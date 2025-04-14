Треккинг в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 5 экскурсий в категории «Треккинг и походы» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $33. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Рассвет на Синае: ночное восхождение на гору Моисея
На автобусе
13 часов
4 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Рассвет на Синае: ночное восхождение
Гора Моисея манит паломников и искателей приключений. Восхождение ночью и встреча рассвета на вершине - это уникальный опыт, который запомнится навсегда
Начало: У вашего отеля
«Дополнительно при желании оплачивается подъём на верблюде — около $20»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
4 мая в 20:00
$33 за человека
Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
На машине
13 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
«Говорят, что тем, кто искренне раскаивается в своих грехах, восхождение на гору дарует прощение»
4 мая в 19:00
5 мая в 19:00
$400 за всё до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в монастырь Святой Екатерины с подъёмом на гору Моисея
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины
Уникальная возможность посетить гору Синай и монастырь Святой Екатерины. Восхождение на священную гору, ужин в кэмпе и посещение древней обители
Начало: В отеле, порту или аэропорту
«После обеда «тихий час» — вы насладитесь духовной атмосферой и послушаете инструкцию о подъёме на гору Моисея»
5 мая в 07:30
7 мая в 07:30
$405 за всё до 4 чел.
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
18 часов
3 отзыва
Групповая
Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
«Приглашаем совершить восхождение на легендарную гору, которую монахи называют священным пиком»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 19:30
$35 за человека
Дорога к откровению: монастырь Св. Екатерины + подъём на Синай
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорога к откровению: монастырь Св. Екатерины + подъём на Синай
Отправиться из Шарм-эль-Шейха к библейским местам - горе Моисея и древней христианской обители
Начало: От ворот вашего отеля
«Подъём на гору Синай — около 3 часов, спуск — 2 часа»
3 мая в 08:00
9 мая в 08:00
$380 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    14 апреля 2025
    Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
    Валиду, как организатору и гиду, 5 звезд! Работу свою делает качественно и профессионально! Сама поздка на гору Моисея хорошо организована, водитель
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    приехал без опозданий, машина комфортная. Маршрут на гору непростой, но безумно красивый и стоящий посещения. Главное рассчитывайте свои силы! Есть и минусы: безумно неприятный, навязчивый сервис на подъеме: верблюды, на которых предлагают подняться, грязный платный туалет с неработающей дверью и без бумаги, час в мини стаканах за большие деньги. И минус по поездке - нам очень не повезло с гидом! Ничего полезного мы не узнали, к сожалению. По дороге туда он еще что-то рассказывал быстро и очень непонятно, обратно мы ехали молча. И все равно 5 звезд Валиду, он компенсировал наш неприятный осадок своей прекрасной экскурсией по городу!

    Валиду, как организатору и гиду, 5 звезд! Работу свою делает качественно и профессионально!Валиду, как организатору и гиду, 5 звезд! Работу свою делает качественно и профессионально!
  • Z
    Zalina
    14 марта 2025
    Рассвет на Синае: ночное восхождение на гору Моисея
    Незабываемая экскурсия! Но, стоит очень хорошо подумать. Подъем сложный, невероятно холодно. Советую брать с собой легкую, но теплую одежду и свой
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    фонарик, небольшой паек и обязательно воду. Разумеется, немного налички на туалет, сувенирку, одеяло или же горячие напитки. Если вы хорошо рассчитываете свои физические силы и вам нравятся походные условия, то очень советую этот вариант! Лично я в восторге!

    Незабываемая экскурсия!Незабываемая экскурсия!Незабываемая экскурсия!Незабываемая экскурсия!Незабываемая экскурсия!Незабываемая экскурсия!Незабываемая экскурсия!Незабываемая экскурсия!
  • В
    Варвара
    14 марта 2025
    Рассвет на Синае: ночное восхождение на гору Моисея
    Предупреждаю сразу-маршрут очень сложный даже для физически подготовленных людей. Нигде не пишут, что пройти вам придется 7800метров одну сторону и
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    еще столько же в другую, в гору, по камням. 2285 метров на уровнем моря. Но начну сначала. По бронированию, оплате, разъяснениям от организаторов вопросов вообще нет. Все прошло четко. Но потом выяснилось, что аналогичную эккурсию у этого же организатора люди бронировали через другие сайты за 22$. Но мы все понимаем, комиссия Трипстера. Поэтому без претензий. В отеле нас забрали в 21.20, на маленьком минивене довезли до большого автобуса на 30 человек. Он был полностью заполнен. Мы были втроем, пришлось сесть в разные концы автобуса, немного расстроились, но зато познакомились с другими участниками. Группа международная. Ехать до места 3 часа. По пути санитарная остановка, все норм. Перед этим завезли в магазин с иконами и свечами, там можно было написать записки о здравии и за упокой. Магазин был обозначен-как магазин Монастыря. Но как потом оказалось, он не имеет отношения к монастырю, чисто бизнес. Цены в 2-3 раза дороже, чем в церковной лавке при монастыре. Свечи плохого качества, все переломались. В общем, брать там точно ничего не стоит. Развод на деньги. Приехали на место около 01.00, пока проходили досмотр атаковали бедуины, предлагали пончо, перчатки и прочее. Очень настойчивые. Сопровождали на гору местные бедуины, сам гид не поднимался. Путь очень сложный, камни, песок, под ногами какашки верблюдов, постоянно предлагают взять верблюда, чтобы он довез до вершины (20$). Первая остановка через 2км пути. 3 минуты перевести дух и снова в путь. Потом по дороге было еще несколько привалов, там крытое помещение, можно взять чай, энергетики, лимонад, шоколад. Цены адекватные. Потом дорога заканчивается и начинаются каменные уступы-750 ступеней. Это самый адский ад. Ты уже устал, ноги забились, выше в горах становится прохладнее, ветер. На самой последней остановке предлагают взять одеяла в прокат-3$. Однозначно брать, потому что ждать на горе рассвет очень холодно (лучше всего взять с собой запасную футболку и переодеться) Мы ждали минут 40. Народу тьма. Присесть куда-то сложно. На самой вершине-мечеть, церковь небольшая и пещера, где согласно Библии укрывался Моисей. Сам рассвет-красиво! Но наслаждаться красотой мешает толпа. Путь вниз не менее сложный. Удивительно, но даже пожилые люди, люди, которые еле ходят идут на эту гору. Внизу монастырь Святой Екатерины, там мощи Святой, древние иконы, Неопалимая Купина-пылающий и несгораемый куст, в котором Бог явился Моисею. Можно поставить свечи, написать записки, приложиться к иконе, набрать святой воды. Гид проводит небольшую экскурсию по самому монастырю, но она уже не воспринимается-усталость и очень хочется спать. Дорога домой-3 часа. Итог: сложно физически, утепляйтесь.

  • О
    Ольга
    12 февраля 2025
    Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
    Выражаю искреннюю признательность Валиду за отлично организованную экскурсию, а так же нашему гиду Медхату и проводнику Магди! Несмотря на то,
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    что восхождение было непростым, впечатления от поездки превзошли все ожидания. Особенно запомнились увлекательные рассказы Медхата о монастыре святой Екатерины. Он также отвечал на все интересующие нас вопросы. Магди показал нам самые красивые места и локации, где можно сделать потрясающие фотографии. Ещё раз спасибо за чудесную экскурсию! Надеюсь на новую встречу! Если вы собираетесь в Шарм-эль-Шейх, обязательно посетите эту экскурсию.

    Выражаю искреннюю признательность Валиду за отлично организованную экскурсию, а так же нашему гиду Медхату и проводникуВыражаю искреннюю признательность Валиду за отлично организованную экскурсию, а так же нашему гиду Медхату и проводникуВыражаю искреннюю признательность Валиду за отлично организованную экскурсию, а так же нашему гиду Медхату и проводникуВыражаю искреннюю признательность Валиду за отлично организованную экскурсию, а так же нашему гиду Медхату и проводникуВыражаю искреннюю признательность Валиду за отлично организованную экскурсию, а так же нашему гиду Медхату и проводникуВыражаю искреннюю признательность Валиду за отлично организованную экскурсию, а так же нашему гиду Медхату и проводникуВыражаю искреннюю признательность Валиду за отлично организованную экскурсию, а так же нашему гиду Медхату и проводникуВыражаю искреннюю признательность Валиду за отлично организованную экскурсию, а так же нашему гиду Медхату и проводникуВыражаю искреннюю признательность Валиду за отлично организованную экскурсию, а так же нашему гиду Медхату и проводнику
  • Н
    Надя
    21 января 2025
    Рассвет на Синае: ночное восхождение на гору Моисея
    Организация экскурсии на 5! Маршрут сложный, нужна хотя бы минимальная физ подготовка, подъем в гору не простой, но гид настолько всех
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    поддерживал, помогал, ждал, чтобы никто не отставал, подъем прошёл на отлично, хоть и были все уставшие. Но увидев рассвет в горах, забываешь обо всем, это великолепно, не передать словами! Советую хоть раз в жизни увидеть это великолепие своими глазами. Экскурсия по монастырю также оставила только приятные впечатления. Все очень понравилось. Спасибо!

  • Н
    Наталия
    18 ноября 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - в монастырь Святой Екатерины с подъёмом на гору Моисея
    Спасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. И только потом подниматься встречать
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    закат на гору Моисея. Экскурсия организована грамотно, выполнены все пункты договоренностей. Гиды были замечательные. Из отеля в Шарм эль Шейхе забрали в 6-30 утра на комфортабельном микроавтобусе и за 2,5 часа мы добрались до Монастыря. Гидом у нас был Ахмед, по дороге рассказал основные исторические данные. По дороге было 2е остановки. Одна из них на иконную лавку. Выбор икон был там больше, чем в монастырской лавке, но цены выше. Также мы подали записочки о здравии и упокоении, но, как мы потом узнали, записки можно было подавать только в монастыре. В Монастыре мы были около 1,5 часов. Успели все посмотреть, сфотографировать и сходили в музей икон. Рекомендую. Вход 2 доллара, но там ценнейшие и интереснейшие экспонаты. После посещения монастыря был вкусный обед. Началось восхождение на гору Моисея. С нами был замечательнейший проводник Магди. Спасибо ему огромное. Человек со знанием 6 языков, по русски говорит замечательно. Вел нас неспешным шагом, рассказывал много интересного, был необыкновенно тактичен, помогал нести рюкзак, фотографировал нас всю дорогу. Благодаря Магди мы смогли подняться на гору и при этом ни кто из нас сильно не устал. Закат на горе это фантастика. Мы побывали в пещере Моисея, встретили закат, сделали много чудесных фотографий (нам помогал Магди - он прекрасно знает места для фото и как лучше сфотографировать). После у нас был вкусный ужин и спуск. Спускались уже в темноте, только луна освещала путь. По ступеням в темноте было тяжеловато идти, но у меня был фонарик - мне с ним стало намного спокойнее спускаться. Мы были 13 ноября. Была индивидуальная экскурсия. Нас было 4 человека. Погода была днем+25. Подниматься на гору было не жарко. По времени 4 с небольшим часом заняло у нас восхождение) За нами шел ненавязчиво верблюд с бедуином, но вскоре, увидев нашу решимость дойти пешком, отстал от нас. Сувениру и камни продаются по всему пути и у горы и по дороге в гору и на вершине. На горе не холодно, только после заката одели куртки, которые после 15 минут спуска сняли. Вниз спускались около 2,5 часов. Еще раз хочу поблагодарить за прекрасно организованную и интересную экскурсию и еще раз сказать отдельно спасибо Магди.

    Спасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. ИСпасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. ИСпасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. ИСпасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. ИСпасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. ИСпасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. ИСпасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. ИСпасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. ИСпасибо за интересную экскурсию! Было очень удобно вначале, пока не устали, посетить Монастырь Св. Екатерины. И
  • Н
    Наталья
    23 ноября 2023
    Из Шарм-эль-Шейха - в монастырь Святой Екатерины с подъёмом на гору Моисея
    Очень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один из лучших гидов, который смог
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    открыть новые впечатления о Синае, рассказал очень много новой информации об истории Египта и Синайского полуострова, о жизни бедуинов, о религии, о природной красоте. В экскурсию включена ночевка в бедуинском поселении- невероятно атмосферно- вкусный ужин, общение с бедуинами, а потом вечер в шатре под национальную музыку с вкуснейшим травяным чаем! Полное погружение в жизнь и культуру коренных жителей - очень неожиданно и впечатляет. Я очень давно мечтала подняться на гору святого Моисея и благодаря Абдулу и сопровождению местного проводника этот подъем стал самым настоящим приключением, от которого дух захватывает. Проводник очень грамотно выбирал темп движения, остановки, отдых, места для фотосъемки. Весь ночной четырехчасовой подъем вся группа прошла на положительных эмоциях. К каждому прислушивались и помогали. Рассвет встречали с самыми лучшими видами! Это одно из ярких впечатлений - сказочные горы, шикарная панорама и рождение нового дня в святом месте! Мечты сбываются! Спасибо Абдул! После спуска вкуснейший обед из местных блюд зарЯдил энергией. Последующая экскурсия в монастырь Святой Екатерины добавила ещё массу знаний и эмоций. Абдул очень интересно рассказал о создании и жизни монастыря, о библейской историях. Увидеть и прикоснуться к христианским святыням - колодец Моисея, неопалимая купина- как попасть в древние времена и прикоснуться к тайне. Закончилась экскурсия обедом в ресторане в Дахабе с шикарным видом на море и самым вкусным кофе, сваренным в нубийском кафе. До сих пор полна эмоций и впечатлений! Всем рекомендую! Благодаря хорошей организации, комфортному автомобилю, грамотному гиду опытному проводнику все сложности подъёма были забыты. В памяти остались только эмоции и шикарные виды! Абдул сумел открыть новый Египет и помочь полюбить эту страну ещё больше.

    Очень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один изОчень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один изОчень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один изОчень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один изОчень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один изОчень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один изОчень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один из
  • К
    Ксения
    11 февраля 2022
    Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
    Было очень холодно, но очень красиво! Одевайтесь тепло и останетесь довольны.
  • О
    Ольга
    28 января 2022
    Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
    Для нас это была больше, чем экскурсия. Нужно подниматься на гору с правильным настроем. Ты как бы восходишь на гору
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    Моисея, чтобы напомнить себе о 10 заповедях Господних, со стремлением поступать правильно, стать лучше. Это наполняет духовно. Мы получили от этой поездки те эмоции, которые хотели испытать. Рассвет был морозный и восхитительный! Спасибо за организацию!

  • Е
    Елена
    12 января 2022
    Восхождение на гору Моисея и монастырь св. Екатерины
    Очень быстро собрали нашу группу по отелям и из-за этого на все объекты приезжали заранее и ждали. Было достаточно холодно, поэтому ждать было не очень приятно. В остальном, экскурсия прошла хорошо, гид был внимательный, доброжелательный, рассказывал хорошо. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Треккинг и походы»

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  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Цветной каньон
  7. Остров Тиран
  8. Белый остров
  9. Старый город
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