную и интересную экскурсию и еще раз сказать отдельно спасибо Магди.